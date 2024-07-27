«Галатасарай» предложил «Зениту» 20 млн евро за Вендела и процент от будущей перепродажи (Sabah)
«Галатасарай» предпринял последнюю попытку купить Вендела у «Зенита».
По данным Sabah, турецкий клуб предложил 20 млн евро и процент от следующей перепродажи.
Ранее сообщалось, что «Зенит» был готов продать Вендела только за фиксированные 25 млн евро.
Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Бразилец выиграл с клубом 8 трофеев, в том числе 4 подряд чемпионата России.
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
:)))
Если ещё один такой переход будет - хорошо, явно там 10-15% прописано кешбека