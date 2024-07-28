UFC 304: Эдвардс – Мухаммад, Аспиналл – Блейдс, Мокаев – Капе и другие бои

Теги UFC MMA Кертис Блейдс Леон Эдвардс Пэдди Пимблетт Мухаммад Мокаев Гига Чикадзе Кинг Грин Том Аспиналл Белал Мухаммад Арнольд Аллен UFC 304 Манел Капе Бокс/MMA/UFC

В Манчестере (Великобритания) прошла церемония взвешивания перед UFC 304. В главном событии турнира состоится титульный поединок в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом (22-3) и Белалом Мухаммадом (23-3).

В соглавном бою за временный титул в тяжелом весе подерутся Том Аспиналл (14-3) и Кертис Блейдс (18-4).

Другие бои:

  • Кинг Грин (32-15-1) – Пэдди Пимблетт (21-3);
  • Кристиан Лерой Данкан (10-1) – Грегори Родригез (15-5);
  • Арнольд Аллен (19-3) – Гига Чикадзе (15-3);
  • Мухаммад Мокаев (12-0) – Манел Капе (19-6).

Турнир можно посмотреть на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ» и на платформе UFC Fight Pass. Начало прелимов в 01:00 по мск. Главный кард – в 05:00.

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14 комментариев
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Кёртис может войти в историю этого спорта, если сейчас победит. Аспиналл не терминатор, в таком весе может хватить и одного единственного удара и поплывет как все...
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Я вот не пойму один момент. Турнир в Британии, а драться будут по американскому времени. И ладно я понимаю что большинство тв зрителей американцев, но зрители на турнире в Манчестере главный кард начнут наблюдать в три ночи по местному времени! Почему?
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Ответ Fizkultprivet
Чем Адесанья заслужил бой за пояс? В Англии отлично смотрелся бы бой Адесанья против Майкла Пейджа.
Один из самых активных чемпов
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Это у них ночью в Манчестере получается??? В 2-3 ночи что ли бои ???
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Хотелось бы посмотреть на Тома на длинной дистанции, Кертису главное не играть в ударника как он любит
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Ответ Fizkultprivet
Кёртис может войти в историю этого спорта, если сейчас победит. Аспиналл не терминатор, в таком весе может хватить и одного единственного удара и поплывет как все...
Кертис не сдюжит это сто процентов)
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Ответ Жора где ты был?
Я вот не пойму один момент. Турнир в Британии, а драться будут по американскому времени. И ладно я понимаю что большинство тв зрителей американцев, но зрители на турнире в Манчестере главный кард начнут наблюдать в три ночи по местному времени! Почему?
потому что ufc, потому что контракты. народ придет и в 3 ночи, не беспокойся. в воскресенье выходной выспятся
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Зелёный король против Пимблетта!
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А раньше было такое, чтобы номерной европейский турнир проводился поздней ночью/под утро по местному времени?
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Ответ Жора где ты был?
Я вот не пойму один момент. Турнир в Британии, а драться будут по американскому времени. И ладно я понимаю что большинство тв зрителей американцев, но зрители на турнире в Манчестере главный кард начнут наблюдать в три ночи по местному времени! Почему?
А бойцам как? 🤔
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Ответ Paulll
А раньше было такое, чтобы номерной европейский турнир проводился поздней ночью/под утро по местному времени?
было, по-моему, в той же англии. лысый шарлатан англичан унижает постоянно.
ну, а английская публика это терпилы конкретные, кончено. на прессухе никто ни слова не сказал лысому по этому поводу.
там был ещё угарный момент, когда лысый говорит такой, типа, мы собрали рекордный гейт (на рекордную сумму денег продали билетов). и весь зал на прессухе орёт, аплодирует.
типа, молодец, мужик, мало того, что среди ночи нас заставил смотреть своё шапито, но ещё и цены на билеты взвинтил, ободрал нас, как липку
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