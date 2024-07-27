Олимпиада-2024. Велошоссе (жен). Россиянка Дронова поборется за медаль в индивидуальной «разделке»
27 июля россиянка Тамара Дронова поборется за медаль Олимпиады в велошоссе.
Спортсменки выступят в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Всего заявлено 35 человек, которые прошли квалификацию по рейтингу Международного союза велосипедистов (UCI).
Олимпийские соревнования транслируются на сайте МОК.
Дронова – одна из 15 российских спортсменов, допущенных до Игр-2024 в Париже в нейтральном статусе. Она призер чемпионатов Европы в гонках на треке.
Париж, Франция
Велошоссе
Женщины
Индивидуальная гонка с раздельным стартом (ITT)
32,4 км
Начало – 15.30 по московскому времени.
Фавориты
Лотте Копецки (Бельгия)
Деми Воллеринг (Нидерланды)
Элиза Лонго-Боргини (Италия)
Жюльетт Лабу (Франция)
Сесиль Людвиг (Дания)
Тамара Дронова (Россия)
Хлоя Дайгерт (США)
Кристина Швайнбергер (Австрия)
Грэйс Браун (Австралия)
Марта Лах (Польша)
Анна Хендерсон (Великобритания)