Глава Ла Лиги Тебас недоволен открытием Олимпиады: «Позорно. Использование образа «Тайной вечери» – оскорбление для христиан. Где уважение к религиозным убеждениям?»

Теги Ла Лига Хавьер Тебас Олимпиада-2024 Футбол

Хавьер Тебас выразил недовольство церемонией открытия Олимпийских игр.

Церемония прошла 26 июля в Париже.

Президент Ла Лиги опубликовал скриншот трансляции церемонии в моменте с отсылкой к «Тайной вечере» (монументальная роспись работы Леонардо да Винчи, изображающая сцену последней трапезы Христа с учениками – Sports), заявив, что это оскорбление христиан.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно! Использование образа «Тайной вечери» на Олимпийских играх в Париже является оскорблением для тех, кто является христианами.

Где уважение к религиозным убеждениям?» – написал глава испанской футбольной лиги Хавьер Тебас.

Фото: скриншот с трансляции церемонии открытия Олимпиады

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109 комментариев
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Так гибнут цивилизации...
Бесы танцуют.
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Тут вопрос уже не в самой религии, хотя для веруюших это конечно кощунство. Тут вопрос в том, что они издеваются над цивилищацией которая сделала их великими.
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Ответ dark _side
Об этом греки и написали. Пока только греки
Теперь уже просто интересно, очнётся кто-то или нет. Но шабаш, конечно, знатный.
Ни на какую пропаганду не спишешь.
Евровидение // Олимпиада.
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Ответ Fintt
Так гибнут цивилизации... Бесы танцуют.
Об этом греки и написали. Пока только греки
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Первая за долгое время правильная фраза от Тебаса
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В США и в Европе уже геи и лесбиянки в брак вступают. При этом в церкви и по-христиански всё. А на Олимпиаде в очередной раз дно пробили со своими ценностями. Такой позор. Запад зло. Они не уважают религию, историю, традиции, здравый смысл отсутствует. Олимпиада официально мертва.
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Соловьев то прав получается был, а Юра Дудь все кричал что наговаривают на святой запад😅
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Ответ Катя СПб
А я вот думаю, почему что-то из Корана не разыграли?
Это событие упоминается в суре "Трапеза".
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Ответ Иван Балашов
Комментарий скрыт
дело не в издевательствах, а в пошлости и убогости происходящего, просто посмотри на эту фотографию, и это - церемония открытия олимпиады? с культурой их проделки не имеют ничего общего, тотальное моральное разложение
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Ответ Иван Балашов
Комментарий скрыт
Наверное потому что Симпсоны и ЮП сатира и задумывалась как оная со всевысмеиванием. Олимпиада это все таки другое. Короче. Ты правда не видишь разницы и тебе надо разжевывать?
Что плохого в том, что есть вещи к которым можно относиться серьезно? Своей соей уже все к чертовой бабушке залили. Ну если не серьезно то хотя бы уважительно
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Ишь чего удумал, чувства христиан в 2024 году защищать!
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Ответ Amalfitano
Тут вопрос уже не в самой религии, хотя для веруюших это конечно кощунство. Тут вопрос в том, что они издеваются над цивилищацией которая сделала их великими.
Они просто ненавидят любые формы народной идентичности.
-Над религией насмехаются
-национальные и культурные различия презирают.
-историю обливают грязью и пытаются оторвать от людей.
Не должно быть никаких условных французов/японцев/монгол. Только граждане мира
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Ну западный мир официально мёртв. Это последний гвоздь в крышку гроба.
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Ответ Катя СПб
А я вот думаю, почему что-то из Корана не разыграли?
Да мусульмане им бы город спалили за 2 дня. А христиане молчат. Боятся всего.
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Ох не в этом друзья гибель христианской цивилизации. Это лишь символ. А разруха в головах.
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Это не просто неуважение верующих - это вызов всем цивилизованным и нормальным.
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Зачем вообще такой позор показывать? Фу *****!
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Ответ Dexter Morgan
В США и в Европе уже геи и лесбиянки в брак вступают. При этом в церкви и по-христиански всё. А на Олимпиаде в очередной раз дно пробили со своими ценностями. Такой позор. Запад зло. Они не уважают религию, историю, традиции, здравый смысл отсутствует. Олимпиада официально мертва.
Здравый смысл и религия в одном предложении…
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Ответ damondiamond
Комментарий скрыт
Ты неправ. Есть ещё нормальные люди.
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Ответ Мукунку хороший
Это к поговорке Дай человеку палец — откусит по локоть» дали свободу ЛГБТ сообществу,они тут же щупальца запустили во всё что можно,включая религию..Эту болезнь надо выжигать!
У лгбт путь от борьбы за свои права до тезиса "Мы лучше вас. Любите нас иначе ..." занял всего несколько лет. И фарш невозможно прокрутить назад.
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Ответ Юра Мурзаков
Борьба именно с христианством,на ислам или индуизм накатов нет.Разрушают цивилизацию белых людей.
Чушь писать не надо. И да, среди христиан полно "черных", и самые религиозные христиане живут как правило на на Ближнем Востоке, а не в Европе, тем более в северной её части
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Так Франция - это страна безбожников. Те же Шарли Эбдо работают и рисуют карикатуры до сих пор. И эти карикатуры даже развешивали на админ. зданиях, для демонстрации свободы слова
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Ответ Гвискар
Почему тайная вечеря как тема присваивается христианами только себе?
Наверное потому что Каран написан спустя семь веков после Библии
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Центральная Европа пробивает дно даже там где пробить дно уже невозможно. Бородатые женщины, переодетые в женщин мужчины, полчища крыс со всех нор загнивающего Парижа и как квинтэссенция - хула на Господа нашел Иисуса Христа.
Духовное падение Европы просто ужасает.
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Ответ Олег Кузнецов
Посмотрел немного фото и видео с открытия.Чуть не стошнило, там еще у одного гея колготки в области паха разошлись и он вывалил свое хозяйство на весь мир.
Это было пасхальное яйцо 🌚
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Даже если оставить в стороне религиозную часть, то скорость, с которой даже во Франции лишаются чувства прекрасного, поражает. Просто Шариковы, которому Филипп Филиппович говорил: "Что это за сияющая чепуха?" Точь-в-точь - все в каких-то блестках, ярких несочетающихся цветах.
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Тебас рискует. Не удивлюсь, если какая-то Эрмосо на него в суд подаст за то, что он прошёл рядом. Сейчас бы в 21 веке в свободной и демократической Европе традиционные ценности защищать.
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Это к поговорке Дай человеку палец — откусит по локоть» дали свободу ЛГБТ сообществу,они тут же щупальца запустили во всё что можно,включая религию..Эту болезнь надо выжигать!
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Какой позор и неуважение.
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Это вот то, что на фото, реально было на открытии? Я думал, это фейк.
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