Глушенков забил «Рубину». У Максима 5 голов в 3 матчах за «Зенит» – все после пасов Вендела

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия Вендел Максим Глушенков Футбол

Максим Глушенков забил во всех трех играх за «Зенит».

Полузащитник открыл счет на 36-й минуте игры против «Рубина» во 2-м туре Мир РПЛ. Ассистировал ему хавбек Вендел.

Глушенков после перехода из «Локомотива» сделал также по дублю в матче за OLIMPBET Суперкубок России против «Краснодара» (4:2) и игре с «Крыльями Советов» (4:0) в чемпионате.

Все пять голов 24-летний футболист забил после передач Вендела. Подробно со статистикой россиянина можно ознакомиться здесь.

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55 комментариев
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Как это? Они же с Латышонком приехали карьеру заканчивать)
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Топ трансфер, на кой чёрт кому-то сдался сейчас Соболев?
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Отличная связка!
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Ответ Fintt
Отличная связка!
Вот зря Вы комменты местных экспертов не читали. На самом деле Глушенков похоронил карьеру и полирует лавку в Зените. А Вендел немотивированный. Стыдно быть не в курсе местной аналитики!! :)
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Загубил карьеру в Зените.
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Однозначно топ трансфер.
Удачи ему, надеюсь потом уедет в Европу
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Ответ kori99
Комментарий скрыт
правая
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Ну каков Максим! Пятый мяч за третью игру!👏👍
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Загубил карьеру, как и говорили эксперты спортс
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Наш слоняра!
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Ответ kori99
Комментарий скрыт
Сколько не поставили и сколько поставили в прошлом сезоне....
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Ответ Roman Araslanov
Комментарий удален модератором
почему это не пенальти?)
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Комбинация классная.
Педро вообще топ.
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Вендел реально очень крут, хотелось бы посмотреть на него в топ чемпах, жаль что бразил а им пофиг где играть )
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Ответ Мурад Салманов
Однозначно топ трансфер. Удачи ему, надеюсь потом уедет в Европу
ещё и по дешёвке за такого игрока..
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Вся комбинация на гол это прям красота.
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По красоте разыграли.
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Никогда еще игрок так не губил свою карьеру в новой команде! Никогда! Московские эксперты были "правы"! :))
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Глушенков забивает со скамейки, Вендел раздает пасы из Галатасарая, Клаудиньо помогает ментально из Бразилии... Что этот Зенит себе позволяет!
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Ответ bellyashe
почему это не пенальти?)
Потому что ему так хочется
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Это та самая загубленная карьера?
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Ответ bellyashe
почему это не пенальти?)
Ну как минимум, потому что у тушинских середняков комплексы 🤷🏻‍♂️
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А я сразу писал, что он здесь заиграет, это было крайне предсказуемо. Он ничуть не хуже ни самого Вендела, ни Клаудиньо (даже на пике оного, а он сейчас далеко не на пике). Это было неизбежно, господа. Это будущий лидер команды и сборной
+4
-1
+3
Ответ Циник Петербургский
Вот зря Вы комменты местных экспертов не читали. На самом деле Глушенков похоронил карьеру и полирует лавку в Зените. А Вендел немотивированный. Стыдно быть не в курсе местной аналитики!! :)
Читаю как альтернативную историю )))
+4
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+3
Ответ rom-alexandr
Скоро глушенков сдуется. Пройдёт пару недель и снова как в Химках начнет мазать и тупо просиживать на скамейке. Впервой что ли?
Это те самые влажные мечты из Москвы?
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Ответ Vorhun
А про тухленький пенальти тишина… мало того что мяч был вне штрафной, так еще и рикошет от тела в руку, на ходу правила под себя перекраивают.
Пересмотри ещё раз повтор пожалуйста.
Мяч в момент попадания в руку находится четко на линии штрафной площади. Линия штрафной площади - это штрафная площадь, соответственно нарушение на линии - пенальти
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+3
Ответ rom-alexandr
бакаев к примеру, хахах. Мегазвезды у арабов
Я думал Бакаев - мангальщик, специалист шашлыкам из свинной шеи. Так он еще и в футбол умеет ?
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Дали бы пенальти ему ещё пробить пока у парня прёт.
+2
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Ответ IceBear27
Как это? Они же с Латышонком приехали карьеру заканчивать)
Предсказателям со спортса
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Ответ Зелёный гопник
Загубил карьеру, как и говорили эксперты спортс
Конечно, загубил. От Глушенкова все ждали такого же количества результативных передач как в Локомотиве, а не голов
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