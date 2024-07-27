С женской сборной Канады сняли шесть очков, а тренера дисквалифицировали на год за запуск беспилотника над тренировкой Новой Зеландии перед матчем на Олимпиаде

Женскую сборную Канады наказали за запуск беспилотника, следившего за соперниками.

Ранее Новая Зеландия обвинила Канаду в слежке за тренировкой перед матчем женских сборных на . Олимпийский комитет Новой Зеландии сообщил, что тренировка команды была прервана из-за беспилотника, запущенного сотрудником сборной Канады.

Сегодня ФИФА заявила, что женская сборная Канады оштрафована на шесть очков, а их главный тренер Беверли Пристман дисквалифицирована на год.

Кроме того, аналитик Джозеф Ломбарди и ассистент главного тренера Жасмин Мандер также отстранены от любой деятельности, связанной с футболом, на один год за «нарушение принципов честной игры».

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