Рапино и Сью Берд поддержали Харрис в борьбе с Трампом за пост президента США: «Нельзя допустить возвращения сами знаете кого. Мы можем избрать не просто женщину, а чернокожую женщину»

Меган Рапино и Сью Берд поддержали Камалу Харрис в борьбе с Дональдом Трампом.

Экс-футболистка и экс-баскетболистка приняли участие в онлайн-мероприятии White Women: Answer the Call («Белые женщины: ответьте на вызов») вместе с еще 160 тысячами женщин. В его ходе было собрано свыше двух миллионов долларов.

Ранее на этой неделе была организована акция Win With Black Women («Побеждайте с черными женщинами»), по итогам которой было привлечено полтора миллиона долларов.

и Берд, участвовавшие в видеоконференции посредством Zoom, заявили, что белые женщины должны следовать примеру черных и оставаться энергичными и организованными во время текущей избирательной кампании.

Бывшая футболистка сборной США заявила, что прилагаемые усилия «невероятны» и являются частично защитой, а частично – нападением: «Мы не можем допустить того, чтобы вернулся сами знаете кто. У нас есть возможность быть частью чего-то совершенно потрясающего и беспрецедентного. Мы можем добиться избрания не просто женщины, а чернокожей женщины. Если вас это не воодушевляет, то я не знаю, что тогда вас вообще воодушевляет».

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