Олег Иванов об открытии Олимпиады: «Видел фотографии – Кончиты эти все с бородами, нет ничего святого. Лучше «Голубой огонек» посмотреть»

Теги Рубин Олег Иванов премьер-лига Россия открытие Олимпиада-2024 Олимпийский футбольный турнир олимпийский футбольный турнир жен Футбол

Олег Иванов раскритиковал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже.

«Олимпиада? Сейчас еще скажу что-нибудь грубое. Лучше «Голубой огонек» посмотреть. Видел фотографии с церемонии открытия, Кончиты эти все с бородами. Нет в людях ничего святого.

К тому, что наши спортсмены туда поехали, отношусь нормально. Все равно ведь надо как-то двигаться. Людей понять можно, они готовятся по 4 года, чтобы свои 10-15 минут отвыступать на Олимпиаде», – сказал полузащитник «Рубина». 

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88 комментариев
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Правильно. Лучше смотреть на наших, отечественных гомосеков и извращенцев, а не на зарубежных
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Ответ artpal
Правильно. Лучше смотреть на наших, отечественных гомосеков и извращенцев, а не на зарубежных
Посмотреть "Голубой огонек" или "Новогоднюю ночь на Первом", где в разные годы выступали такие персонажи как Заслуженный артист России Борис Моисеев, Сергей Зверев, Шура, Киркоров в стразах и перьях, и куча певиц ртом в каких-то невероятных нарядах с ливером навыпуск.
Вот это скрепно! Вот это духовно! Это по-нашему!

Как же осточертел эти демонстративные потуги противопоставить себя остальному миру, когда еще вчера эти же люди облизывали заграницу.
+119
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Правда и там, и там примерно одинаковое количество натуралов
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Получается, что Голубой огонек - это импортозамещение ЛГБТ?

А ну хотя Киркоров, Басков, Билан, фрик-шоу от Бузовой и прочее...Все логично
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+48
Человеку 37 лет. Он за Голубой огонёк 🤦‍♂️
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Ответ Maxim Novicov
Правда и там, и там примерно одинаковое количество натуралов
Ну хз.
Главный герой открытия Олимпиады - Зидан - натурал.
Главный герой Голубого огонька обычно Киркоров или Басков
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Голубой огонек 2013 года с Галкиным, Соловьевым и Зеленским
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В смысле Леонтьевых в чулках, Киркововых в стрингах и Лолит в просто ничём. Да, а можно ещё старые посмотреть - Шура, Пенкин, Моисеев и Трубач с голубыми лунами, Тату с засосами. Бабки там всякие новорусские, Верка Сердючка (а, иноагент, поди). СКРЕПНО!!! ТРАДИЦИОННО!!! СОВСЕМ ДРУГОЕ!!!
+21
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Ответ пенис лукаку
20 лет смотрели и нормально было, сейчас что изменилось ?
Повесточка.
Так же быстро как они все переобулись сейчас, так же они перекрасятся и в будущем, когда ветер подует в другую строну.
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Это все хорошо конечно, но кто такой этот Олег Иванов?
+12
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Ответ NickN
Получается, что Голубой огонек - это импортозамещение ЛГБТ? А ну хотя Киркоров, Басков, Билан, фрик-шоу от Бузовой и прочее...Все логично
Так вот почему он голубой.....только дошло
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Ответ Maxim Novicov
Правда и там, и там примерно одинаковое количество натуралов
0.
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Ну зачем из крайности в крайность то? ☹️
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Ответ Kanye East_1116222356
Голубой огонек 2013 года с Галкиным, Соловьевым и Зеленским
И Софьей Михайловной Ротару!Хорошее было время,сравнительно доброе.
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Ответ Игорь Новиков
Человеку 37 лет. Он за Голубой огонёк 🤦‍♂️
Он головой по мячу бъет минимум лет с семи)
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Обыграем эту ситуацию на Играх Дружбы и накажем Запад 😂😂😂
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Ответ egorov.bsp
Комментарий скрыт
Не нужно быть гением или смотреть эту муть чтобы понять, что наверняка условные Киркоров и Басков там "звездят".
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Ответ Алексей Горланов
Посмотреть "Голубой огонек" или "Новогоднюю ночь на Первом", где в разные годы выступали такие персонажи как Заслуженный артист России Борис Моисеев, Сергей Зверев, Шура, Киркоров в стразах и перьях, и куча певиц ртом в каких-то невероятных нарядах с ливером навыпуск. Вот это скрепно! Вот это духовно! Это по-нашему! Как же осточертел эти демонстративные потуги противопоставить себя остальному миру, когда еще вчера эти же люди облизывали заграницу.
20 лет смотрели и нормально было, сейчас что изменилось ?
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вообще-то, исторически, олимпиада это языческий праздник. а там, как известно, никакой святости)))
идиоты!
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Так не смотри Олимпиаду. Кто-то заставляет?
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+2
этот уже в думу готовится
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Честно говоря, не очень понял зачем все-таки французы повесточку в церемонию открытия включили. Т.е. без нее вообще бы ничего не потерялось. Получается продюсерам важно было, чтобы тема прозвучала, а как ее вклеить в сюжет уже не важно. Вышло кондово и пошло.
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милонов вошёл в чат!)
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Тут голубой огонёк с Борей сравнивают с этим шабашом, помойму это несопастовимо, тут же вот просто показывают синего бородатого гея на весь мир... а на новогодних вечерах я откровенной похабщины не припомню.
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Мда. Времена «Кончиты» вспоминаются с ностальгией. Тогда это было единично. Но тенденция фриков вполне очевидна на таких мероприятиях, как Евровидение или олимпиада. Так же наблюдаются активные попытки задеть ту же религию, позаигрывать с оккультными символами🤷‍♂️Дело явно выходит на другой уровень, нежели просто бородатые женщины и мужики в париках.
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Ответ Dima Dima
вообще-то, исторически, олимпиада это языческий праздник. а там, как известно, никакой святости))) идиоты!
В Древней Греции во время Олимпиады вообще бег на голое тело был. Представляю лица, если бы сейчас увидели картинку по ТВ бегунов с трясущей елдой))
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Ответ Sergeuz Dolidovich
Голубой огонек под песню голубая луна с Борей
Ты четырежды перепутал спортивный сайт со столом заказов Русского Радио
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готовятся 4 года, что приехать 21м или приплыть 18м. Лучше сидели дома и не позорились на весь мир.
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Да да, огонек голубых с Басковым и Киркоровым.
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