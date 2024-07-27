Олимпийский чемпион Тамбери потерял обручальное кольцо в Сене на открытии Игр: «Оно навсегда останется в русле реки города любви»

Знаменосец сборной Италии на Олимпиаде потерял обручальное кольцо в реке Сене.

Церемония открытия Игр-2024 в Париже состоялась накануне.

Олимпийский чемпион в прыжках в высоту рассказал, что уронил обручальное кольцо в Сену во время парада атлетов.

Итальянец написал пост в соцсети, обратившись к своей жене Кьяре.

«Если это должно было случиться, если я должен был потерять это кольцо, я не мог бы представить себе лучшего места. Оно навсегда останется в русле реки города любви, унесенное, пока я пытался поднять итальянский флаг как можно выше во время церемонии открытия самого важного спортивного мероприятия в мире. Если бы мне пришлось придумывать оправдание, я бы никогда не смог проявить столько воображения.

Думаю, что за вчерашним проступком может скрываться огромная поэтическая сторона, и если ты хочешь, мы бросим в эту реку и твое кольцо, чтобы они были вместе навсегда, и у нас был еще один повод, как ты всегда просила меня, повторить наши клятвы и пожениться снова», – написал Тамбери.

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