Глава Ла Лиги Тебас недоволен открытием Олимпиады: «Позорно. Использование образа «Тайной вечери» – оскорбление для христиан. Где уважение к религиозным убеждениям?»

Хавьер Тебас выразил недовольство церемонией открытия Олимпийских игр.

Церемония прошла 26 июля в Париже.

Президент Ла Лиги опубликовал скриншот трансляции церемонии в моменте с отсылкой к «Тайной вечере» (монументальная роспись работы Леонардо да Винчи, изображающая сцену последней трапезы Христа с учениками – Sports), заявив, что это оскорбление христиан.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно! Использование образа «Тайной вечери» на Олимпийских играх в Париже является оскорблением для тех, кто является христианами.

Где уважение к религиозным убеждениям?» – написал глава испанской футбольной лиги .

Фото: скриншот с трансляции церемонии открытия Олимпиады

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