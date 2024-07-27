У «Реала» осталось два центральных защитника после травмы Вальехо – Рюдигер и Милитао. Они не сыграют в 1-м матче тура по США, мадридцы взяли 16-летнего Мартинеса
У «Реала» возникли проблемы с центральным защитниками.
Хесус Вальехо получил травму и не поехал с командой в тур по США.
У «Реала», таким образом, осталось всего два здоровых центральных защитника в составе – Эдер Милитао и Антонио Рюдигер, но они не сыграют в первом матче тура с «Миланом», так как подъедут в расположение «Реала» позже.
«Реал» включил в состав на тур 16-летнего защитника Хоана Мартинеса, который должен был готовиться к сезону с «Кастильей».
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Уже не могу пару защей купить
Сколько им нужно выиграть ЛЧ , что бы не жлобиться, две в год ?
Насколько я понимаю - начало тренировок(в зале) приходится на 3-4й месяц после такой травмы - но до полноценного возвращения на поле может пройти дополнительно 5-6 месяцев - так что противоречия нет.
С Камавингой этот фокус у них прошел.
Да и если помните матч в Жироной во 2м круге - с 0 здоровых центральных защитников (Тчуамени, Карвахаль + ситуативно Феде) - то не было допущено ни одного удара в створ от лучшей на начало матча атаки ЛаЛиги - а Жироне отгрузили 4. Команда, как коллектив единомышленников, сейчас совсем другая, чем 20 лет назад.