«Галатасарай» предложил «Зениту» 20 млн евро за Вендела и процент от будущей перепродажи (Sabah)

«Галатасарай» предпринял последнюю попытку купить Вендела у «Зенита».

По данным Sabah, турецкий клуб предложил 20 млн евро и процент от следующей перепродажи.

Ранее сообщалось, что «Зенит» был готов продать Вендела только за фиксированные 25 млн евро.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Бразилец выиграл с клубом 8 трофеев, в том числе 4 подряд чемпионата России.

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