«Спартак» – это обосравшийся ребенок. Пахнет, но жопу помыл, прижал к груди и любишь». Боец Малыхин о красно-белых

Чемпион ONE Анатолий Малыхин заявил, что ассоциирует «Спартак» с ребенком.

Красно-белые проиграли «Оренбургу» (0:2) в матче первого тура Мир РПЛ.

«Это ужас. Пропустил первый матч. Прошу жену: «Сладкая моя, зайди, узнай, как там наши бедолаги?» 0:2. Пошел, поплакал, вернулся.

У меня « » ассоциируется с ребенком. Я его люблю и с пеленок болею за эту команду.

«Спартак» – это обосравшийся ребенок. Он вроде пахнет. Но ты жопу помыл, прижал к груди и любишь его.

Вот бывает обосрутся, но родные. Надежда, что наладится. Следующий матч обязательно посмотрю. Может, им не хватило именно моей поддержки. Почувствовали, что Толик на расстоянии не смотрит, и силы их покинули.

В тройку должны залезть, но начало – как всегда», – сказал чемпион ONE в трех весовых категориях Анатолий Малыхин.

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