С женской сборной Канады сняли шесть очков, а тренера дисквалифицировали на год за запуск беспилотника над тренировкой Новой Зеландии перед матчем на Олимпиаде
Женскую сборную Канады наказали за запуск беспилотника, следившего за соперниками.
Ранее Новая Зеландия обвинила Канаду в слежке за тренировкой перед матчем женских сборных на Олимпиаде. Олимпийский комитет Новой Зеландии сообщил, что тренировка команды была прервана из-за беспилотника, запущенного сотрудником сборной Канады.
Сегодня ФИФА заявила, что женская сборная Канады оштрафована на шесть очков, а их главный тренер Беверли Пристман дисквалифицирована на год.
Кроме того, аналитик Джозеф Ломбарди и ассистент главного тренера Жасмин Мандер также отстранены от любой деятельности, связанной с футболом, на один год за «нарушение принципов честной игры».
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В такой ситуации снимать 3 очка с сильной сборной Канады - символическое наказание, которое ни на что не повлияет.
Снять 9 очков - проще сразу отправить домой.
А 6 - с одной стороны, это серьезно, с другой - оставляет шансы пройти дальше (в первую очередь в том случае, если какая-то из оставшихся команд группы наберет 0), если все выиграют.