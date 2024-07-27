Олимпиада-2024. 1-й круг. Алькарас играет с Хабибом, Джокович – с Эбденом, остальные матчи отложены из-за дождя, Медведев встретится с Хиджикатой
Даниил Медведев встретится с Ринки Хиджикатой в первом круге Олимпиады.
Павел Котов поборется со Стэном Вавринкой.
Полностью сетка здесь.
Олимпийский теннисный турнир
Париж, Франция
27 июля – 4 августа 2024
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
- Дата проведения
- 27 июля, 18.00
- Дата проведения
- 27 июля, 20.00
- Дата проведения
- 27 июля, 15.28
- Дата проведения
- 27 июля, 15.21
- Дата проведения
- 27 июля, 19.00
- Дата проведения
- 27 июля, 15.30
- Дата проведения
- 27 июля, 15.30
- Дата проведения
- 27 июля, 17.00
- Дата проведения
- 27 июля, 17.00
- Дата проведения
- 27 июля, 17.00
- Дата проведения
- 27 июля, 18.30
- Дата проведения
- 27 июля, 18.30
- Дата проведения
- 27 июля, 18.30
- Дата проведения
- 27 июля, 18.30
- Дата проведения
- 27 июля, 20.00
Прямой отбор - топ-56
Интересно, как просочился на Игры
Алга Казахстан!🇰🇿🇰🇿🇰🇿
Айде Nо1е, айде!
И ещё, я вполне наслаждаюсь победами Карлоса, он уже столько всего выиграл что можно часами наслаждаться. Даже в проигранных матчах Карлос в подавляющем большинстве случае обходит соперника по количеству виннерсов что может только радовать.
Санитары видимо перестали навещать товарища в палате,опять фонтанирует абсурдным набором слов
https://i.imgur.com/3Jwjtkp.jpeg
Я недавно посмотрел документальный фильм про последние дни карьеры Роджера Федерера, после этого я убедился в том что за Роджером должны остаться хорошие рекорды в том числе по титулам на Уимблдоне, даже сравняться Джокович с Роджером не должен, вопрос чести для тура не позволить сербу это сделать.