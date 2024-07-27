Олимпиада-2024. 1-й круг. Алькарас играет с Хабибом, Джокович – с Эбденом, остальные матчи отложены из-за дождя, Медведев встретится с Хиджикатой

Теги результаты ATP Олимпиада-2024 Олимпийский теннисный турнир Теннис

Даниил Медведев встретится с Ринки Хиджикатой в первом круге Олимпиады.

Павел Котов поборется со Стэном Вавринкой.

Полностью сетка здесь.

Олимпийский теннисный турнир

Париж, Франция

27 июля – 4 августа 2024

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Ринки Хиджиката (Австралия) Даниил Медведев (Россия)
Дата проведения
27 июля, 18.00
Онлайн матча

 

Стэн Вавринка (Швейцария) Павел Котов (Россия)
Дата проведения
27 июля, 20.00
Онлайн матча

 

Хади Хабиб (Ливан) Карлос Алькарас (Испания)
1:3
Дата проведения
27 июля, 15.28
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) Мэтью Эбден (Австралия)
1:0
Дата проведения
27 июля, 15.21
Онлайн матча

 

Зизу Бергс (Бельгия) Стефанос Циципас (Греция)
Дата проведения
27 июля, 19.00
Онлайн матча

 

Лучано Дардери (Италия) Томми Пол (США)
Дата проведения
27 июля, 15.30
Онлайн матча

 

Джек Дрэйпер (Великобритания) Кеи Нисикори (Япония)
Дата проведения
27 июля, 15.30
Онлайн матча

 

Тэллон Грикспор (Нидерланды) Кэмерон Норри (Великобритания)
Дата проведения
27 июля, 17.00
Онлайн матча

 

Феликс Оже-Альяссим (Канада) Маркос Гирон (США)
Дата проведения
27 июля, 17.00
Онлайн матча

 

Мариано Навоне (Аргентина) Нуну Боржес (Португалия)
Дата проведения
27 июля, 17.00
Онлайн матча

 

Робин Хаасе (Нидерланды) Себастьян Офнер (Австрия)
Дата проведения
27 июля, 18.30
Онлайн матча

 

Александр Бублик (Казахстан) Тэйлор Фриц (США)
Дата проведения
27 июля, 18.30
Онлайн матча

 

Томаш Махач (Чехия) Чжичжэнь Чжан (Китай)
Дата проведения
27 июля, 18.30
Онлайн матча

 

Моэс Эшарги (Тунис) Дэн Эванс (Великобритания)
Дата проведения
27 июля, 18.30
Онлайн матча

 

Кристофер Юбенкс (США) Бенджамин Хассан (Ливан)
Дата проведения
27 июля, 20.00
Онлайн матча
47 комментариев
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Алькарас с Хабибом ) Не хватает Синнера с Макгрегором
+16
-1
+15
Хабиб сабмишном во втором сете
+13
-1
+12
Ответ Хозяин патриотов
Удачи и победы Новаку Джоковичу. Идемооооо, Нолееее, идемоооо, ты нужен нам во втором круге)
Смело)
+4
0
+4
Хабиб 275й в АТП.
Прямой отбор - топ-56
Интересно, как просочился на Игры
+4
0
+4
За Бублика!
Алга Казахстан!🇰🇿🇰🇿🇰🇿
+4
0
+4
Удачи и победы Новаку Джоковичу. Идемооооо, Нолееее, идемоооо, ты нужен нам во втором круге)
+3
0
+3
Ответ Иван Дичковский
Многие моклонники серба в начале года до Австралии кричали что Джокович возьмёт золотой шлем, а вышел такой облом в итоге. К золотому шлему ближе подошёл как раз Алькарас, если бы Карлос выиграл Австралию то на данный момент это было бы реальностью. Поклонники серба, Карлос чётко вам говорит что старикам здесь не место, Карлос пишет свою историю величия, Надаль будет помощником, а попытки серба помешать будут нейтразизованы. Старикам здесь не место повторюсь.
Твои комменты бы специалисту показать, они кричат о фиксации на каком-то сербе. Когда-то любимый Маррей давно забыт ...
+8
-5
+3
Ответ Nikolay Stavrogin
Новак ждёт Рафу во втором круге
Сначала бы заряженного Фуча преодолеть, тот готовится матч жизни выдать..
+5
-2
+3
Ответ Stas Salesov
Интересно, какие эмоции испытывает Новак, когда смотрит на такое фото)
Новак ждёт Рафу во втором круге
+5
-2
+3
Ответ Eugenie Nation
To have a SPANISH athlete be one of the final people to hold the Olympic torch?! Rafael Nadal. 14 Roland Garros titles. He may have been born in Mallorca, but he will always have a home in Paris.
После такого пафоса с 2го круга сниматься не будет, мы надеемся?
+5
-2
+3
Новаку - Победы!
Айде Nо1е, айде!
+3
0
+3
Ответ Eugenie Nation
Забавно, табор всю весну вспоминал что Рафе дали в Мадриде парнишу из второй тысячи. Правда когда нолик получил на ОИ чела без рейтинга, чет резко они замолчали.
С кем же еще должен играть первый сеянный 🤣🤣🤣
+2
0
+2
Ответ Eugenie Nation
Забавно, табор всю весну вспоминал что Рафе дали в Мадриде парнишу из второй тысячи. Правда когда нолик получил на ОИ чела без рейтинга, чет резко они замолчали.
Сейчас бы сравнить обычные правила АТП и олимпийского тенниса. Сэра Энди можно обсудить в данном контексте, но он мало кому интересен видимо
+2
0
+2
ВЕЛИЧАЙШИЙ теннисист в истории, Новак Джокович, на корте!
+2
0
+2
Красиво Новак сходу показал, кто тут батя.)
+1
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Какого-то садовника Макрона привезли сербу. Дай бог 1 гейм заберет
+1
0
+1
Ответ Alex Morhan
Комментарий удален модератором
Ваш серб выиграл незаслуженно много, вот пусть теперь каждая последующая победа даётся через пот, кровь и слёзы. Жалеть серба теперь никто не будет, все как на главный бой против него будут выходить.
И ещё, я вполне наслаждаюсь победами Карлоса, он уже столько всего выиграл что можно часами наслаждаться. Даже в проигранных матчах Карлос в подавляющем большинстве случае обходит соперника по количеству виннерсов что может только радовать.
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Ответ Alex Morhan
Твои комменты бы специалисту показать, они кричат о фиксации на каком-то сербе. Когда-то любимый Маррей давно забыт ...
ни один адекватный фанат Новака не будет ждать очень высоких результатов после такого фееричного и крайне тяжелого сезона.
Санитары видимо перестали навещать товарища в палате,опять фонтанирует абсурдным набором слов
+4
-3
+1
Ролан Гаррос номер 2
+1
-1
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Голливуд в олимпийской деревне помолодел )

https://i.imgur.com/3Jwjtkp.jpeg
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0
Махач против своего товарища по паре.
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Ответ Иван Дичковский
У меня нет агрессии, у меня радость после двух последних финалов Уимблдона, а особенно после дикой несправедливости и 40-15 в финале 2019 года. Я недавно посмотрел документальный фильм про последние дни карьеры Роджера Федерера, после этого я убедился в том что за Роджером должны остаться хорошие рекорды в том числе по титулам на Уимблдоне, даже сравняться Джокович с Роджером не должен, вопрос чести для тура не позволить сербу это сделать.
Меня мало интересует, что ты думаешь. Оставь простыни для заинтересованных, если такие имеются, или для специалиста. Я понял, что ты борешься против Джоковича в теннисе, это дело чести
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Ответ Alex Morhan
Комментарий удален модератором
У меня нет агрессии, у меня радость после двух последних финалов Уимблдона, а особенно после дикой несправедливости и 40-15 в финале 2019 года.
Я недавно посмотрел документальный фильм про последние дни карьеры Роджера Федерера, после этого я убедился в том что за Роджером должны остаться хорошие рекорды в том числе по титулам на Уимблдоне, даже сравняться Джокович с Роджером не должен, вопрос чести для тура не позволить сербу это сделать.
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0
Ответ Иван Дичковский
Ваш серб выиграл незаслуженно много, вот пусть теперь каждая последующая победа даётся через пот, кровь и слёзы. Жалеть серба теперь никто не будет, все как на главный бой против него будут выходить. И ещё, я вполне наслаждаюсь победами Карлоса, он уже столько всего выиграл что можно часами наслаждаться. Даже в проигранных матчах Карлос в подавляющем большинстве случае обходит соперника по количеству виннерсов что может только радовать.
Комментарий удален модератором
Ответ Valery24
ни один адекватный фанат Новака не будет ждать очень высоких результатов после такого фееричного и крайне тяжелого сезона. Санитары видимо перестали навещать товарища в палате,опять фонтанирует абсурдным набором слов
Даже в прошлом ярком сезоне для Джоковича именно Карлос стал главным соперником и не позволил выиграть календарный шлем что очень справедливо. Если бы не судороги на Ролан Гаррос 2023 то у Карлоса уже была бы 2 раза выиграна сложнейшая связка шлемов Ролан Гаррос и Уимблдона в один год, но и без этого всё прекрасно, Карлос эту связку за один год выиграл столько же раз сколько Джокович и Федерер за всю карьеру, выигрыш этой связки в один год - это уже величие, поймите это.
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Ответ Иван Дичковский
Дело не во мне, посмотри интервью самого Джоковича в начале, сам Джокович был настолько высокого мнения о себе что говорил или намекал что золотой шлем реален. Наверное отсутствие элементарной скромности не позволяло открыто сказать что шансов на это или нет вообще или крайне мало.
Комментарий удален модератором
Ответ Alex Morhan
Твои комменты бы специалисту показать, они кричат о фиксации на каком-то сербе. Когда-то любимый Маррей давно забыт ...
Дело не во мне, посмотри интервью самого Джоковича в начале, сам Джокович был настолько высокого мнения о себе что говорил или намекал что золотой шлем реален. Наверное отсутствие элементарной скромности не позволяло открыто сказать что шансов на это или нет вообще или крайне мало.
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Ну это не ММА, так что Хабиб сегодня без шансов
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Ответ Stas Salesov
Сначала бы заряженного Фуча преодолеть, тот готовится матч жизни выдать..
Он то не в курсе, что Рафыч заряжен по полной. И речь не только о настрое ...
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С зага заорал
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