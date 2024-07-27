Олимпиада-2024. Плавание. Россиянин Сомов выступит в квалификации на 100 м брассом, Пити, Ледеки, Цинь Хайян, Титмус, Макинтош и Уолш выйдут на старт

Теги плавание результаты сборная России сборная Китая Олимпийская сборная России сборная Германии сборная Австралии сборная США жен сборная Австралии жен сборная Канады жен сборная Китая жен сборная Южной Кореи сборная Великобритании сборная Германии жен сборная Японии жен Олимпиада-2024 Кэтлин Ледеки Адам Пити Эмма Маккеон Ли Бинцзе Ник Финк Ариарне Титмус Элайджа Уиннингтон Торри Хаск Эрика Фэйрвэзер Лукас Мертенс Самуэль Шорт Цинь Хайян Ким У Мин Евгений Сомов Гретхен Уолш Ангелина Келер Мидзуки Хираи Водные виды

27 июля россиянин Евгений Сомов выступит в квалификации на Олимпиаде в Париже.

В этот день пройдут первые предварительные старты в плавании.

Сомов в мае показал четвертый результат сезона в мире на дистанции 100 метров брассом. Он единственный российский пловец, допущенный до Игр-2024 в нейтральном статусе.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Плавание

Квалификация

Мужчины

100 м, брасс

12:30 (предварительные заплывы), 22:12 (полуфинал)

Фавориты: Евгений Сомов (Россия), Адам Пити (Великобритания), Цинь Хайян (Китай), Ник Финк (США).

400 м, вольный стиль

12:45

Фавориты: Лукас Мертенс (Германия), Элайджа Уиннингтон, Самуэль Шорт (оба – Австралия), Ким У Мин (Южная Корея).

эстафета 4x100 м, вольный стиль

13:26

Фавориты: США, Австралия, Китай, Италия.

Женщины

100 м, баттерфляй

12:00 (предварительные заплывы), 21:30 (полуфинал)

Фавориты: Гретхен Уолш, Торри Хаск (обе – США), Ангелина Келер (Германия), Мидзуки Хираи (Япония), Эмма Маккеон (Австралия).

400 м, вольный стиль

12:12

Фавориты: Кэти Ледеки (США), Ариарне Титмус, Эрика Фэйрвэзер (обе – Австралия), Саммер Макинтош (Канада), Ли Бинцзе (Китай).

эстафета 4x100 м, вольный стиль

13:15

Фавориты: США, Австралия, Китай, Великобритания.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.

15 наших олимпийцев в Париже: когда за ними следить?

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну покажи себя сомик)
+5
-3
+2
Удачи Евгению Сомову !
+3
-1
+2
Ледеки против Макинтош будет жаркая битва) ну и легенда Пити идет за очередной победой.
0
0
0
Из не игровых видов, плавание и л/а самые интересные виды. Столько громких имен, Титмус, Саммер, Уолш, Пити
0
0
0
Как-то слишком оптимистично Сомова в фавориты записали на основе одного результата в сезоне, а точнее в карьере. Он на тёмную лошадку скорее тянет в этом заплыве, потому что может как получить кайф и на этом настрое ещё улучшить результат, так и лохануться по полной, не пройдя в полуфинал, потому что никогда на подобном уровнем и с таким количеством людей на трибуне не выступал.
На 100 батт основных фаворитов на золото можно сократить до Уолш и Хаск, остальные будут зрителями, если американки форму после национальных отборов не завалили, хотя всё должно быть наоборот, там же не российские кудесники тренируют, которые заранее оправдания готовят своим провалам.
0
0
0
За Евгения 🤘🤘🤘
0
0
0
Ответ Sanan1908
Ледеки против Макинтош будет жаркая битва) ну и легенда Пити идет за очередной победой.
Титмус на их битву со стороны смотреть не будет, может даже мировой обновит, чего ей не удалось в Дохе.
0
0
0
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Удачи Евгению Сомову !
💪💪💪
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий