Олимпийский чемпион Тамбери потерял обручальное кольцо в Сене на открытии Игр: «Оно навсегда останется в русле реки города любви»

Теги происшествия прыжки в высоту открытие сборная Италии по легкой атлетике Олимпиада-2024 Джанмарко Тамбери Легкая атлетика

Знаменосец сборной Италии на Олимпиаде потерял обручальное кольцо в реке Сене.

Церемония открытия Игр-2024 в Париже состоялась накануне.

Олимпийский чемпион в прыжках в высоту Джанмарко Тамбери рассказал, что уронил обручальное кольцо в Сену во время парада атлетов.

Итальянец написал пост в соцсети, обратившись к своей жене Кьяре.

«Если это должно было случиться, если я должен был потерять это кольцо, я не мог бы представить себе лучшего места. Оно навсегда останется в русле реки города любви, унесенное, пока я пытался поднять итальянский флаг как можно выше во время церемонии открытия самого важного спортивного мероприятия в мире. Если бы мне пришлось придумывать оправдание, я бы никогда не смог проявить столько воображения.

Думаю, что за вчерашним проступком может скрываться огромная поэтическая сторона, и если ты хочешь, мы бросим в эту реку и твое кольцо, чтобы они были вместе навсегда, и у нас был еще один повод, как ты всегда просила меня, повторить наши клятвы и пожениться снова», – написал Тамбери.

Олимпиада-2024 открыта! Огонь парит над центром Парижа! Детали уникальной церемонии: яркой и спорной

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8 комментариев
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После участия в таком гействе, его всё равно жена домой не пустила бы.
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Ответ ПравдоРуб
Пояснительная бригада нужна, как это он умудрился
Ехал Грека через реку, видит Грека в реке рак. Сунул Грека руку в реку..
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Ответ ПравдоРуб
Пояснительная бригада нужна, как это он умудрился
Как вариант - стряхивал воду с рук и кольцо слетело с пальца. Я так зимой потерял, снег набился в перчатку, я её снял и начал бешено трясти лапой. Весной кстати нашёл)
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Пояснительная бригада нужна, как это он умудрился
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А мы вчера с супругой ездили к ювелиру, он разрезал её кольцо, так как снять уже не получалось. А в больницу перед операцией заявили, что такого быть не должно.
Романтика? Наверное :)
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ловко это он провернул, опа и уже не женатый для девушек олимп.деревни )
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