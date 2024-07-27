Рапино и Сью Берд поддержали Харрис в борьбе с Трампом за пост президента США: «Нельзя допустить возвращения сами знаете кого. Мы можем избрать не просто женщину, а чернокожую женщину»

Теги Сью Берд сборная США жен женский футбол сборная США жен Меган Рапино Политика Дональд Трамп Футбол

Меган Рапино и Сью Берд поддержали Камалу Харрис в борьбе с Дональдом Трампом.

Экс-футболистка и экс-баскетболистка приняли участие в онлайн-мероприятии White Women: Answer the Call («Белые женщины: ответьте на вызов») вместе с еще 160 тысячами женщин. В его ходе было собрано свыше двух миллионов долларов.

Ранее на этой неделе была организована акция Win With Black Women («Побеждайте с черными женщинами»), по итогам которой было привлечено полтора миллиона долларов.

Рапино и Берд, участвовавшие в видеоконференции посредством Zoom, заявили, что белые женщины должны следовать примеру черных и оставаться энергичными и организованными во время текущей избирательной кампании.

Бывшая футболистка сборной США заявила, что прилагаемые усилия «невероятны» и являются частично защитой, а частично – нападением: «Мы не можем допустить того, чтобы вернулся сами знаете кто. У нас есть возможность быть частью чего-то совершенно потрясающего и беспрецедентного. Мы можем добиться избрания не просто женщины, а чернокожей женщины. Если вас это не воодушевляет, то я не знаю, что тогда вас вообще воодушевляет».

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107 комментариев
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Главное что женщина, да еще и черная, а если еще и лесбиянка - тогда вообще идеальный президент
+144
-3
+141
Т.е. мы за "равенство", но важно подчеркнуть цвет кожи. Лицемеры
+94
-2
+92
А ничего, что фокусирование на расовой принадлежности человека является расизмом?
+77
-4
+73
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Ну Харрис не лесби, а муж белый богатый мужчина. Так что не совсем идеал
замуж вышла в 50. своих детей нет. идеальная бимба под современное левачье
+23
-2
+21
Ответ Нефанатик
Главное что женщина, да еще и черная, а если еще и лесбиянка - тогда вообще идеальный президент
Ну Харрис не лесби, а муж белый богатый мужчина. Так что не совсем идеал
+20
-3
+17
Так проблема в том, что сейчас сдвиг чернокожих избирателей в сторону Трампа. И дело не в любви к Трампу, просто Харрис очень своеобразная личность, сделавшая себе карьеру будучи любовницей мэра Сан-Франциско, если я не ошибаюсь. Она точно так же голосовала и поддерживала законы, которые многие чернокожие считают дискриминационными в свой адрес, она поддерживала чернокожих только тогда, когда это было модно, когда же реально творился беспредел в их адрес, она молчала потому что выгоднее для ее карьеры было промолчать. И вот этим задаются многие чернокожие. Не важно, трамписты или антитрамписты, но такие разговоры витают в воздухе у черного населения. Но белым либералам из особняков, конечно же, виднее.
+17
-3
+14
И обязательно лесбиянку в инвалидном кресле!
+15
-2
+13
Камалу Харрис многие чернокожие американы своей "черной" не признают - ямайцы (папа) и индусы (мама) не считаются ими настоящими черными. Даже Репино отстала от повестки))) Естественно, демократы это замалчивают. Борьба с расизмом превратилась в расизм наоборот и полный маразм.
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+10
Ответ Любезный Коссутий
напавший на Трампа убит, глава прос равшей покушение секретной службы ушла в отставку. чем ты опять недоволен?
А представь, если бы нападение было на харрис, как завизжат повесточники твиттерные)
+9
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+7
Эти гиены даже нападения на Трампа не осудили, а только рады что человек пострадал:)
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+7
Ответ Дизайнер
Камалу Харрис многие чернокожие американы своей "черной" не признают - ямайцы (папа) и индусы (мама) не считаются ими настоящими черными. Даже Репино отстала от повестки))) Естественно, демократы это замалчивают. Борьба с расизмом превратилась в расизм наоборот и полный маразм.
Американские негры и Обаму своим не считают. Только рэп, только Эминем.
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Ответ Иван Буренков
Т.е. мы за "равенство", но важно подчеркнуть цвет кожи. Лицемеры
Да, все равны, но кто-то равнее. White power - ужасно, а вот black power - замечательно🥰
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А два млн долларов собрали на борьбу с белыми женщинами? Что у них за организация такая, за что белые ответить должны?
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Ответ Бегемотик
она еще и азиатка
Индуска
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Ну как уже говорил, сами знаете кто - «Следующий президент у вас будет мусульманином и негром. Ваш будущий президент - это негр, мусульманин, одноногий и гомосексуалист»

Негр мусульманин уже был, половина осталась)
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Для Рапино фамилия Трамп - как у нас фамилия сами знаете какого Алексея, она ее даже произносить боится))
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уже черного мужика выбрали, загадил все что можно, до сих пор разребают тещумные мотоды политические...а эта вообще тупее пня, дали одно задание с границей справиться и то провалила с треском
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Рапино пожалуй самая известная лесби в женском футболе. Патологически ненавидит Трампа поэтому ее выбор довольно ясен.
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Кроме "черная женщина" ещё по аргументация есть?
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Мне кажется в каждом этносе, каждой нации и каждом обществе есть такие люди как Рапино. Я прям узнаю этот типаж. Которые родились в одном обществе, но им безумно хочется стать при этом частью другого. И безумно хочется стать для этого другого общества своим. И ради этого они готовы сказать и сделать что угодно.
Рапино в данном случае начинает топить за чёрных женщин больше, чем это делают и этого хотят сами чёрные женщины.
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Чернокожую женщину без детей. Чернокожую женщину тупую, как пробка. Это мечта. Ждем Йеллоустоун, он не подведет.
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Ответ Вячеслав Смирнов
глупый, там целый час все снимали и звонили копам, что человек с винтовкой лезит, лег, лестницу ставит и т.д. и 0 реакции от копов и службы озраны...т.е. ему дали отстреляться явно...и трампу довольным быть что в конце только его грохнули за то что не получилось
вот поэтому она и ушла в отставку.
а у нас, после Крокуса, кто ушел?
да ладно "ушел".. кого-нибудь "ушли"?
все на своих местах
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Так ещё и бывшая экспертница. Ну прямо Зарема, только в тёмном кузове🤓
У Заремы дети и не один, и не два, и все от одного мужа. Вы ее "экспертницей" не были
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она еще и азиатка
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Если вас это не воодушевляет, то я не знаю, что тогда вас вообще воодушевляет».
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Я задумался и ничего не придумал...пойду съем тёмную шоколадку...
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Кто бы подумал что самые адекватные лидеры сейчас в России и Беларуси. Ну и в Северной Корее.)
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Ответ Нефанатик
Главное что женщина, да еще и черная, а если еще и лесбиянка - тогда вообще идеальный президент
Идеалом было бы еще и трансом
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Следующим президентом должен быть Транс
Ну что бы в рамках инклюзивности и разнообразия
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Не знал что Волан де морт баллотируется.
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А что, быть чернокожей женщиной - это какое-то преимущество? В таком случае Камала им не обладает. Она не более чернокожая чем я.
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