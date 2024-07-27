У «Реала» осталось два центральных защитника после травмы Вальехо – Рюдигер и Милитао. Они не сыграют в 1-м матче тура по США, мадридцы взяли 16-летнего Мартинеса

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Антонио Рюдигер Хесус Вальехо Эдер Милитао Футбол

У «Реала» возникли проблемы с центральным защитниками.

Хесус Вальехо получил травму и не поехал с командой в тур по США.

У «Реала», таким образом, осталось всего два здоровых центральных защитника в составе – Эдер Милитао и Антонио Рюдигер, но они не сыграют в первом матче тура с «Миланом», так как подъедут в расположение «Реала» позже.

«Реал» включил в состав на тур 16-летнего защитника Хоана Мартинеса, который должен был готовиться к сезону с «Кастильей».

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37 комментариев
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Ответ Чилли_Вилли
Когда восстановится Алаба? Нужно обязательно купить ещё какого-то центрального защитника, играть то придётся очень много.
Или к примеру взять бесплатного Хуммельса
+30
0
+30
У Реала и было 2 полноценных цз даже при здоровом Вальехо. От этого и удивила пассивность сливочных в трансфере Йоро. В такой ситуации с непонятными перспективами Алабы и Милитао после крестов француз точно пригодился бы
+27
-1
+26
Когда восстановится Алаба? Нужно обязательно купить ещё какого-то центрального защитника, играть то придётся очень много.
+17
0
+17
Ответ Роман Стойкий
Вальехо это что за персонаж такой
Это «легенда « клуба. Возле СБ скоро поставят ему статуя
+9
-2
+7
Ответ Роман Стойкий
Вальехо это что за персонаж такой
Стыдно не знать Величайших)
+8
-2
+6
Тчуамени же есть, тоже мне)).
+3
0
+3
Взяли бы Хуммельса на сезон. Опытный, неконфликтный. Думаю и денег у него достаточно, ради игры в Реале не станет требовать какую-то заоблачную плату.
+3
0
+3
Ответ Бенисио Дель Пьеро
У Реала и было 2 полноценных цз даже при здоровом Вальехо. От этого и удивила пассивность сливочных в трансфере Йоро. В такой ситуации с непонятными перспективами Алабы и Милитао после крестов француз точно пригодился бы
Писали про хумельса. Лучший вариант
+5
-2
+3
Ответ Vitto
Реал хотел ограбить Лилль, но не получилось.
30 млн за игрока с годом контракта - это грабёж?
+2
0
+2
Ответ Бенисио Дель Пьеро
У Реала и было 2 полноценных цз даже при здоровом Вальехо. От этого и удивила пассивность сливочных в трансфере Йоро. В такой ситуации с непонятными перспективами Алабы и Милитао после крестов француз точно пригодился бы
За конский ценник? Если покупать то с головой. Рынок перегревают другие клубы. Но не Реал
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-2
+2
Ответ Чилли_Вилли
Когда восстановится Алаба? Нужно обязательно купить ещё какого-то центрального защитника, играть то придётся очень много.
По Алабе в начале месяца проскакивала неофициальная информация(в австрийкой Die Presse) о неких осложенениях - начало 2025го называлось :(
+3
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Варана пусть берут
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Тчуаменинга написал Анчи, что не будет играть в защите! Анчи ответил другого варианта нет!
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Жлобы
Уже не могу пару защей купить
Сколько им нужно выиграть ЛЧ , что бы не жлобиться, две в год ?
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Ответ Роман Стойкий
Вальехо это что за персонаж такой
человек остановивший манчестер сити
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Милитао нельзя называть защитником, он скорее игрок атаки соперников внедренный в состав Реала.
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Что с Алабой,обещали ещё в мае восстановиться?
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Ответ akaAzazello
По Алабе в начале месяца проскакивала неофициальная информация(в австрийкой Die Presse) о неких осложенениях - начало 2025го называлось :(
Алаба уже тренируется, но в облегченном режиме.
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Ответ BVB 09
Или к примеру взять бесплатного Хуммельса
Он белый не подходит
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Ответ D Drive
Алаба уже тренируется, но в облегченном режиме.
Хотелось бы. Но перепроверил - более новой информации, чем от 9-10 июля, указанной выше - о его здоровье нет.

Насколько я понимаю - начало тренировок(в зале) приходится на 3-4й месяц после такой травмы - но до полноценного возвращения на поле может пройти дополнительно 5-6 месяцев - так что противоречия нет.
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Ответ BVB 09
Или к примеру взять бесплатного Хуммельса
Пока Лапорт в приоритете вроде
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Вальехо? Он стоит МИЛЛИОН евро на ТМ. Позорище, а не клуб. В этом году, вот увидите, удача отвернётся от сливочных.
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Ответ Игорь Новиков
30 млн за игрока с годом контракта - это грабёж?
Реал подговаривал не продлевать контракт, за такого игрока 30 млн это грабеж.
С Камавингой этот фокус у них прошел.
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Ответ Benjamin
Набрали две команды звезд в атаку и никого в защиту, узнаю старый-добрый галактикос нулевых 🤡
Ситуация не лучшая - но вот так сразу о разбалансированных Галактикос вспоминать рановато. Трансферное окно не закрыто.

Да и если помните матч в Жироной во 2м круге - с 0 здоровых центральных защитников (Тчуамени, Карвахаль + ситуативно Феде) - то не было допущено ни одного удара в створ от лучшей на начало матча атаки ЛаЛиги - а Жироне отгрузили 4. Команда, как коллектив единомышленников, сейчас совсем другая, чем 20 лет назад.
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Ответ Кентуки
Тчуаменинга написал Анчи, что не будет играть в защите! Анчи ответил другого варианта нет!
Был момент, когда когда камера поймала(где-то в начале года) Тчуамени, Камавингу и одиного из франко-говорящих соперников - обсуждавших после игры перевод Тчуамени в защиту - и Камавинга тма процитировал Анчелотти - "Это всегда так начинается"
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Ответ pasmike
Взяли бы Хуммельса на сезон. Опытный, неконфликтный. Думаю и денег у него достаточно, ради игры в Реале не станет требовать какую-то заоблачную плату.
За еду будет играть.
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Ответ pasmike
Взяли бы Хуммельса на сезон. Опытный, неконфликтный. Думаю и денег у него достаточно, ради игры в Реале не станет требовать какую-то заоблачную плату.
И Джикию.
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