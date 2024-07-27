Олимпиада-2024. Плавание. Россиянин Сомов выступит в квалификации на 100 м брассом, Пити, Ледеки, Цинь Хайян, Титмус, Макинтош и Уолш выйдут на старт
27 июля россиянин Евгений Сомов выступит в квалификации на Олимпиаде в Париже.
В этот день пройдут первые предварительные старты в плавании.
Сомов в мае показал четвертый результат сезона в мире на дистанции 100 метров брассом. Он единственный российский пловец, допущенный до Игр-2024 в нейтральном статусе.
Париж, Франция
Плавание
Квалификация
Мужчины
100 м, брасс
12:30 (предварительные заплывы), 22:12 (полуфинал)
Фавориты: Евгений Сомов (Россия), Адам Пити (Великобритания), Цинь Хайян (Китай), Ник Финк (США).
400 м, вольный стиль
12:45
Фавориты: Лукас Мертенс (Германия), Элайджа Уиннингтон, Самуэль Шорт (оба – Австралия), Ким У Мин (Южная Корея).
эстафета 4x100 м, вольный стиль
13:26
Фавориты: США, Австралия, Китай, Италия.
Женщины
100 м, баттерфляй
12:00 (предварительные заплывы), 21:30 (полуфинал)
Фавориты: Гретхен Уолш, Торри Хаск (обе – США), Ангелина Келер (Германия), Мидзуки Хираи (Япония), Эмма Маккеон (Австралия).
400 м, вольный стиль
12:12
Фавориты: Кэти Ледеки (США), Ариарне Титмус, Эрика Фэйрвэзер (обе – Австралия), Саммер Макинтош (Канада), Ли Бинцзе (Китай).
эстафета 4x100 м, вольный стиль
13:15
Фавориты: США, Австралия, Китай, Великобритания.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.
На 100 батт основных фаворитов на золото можно сократить до Уолш и Хаск, остальные будут зрителями, если американки форму после национальных отборов не завалили, хотя всё должно быть наоборот, там же не российские кудесники тренируют, которые заранее оправдания готовят своим провалам.