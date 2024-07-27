Олимпиада-2024. Плавание. Россиянин Сомов выступит в квалификации на 100 м брассом, Пити, Ледеки, Цинь Хайян, Титмус, Макинтош и Уолш выйдут на старт

27 июля россиянин Евгений Сомов выступит в квалификации на Олимпиаде в Париже.

В этот день пройдут первые предварительные старты в плавании.

Сомов в мае показал четвертый результат сезона в мире на дистанции 100 метров брассом. Он единственный российский пловец, допущенный до Игр-2024 в нейтральном статусе.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Плавание

Квалификация

Мужчины

100 м, брасс

12:30 (предварительные заплывы), 22:12 (полуфинал)

Фавориты: Евгений Сомов (Россия), Адам Пити (Великобритания), Цинь Хайян (Китай), Ник Финк (США).

400 м, вольный стиль

12:45

Фавориты: Лукас Мертенс (Германия), Элайджа Уиннингтон, Самуэль Шорт (оба – Австралия), Ким У Мин (Южная Корея).

эстафета 4x100 м, вольный стиль

13:26

Фавориты: США, Австралия, Китай, Италия.

Женщины

100 м, баттерфляй

12:00 (предварительные заплывы), 21:30 (полуфинал)

Фавориты: Гретхен Уолш, Торри Хаск (обе – США), Ангелина Келер (Германия), Мидзуки Хираи (Япония), Эмма Маккеон (Австралия).

400 м, вольный стиль

12:12

Фавориты: Кэти Ледеки (США), Ариарне Титмус, Эрика Фэйрвэзер (обе – Австралия), Саммер Макинтош (Канада), Ли Бинцзе (Китай).

эстафета 4x100 м, вольный стиль

13:15

Фавориты: США, Австралия, Китай, Великобритания.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.

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