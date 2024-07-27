С женской сборной Канады сняли шесть очков, а тренера дисквалифицировали на год за запуск беспилотника над тренировкой Новой Зеландии перед матчем на Олимпиаде

Теги дисквалификации женский футбол ФИФА происшествия сборная Канады жен сборная Новой Зеландии жен Олимпиада-2024 олимпийский футбольный турнир жен Футбол

Женскую сборную Канады наказали за запуск беспилотника, следившего за соперниками.

Ранее Новая Зеландия обвинила Канаду в слежке за тренировкой перед матчем женских сборных на Олимпиаде. Олимпийский комитет Новой Зеландии сообщил, что тренировка команды была прервана из-за беспилотника, запущенного сотрудником сборной Канады.

Сегодня ФИФА заявила, что женская сборная Канады оштрафована на шесть очков, а их главный тренер Беверли Пристман дисквалифицирована на год.

Кроме того, аналитик Джозеф Ломбарди и ассистент главного тренера Жасмин Мандер также отстранены от любой деятельности, связанной с футболом, на один год за «нарушение принципов честной игры».

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21 комментарий
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Грядут времена РЭБ в футболе😁
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Ответ Kelevra1989
Беспилотник сбили? Или он точно в базу Новой Зеландии прилетел?
Сбить-то сбили, но обломки беспилотника базу спалили.
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+12
Ответ Пашка Донофф
Грядут времена РЭБ в футболе😁
Мангалов)
+8
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+8
И там беспилотники...
+7
-2
+5
Беспилотник сбили? Или он точно в базу Новой Зеландии прилетел?
+3
0
+3
Оперативно ФИФАсты отработали...
+3
-1
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Ну хорошо хоть не бомбили
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Лучшая Олимпиада 😂😂😂
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Это антиканадский заговор МОК и ФИФА!
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Начало олимпиады в Париже завораживает
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Снять с бзденита 6 очков и отправить в пердив
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Этот беспилотник был частью допомоги?
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Довыпендривались
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Ответ Пашка Донофф
Грядут времена РЭБ в футболе😁
И не только в футболе . Многие теперь могут наблюдать. Высокие те-пологи позволяют
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Ответ Антон Bratishchev
Лучшая Олимпиада 😂😂😂
а почему 6 очков, почему не 3, или 9
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Ответ Татьяна Богданова
а почему 6 очков, почему не 3, или 9
Структура турнира (три группы по четыре команды, выходят первые два места и две лучших третьих из каждой группы).

В такой ситуации снимать 3 очка с сильной сборной Канады - символическое наказание, которое ни на что не повлияет.

Снять 9 очков - проще сразу отправить домой.

А 6 - с одной стороны, это серьезно, с другой - оставляет шансы пройти дальше (в первую очередь в том случае, если какая-то из оставшихся команд группы наберет 0), если все выиграют.
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