Олимпиада-2024. Регби-7. Финал. Фиджи сыграет с Францией, ЮАР в матче за бронзу победила Австралию

27 июля на Олимпиаде в Париже пройдет финал мужского турнира по регби-7.

В регби-7 команды выставляют по семь игроков, а оба тайма длятся по семь минут.

Действующий олимпийский чемпион сборная Фиджи в финале сыграет с командой Франции.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Регби-7

Мужчины

Финал

Франция – Фиджи – 20.45



Матч за бронзу

ЮАР – Австралия – 26:19 (5:7)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.