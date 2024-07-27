«Спартак» – это обосравшийся ребенок. Пахнет, но жопу помыл, прижал к груди и любишь». Боец Малыхин о красно-белых

Теги Спартак премьер-лига Россия Анатолий Малыхин брань контент Футбол

Чемпион ONE Анатолий Малыхин заявил, что ассоциирует «Спартак» с ребенком.

Красно-белые проиграли «Оренбургу» (0:2) в матче первого тура Мир РПЛ.

«Это ужас. Пропустил первый матч. Прошу жену: «Сладкая моя, зайди, узнай, как там наши бедолаги?» 0:2. Пошел, поплакал, вернулся.

У меня «Спартак» ассоциируется с ребенком. Я его люблю и с пеленок болею за эту команду.

«Спартак» – это обосравшийся ребенок. Он вроде пахнет. Но ты жопу помыл, прижал к груди и любишь его.

Вот бывает обосрутся, но родные. Надежда, что наладится. Следующий матч обязательно посмотрю. Может, им не хватило именно моей поддержки. Почувствовали, что Толик на расстоянии не смотрит, и силы их покинули.

В тройку должны залезть, но начало – как всегда», – сказал чемпион ONE в трех весовых категориях Анатолий Малыхин.

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88 комментариев
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Ответ Чечеватов
Какой слог... Какая поэзия... Мастер слова в деле
Но сравнение правда хорошее)
+250
-10
+240
Какой слог... Какая поэзия... Мастер слова в деле
+211
-11
+200
Очень близко описал состояние каждого спартача😂
+92
-6
+86
Вот кто должен комментировать футбол вместо Генича и Шнякина...
+48
-3
+45
Ахаха 🤣
+50
-9
+41
Новый мем рождается)
+39
-4
+35
Ответ Чечеватов
Какой слог... Какая поэзия... Мастер слова в деле
Почему он не в МИДе? Прирождённый же дипломат.
+33
-7
+26
Ответ Russ Ivan
Вот кто должен комментировать футбол вместо Генича и Шнякина...
Вот еще ушатал бы он их обоих, цены бы не было)
+25
-2
+23
Ну да, болеть за Спартак, такой вид мазохизма. Смотришь вверх и кричишь - "За что мне это") И на работе от сотрудников я слишком часто утром слышу слова сочувствия, потому что вчера Спартак сыграл очередной гениальный матч
+17
-2
+15
Ответ Опа, Митяй
Вот еще ушатал бы он их обоих, цены бы не было)
Прямо в студии во время прямого эфира...
+13
-2
+11
Красиво, чёрт возьми, сказал. И в точку.
+10
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+8
На самом деле, забавное сравнение, улыбнуло, без негатива)
+9
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+8
Ответ Zenith forever
Комментарий удален модератором
Ну не скоро 30, в состоянии обосрания с 2002 года, так что всего 22-23 года)
+10
-3
+7
Хорошее определение, меткое и доброе
+16
-10
+6
Вот сидишь иной раз, скучаешь,заходишь на Спортс, ищешь статью про Спартак..... и уже весело! Спасибо Спартак!
+7
-2
+5
Ответ Опа, Митяй
Ну да, болеть за Спартак, такой вид мазохизма. Смотришь вверх и кричишь - "За что мне это") И на работе от сотрудников я слишком часто утром слышу слова сочувствия, потому что вчера Спартак сыграл очередной гениальный матч
Особенно больно, когда за них начал болеть в конце 90-х в подростковом возрасте. Игра, результаты - всё было. Потом 15 лет забвения с небольшой надеждой в период Карпина, но не бросаешь, смотришь. Потом Каррера, чемпионство, вроде бы возрождение. А хрен там. Просто разок выпрыгнули из болотца.
+6
-1
+5
точнее не скажешь. Болею с 5 лет, с 1981 года. И до 2003го были провалы, но то, что началось потом.. С какого-то момента привык, уже и не смотрю иногда, но все равно тянет, хотя это уже не тот Спартак, это просто вывеска. Печально это все. Бабло разрушает все
+6
-1
+5
Ответ ДикийСлон
Особенно больно, когда за них начал болеть в конце 90-х в подростковом возрасте. Игра, результаты - всё было. Потом 15 лет забвения с небольшой надеждой в период Карпина, но не бросаешь, смотришь. Потом Каррера, чемпионство, вроде бы возрождение. А хрен там. Просто разок выпрыгнули из болотца.
зато теперь можно на правах дедовщины называть таких же молодых фанатов зенита, влюбившихся в победы, глорами клуба без истории))) а они сами лет через 20 оторвутся на следующем поколении
+5
-1
+4
Какая тройка?! Это как же должны обо#####cя Краснодар, Динамо, ЦСКА, да и тот же Ростов (как команда играют гораздо лучше сейчас, чем Спартак, это надо признать!)?!
+7
-5
+2
- Попа мыл?
- Мыл.
+3
-1
+2
Ответ Olga.t
Почему он не в МИДе? Прирождённый же дипломат.
Всему своё время.
+3
-1
+2
Ответ Russ Ivan
Прямо в студии во время прямого эфира...
Лучше в клетке их закрыть. Так сказать, наказание за плохой репортаж. Я бы послушал каламбуры Шнякина из клетки
+4
-2
+2
Ответ NIK7478
Какая тройка?! Это как же должны обо#####cя Краснодар, Динамо, ЦСКА, да и тот же Ростов (как команда играют гораздо лучше сейчас, чем Спартак, это надо признать!)?!
Да у них же Спартак всегда должен быть в тройке, "это понятно всем")
+3
-2
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давно уже перезревший ребенок, а любишь ты свои воспоминания о нем, когда он был ребенком...
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-1
+1
Ответ mak26
Комментарий удален модератором
Моему ребёнку 27 лет, он не обделается. А вот Спартак тоже явно не ребёнок, но вот, ярые его болельщики называют его обосравшимся ребёнком... Вывод - у Спартака задержка психического развития.
+11
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+1
Ну, сравнение жизненное. Только вот сруться часто и стул жидкий.
+2
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Лучше и не скажешь.
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Ответ Чечеватов
Какой слог... Какая поэзия... Мастер слова в деле
Не, ну сказал на удивительно хорошо, даже и не ожидаешь такого от борца)
+3
-2
+1
Ответ юра георгиевский
Комментарий удален модератором
на автомойке
+3
-2
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Да уж... Как говорил Егорка Летов, любит наш народ всякое говно.
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