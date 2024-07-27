Глава Ла Лиги Тебас недоволен открытием Олимпиады: «Позорно. Использование образа «Тайной вечери» – оскорбление для христиан. Где уважение к религиозным убеждениям?»
Хавьер Тебас выразил недовольство церемонией открытия Олимпийских игр.
Церемония прошла 26 июля в Париже.
Президент Ла Лиги опубликовал скриншот трансляции церемонии в моменте с отсылкой к «Тайной вечере» (монументальная роспись работы Леонардо да Винчи, изображающая сцену последней трапезы Христа с учениками – Sports), заявив, что это оскорбление христиан.
«Неприемлемо, неуважительно, позорно! Использование образа «Тайной вечери» на Олимпийских играх в Париже является оскорблением для тех, кто является христианами.
Где уважение к религиозным убеждениям?» – написал глава испанской футбольной лиги Хавьер Тебас.
Фото: скриншот с трансляции церемонии открытия Олимпиады
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Бесы танцуют.
Ни на какую пропаганду не спишешь.
Евровидение // Олимпиада.
Что плохого в том, что есть вещи к которым можно относиться серьезно? Своей соей уже все к чертовой бабушке залили. Ну если не серьезно то хотя бы уважительно
-Над религией насмехаются
-национальные и культурные различия презирают.
-историю обливают грязью и пытаются оторвать от людей.
Не должно быть никаких условных французов/японцев/монгол. Только граждане мира
Духовное падение Европы просто ужасает.