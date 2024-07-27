Олимпиада-2024. Регби-7. Финал. Фиджи сыграет с Францией, ЮАР в матче за бронзу победила Австралию
27 июля на Олимпиаде в Париже пройдет финал мужского турнира по регби-7.
В регби-7 команды выставляют по семь игроков, а оба тайма длятся по семь минут.
Действующий олимпийский чемпион сборная Фиджи в финале сыграет с командой Франции.
Париж, Франция
Регби-7
Мужчины
Финал
Франция – Фиджи – 20.45
Матч за бронзу
ЮАР – Австралия – 26:19 (5:7)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.
Олимпиада только финалы во всех видах. Кто будет смотреть квалификацию в легкой атлетике особенно на средние дистанции?
Мой прогноз на их первое место не оправдался.