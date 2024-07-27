У «Реала» осталось два центральных защитника после травмы Вальехо – Рюдигер и Милитао. Они не сыграют в 1-м матче тура по США, мадридцы взяли 16-летнего Мартинеса

У «Реала» возникли проблемы с центральным защитниками.

Хесус Вальехо получил травму и не поехал с командой в тур по США.

У «Реала», таким образом, осталось всего два здоровых центральных защитника в составе – Эдер Милитао и Антонио Рюдигер, но они не сыграют в первом матче тура с «Миланом», так как подъедут в расположение «Реала» позже.

«Реал» включил в состав на тур 16-летнего защитника Хоана Мартинеса, который должен был готовиться к сезону с «Кастильей».

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