Глушенков забил «Рубину». У Максима 5 голов в 3 матчах за «Зенит» – все после пасов Вендела

Максим Глушенков забил во всех трех играх за «Зенит».

Полузащитник открыл счет на 36-й минуте игры против « » во 2-м туре Мир РПЛ. Ассистировал ему хавбек .

после перехода из «Локомотива» сделал также по дублю в матче за OLIMPBET Суперкубок России против «Краснодара» (4:2) и игре с «Крыльями Советов» (4:0) в чемпионате.

Все пять голов 24-летний футболист забил после передач Вендела. Подробно со статистикой россиянина можно ознакомиться здесь.

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