UFC 304: Эдвардс – Мухаммад, Аспиналл – Блейдс, Мокаев – Капе и другие бои
В Манчестере (Великобритания) прошла церемония взвешивания перед UFC 304. В главном событии турнира состоится титульный поединок в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом (22-3) и Белалом Мухаммадом (23-3).
В соглавном бою за временный титул в тяжелом весе подерутся Том Аспиналл (14-3) и Кертис Блейдс (18-4).
Другие бои:
- Кинг Грин (32-15-1) – Пэдди Пимблетт (21-3);
- Кристиан Лерой Данкан (10-1) – Грегори Родригез (15-5);
- Арнольд Аллен (19-3) – Гига Чикадзе (15-3);
- Мухаммад Мокаев (12-0) – Манел Капе (19-6).
Турнир можно посмотреть на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ» и на платформе UFC Fight Pass. Начало прелимов в 01:00 по мск. Главный кард – в 05:00.
Убийства на улицах и расизм – за титул UFC подерутся ямайский британец и палестинский американец
Непобежденный британский дагестанец штурмует UFC. Реально заберет пояс?
ну, а английская публика это терпилы конкретные, кончено. на прессухе никто ни слова не сказал лысому по этому поводу.
там был ещё угарный момент, когда лысый говорит такой, типа, мы собрали рекордный гейт (на рекордную сумму денег продали билетов). и весь зал на прессухе орёт, аплодирует.
типа, молодец, мужик, мало того, что среди ночи нас заставил смотреть своё шапито, но ещё и цены на билеты взвинтил, ободрал нас, как липку