Олимпиада-2024. Регби-7. Финал. Фиджи сыграет с Францией, ЮАР в матче за бронзу победила Австралию

Теги результаты регби-7 сборная Австралии (регби-7) сборная ЮАР (регби-7) сборная Франции (регби-7) сборная Фиджи (регби-7) Олимпиада-2024 Регби

27 июля на Олимпиаде в Париже пройдет финал мужского турнира по регби-7.

В регби-7 команды выставляют по семь игроков, а оба тайма длятся по семь минут.

Действующий олимпийский чемпион сборная Фиджи в финале сыграет с командой Франции.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Регби-7

Мужчины

Финал

Франция – Фиджи – 20.45


Матч за бронзу

ЮАР – Австралия – 26:19 (5:7)

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
За Фиджи
+4
0
+4
Ответ AKhazhi
Буквально сегодня началась олимпиада, а уже финал. Как-то не то
Идея хорошая. Проводить только финалы. А все предварительные забеги, заезды, заплывы, игры проводить в сезоне.
Олимпиада только финалы во всех видах. Кто будет смотреть квалификацию в легкой атлетике особенно на средние дистанции?
+4
-1
+3
Все же решение дать схватку ЮАР во время атаки Австралии было сомнительным. Я не увидел касания мяча на повторе. А потом события стали совсем не в пользу Уоллабис складываться. Но они не сдаются!
+3
-1
+2
Буквально сегодня началась олимпиада, а уже финал. Как-то не то
+3
-2
+1
Ответ AKhazhi
Буквально сегодня началась олимпиада, а уже финал. Как-то не то
Олимпиада началась 4 дня назад) Как и на всех Олимпиадах 21-го века, некоторые турниры стартуют за 2 дня до церемонии открытия. Матчи в регби длятся около 14-и минут, матчей в группе немного, как и самих групп. Вполне логично, что сегодня уже финал.
+1
0
+1
НЗ заняла 5 место, счёт 17:7 в матче с Ирландией.
Мой прогноз на их первое место не оправдался.
+1
-1
0
Новая Зеландия-это любовь.
+1
-1
0
Австралийцы в меньшинстве чуть не перевернули
+1
-1
0
За счёт малого времени матча очень большая доля удачи в этой семёрке. Обошёл одного на сайдстепе, и беги через полполя в зачётку.
0
0
0
Что значит 7?
0
0
0
Ответ Канал ВАнал
Олимпиада началась 4 дня назад) Как и на всех Олимпиадах 21-го века, некоторые турниры стартуют за 2 дня до церемонии открытия. Матчи в регби длятся около 14-и минут, матчей в группе немного, как и самих групп. Вполне логично, что сегодня уже финал.
15 минут на весь матч? Ничё се..
0
0
0
Ответ Cube Litening C:68X
Что значит 7?
По 7 человек в команде, два тайма по 7 минут
0
0
0
Ответ ОЛЛС1911
По 7 человек в команде, два тайма по 7 минут
👌 Бывают и другие версии?
0
0
0
Ответ Cube Litening C:68X
Что значит 7?
Это чтобы различать от регби-15, классической версии игры. Но после возвращения регби на ОИ, играют только в регби-7. В регби-7 матч короче и есть ещё некоторые отличия в правилах, но играют на абсолютно таком же поле.
0
0
0
Ответ Канал ВАнал
Это чтобы различать от регби-15, классической версии игры. Но после возвращения регби на ОИ, играют только в регби-7. В регби-7 матч короче и есть ещё некоторые отличия в правилах, но играют на абсолютно таком же поле.
Значит им бегать приходится больше? 👌
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий