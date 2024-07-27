Олимпиада-2024. Велошоссе (жен). Россиянка Дронова поборется за медаль в индивидуальной «разделке»

27 июля россиянка Тамара Дронова поборется за медаль Олимпиады в велошоссе.

Спортсменки выступят в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Всего заявлено 35 человек, которые прошли квалификацию по рейтингу Международного союза велосипедистов (UCI).

Олимпийские соревнования транслируются на сайте МОК.

Дронова – одна из 15 российских спортсменов, допущенных до Игр-2024 в Париже в нейтральном статусе. Она призер чемпионатов Европы в гонках на треке.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Велошоссе

Женщины

Индивидуальная гонка с раздельным стартом (ITT)

32,4 км

Начало – 15.30 по московскому времени.

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Фавориты

Лотте Копецки (Бельгия)

Деми Воллеринг (Нидерланды)

Элиза Лонго-Боргини (Италия)

Жюльетт Лабу (Франция)

Сесиль Людвиг (Дания)

Тамара Дронова (Россия)

Хлоя Дайгерт (США)

Кристина Швайнбергер (Австрия)

Грэйс Браун (Австралия)

Марта Лах (Польша)

Анна Хендерсон (Великобритания)