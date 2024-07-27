«Галатасарай» предложил «Зениту» 20 млн евро за Вендела и процент от будущей перепродажи (Sabah)

Теги Зенит премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Вендел Футбол

«Галатасарай» предпринял последнюю попытку купить Вендела у «Зенита».

По данным Sabah, турецкий клуб предложил 20 млн евро и процент от следующей перепродажи.

Ранее сообщалось, что «Зенит» был готов продать Вендела только за фиксированные 25 млн евро.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Бразилец выиграл с клубом 8 трофеев, в том числе 4 подряд чемпионата России.

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48 комментариев
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А замену Венделу искать за 30? Хорошо придумали)
+35
-5
+30
Ответ cektor
За 20 можете Ахметова взять
ты пропустил букву "у" перед Ахметовым.
+21
-4
+17
Ответ gustavo1097
Комментарий удален модератором
Да щас как бы Вендел обидку не затаил и не начал вату катать на поле. Отдали бы уже за 20 и проценты.
+13
-4
+9
За 20 можете Ахметова взять
+10
-2
+8
Зениту нет необходимости продавать игрока. Тем более ключевого. Либо пусть платят, сколько хочет Зенит, либо идите лесом.
+11
-4
+7
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
в турции есть лес?
Там бани есть.
+6
0
+6
25 млн.евро и процент от будущей перепродажи
+9
-4
+5
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
30 сразу,остальное в течении года.
В течении часа!
:)))
+5
0
+5
Ответ egorov.bsp
Да щас как бы Вендел обидку не затаил и не начал вату катать на поле. Отдали бы уже за 20 и проценты.
Да в прошлом году Вендел уже приехал из отпуска с обидкой и пузиком. И все равно в РПЛ был одним из лучших. Но тоже считаю, что такое предложение можно и принять.
+7
-2
+5
Даже 25 - мало. Это смешные деньги по нынешним футбольным временам, а человек делает разницу в каждой игре. Зениту и за 30 отпускать его нет смысла, проще накинуть ему бонусов в контракт на пару миллионов и оставить у себя (чем искать аналогичного технаря + адаптировать под чемпионат и команду).
+7
-2
+5
Ответ Иван Петров
а зачем? в лч играют? полно всяких полузащей еще.
"Всяких" пусть другие покупают и лапу сосут без титулов.
+4
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+4
да не продадут вендела за стотыщмильéнов. в год столетия, лишить команду лидера - было бы равносильно фиаско. заменить его некем из команды. прежде всего именно по лидерским качествам.
+5
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+4
30-35, Вендел один из лидеров. Малкома вообще за 60 купили.
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Ответ Вечно в бане
Да в прошлом году Вендел уже приехал из отпуска с обидкой и пузиком. И все равно в РПЛ был одним из лучших. Но тоже считаю, что такое предложение можно и принять.
Ага. И в первом же матче завалил дубль Спартаку.
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Ответ Заремыч
Там бани есть.
идут в баню.точняк?будьте точны в направлениях)))
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Ответ Иван Петров
Национальное достояние 9 бразилов вратарь и защитник 🤣🤣🤣
В прошлом матче 7 россиян сыграли. =)
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Прикиньте если за лето Зенит продадут Вендела, Клаудиньо, Ренана и Кассьеру?
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Если Галатасараю Вендел реально очень нужен, то в итоге они заплатят столько сколько устроит "Зенит"! Потому что Вендел того стоит. В данном случае торг неуместен, думаю.
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Ответ Остап Бендер Сгибальщик
в турции есть лес?
Конечно есть. Или вы думаете там одна пустыня?
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По Венделу торг не уместен уже. Давай, до свидания.
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Надеюсь, Зенит не даст себя поиметь ушлым туркам
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опять по кругу гоняют....не продаётся на условиях купца.только условия продавца)))
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Ответ IceBear27
А замену Венделу искать за 30? Хорошо придумали)
Плюс не факт что этот новичок сразу безболезненно впишется в состав и коллектив
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Ответ Алексей Гусев
а это большой переход?
Переход за деньги. Деньги 20 млн, вполне себе.
Если ещё один такой переход будет - хорошо, явно там 10-15% прописано кешбека
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Ответ Digger86
Конечно есть. Или вы думаете там одна пустыня?
даже есть такое название "турецкие бани"))иронию нужно читать между строк)
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Ответ Amalfitano
Прикиньте если за лето Зенит продадут Вендела, Клаудиньо, Ренана и Кассьеру?
Ну может получиться очень приятная суммочка. А взамен купить пару - тройку молодых, типа Педро.
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Ответ Shikari
На сколько лет они контракт ему дают?. Венделу 27 будет в августе, будет ли у него еще один большой переход за деньги, а не как свободный агент в 32 года?
а это большой переход?
0
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0
Ответ MAXIMum1
Зениту нет необходимости продавать игрока. Тем более ключевого. Либо пусть платят, сколько хочет Зенит, либо идите лесом.
в турции есть лес?
+3
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0
Комментарий удален модератором
Ответ Иван Петров
Национальное достояние 9 бразилов вратарь и защитник 🤣🤣🤣
Давно футбол смотрел?
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