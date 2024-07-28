UFC 304: Эдвардс – Мухаммад, Аспиналл – Блейдс, Мокаев – Капе и другие бои

В Манчестере (Великобритания) прошла церемония взвешивания перед UFC 304. В главном событии турнира состоится титульный поединок в полусреднем весе между (22-3) и (23-3).

В соглавном бою за временный титул в тяжелом весе подерутся (14-3) и (18-4).

Другие бои:

Кинг Грин (32-15-1) – (21-3);

Кристиан Лерой Данкан (10-1) – Грегори Родригез (15-5);

Арнольд Аллен (19-3) – Гига Чикадзе (15-3);

Мухаммад Мокаев (12-0) – Манел Капе (19-6).

Турнир можно посмотреть на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ» и на платформе UFC Fight Pass. Начало прелимов в 01:00 по мск. Главный кард – в 05:00.

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