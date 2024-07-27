Глушенков забил «Рубину». У Максима 5 голов в 3 матчах за «Зенит» – все после пасов Вендела
Максим Глушенков забил во всех трех играх за «Зенит».
Полузащитник открыл счет на 36-й минуте игры против «Рубина» во 2-м туре Мир РПЛ. Ассистировал ему хавбек Вендел.
Глушенков после перехода из «Локомотива» сделал также по дублю в матче за OLIMPBET Суперкубок России против «Краснодара» (4:2) и игре с «Крыльями Советов» (4:0) в чемпионате.
Все пять голов 24-летний футболист забил после передач Вендела. Подробно со статистикой россиянина можно ознакомиться здесь.
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Удачи ему, надеюсь потом уедет в Европу
Педро вообще топ.
Мяч в момент попадания в руку находится четко на линии штрафной площади. Линия штрафной площади - это штрафная площадь, соответственно нарушение на линии - пенальти