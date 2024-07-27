Олег Иванов об открытии Олимпиады: «Видел фотографии – Кончиты эти все с бородами, нет ничего святого. Лучше «Голубой огонек» посмотреть»
Олег Иванов раскритиковал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже.
«Олимпиада? Сейчас еще скажу что-нибудь грубое. Лучше «Голубой огонек» посмотреть. Видел фотографии с церемонии открытия, Кончиты эти все с бородами. Нет в людях ничего святого.
К тому, что наши спортсмены туда поехали, отношусь нормально. Все равно ведь надо как-то двигаться. Людей понять можно, они готовятся по 4 года, чтобы свои 10-15 минут отвыступать на Олимпиаде», – сказал полузащитник «Рубина».
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Вот это скрепно! Вот это духовно! Это по-нашему!
Как же осточертел эти демонстративные потуги противопоставить себя остальному миру, когда еще вчера эти же люди облизывали заграницу.
А ну хотя Киркоров, Басков, Билан, фрик-шоу от Бузовой и прочее...Все логично
Главный герой открытия Олимпиады - Зидан - натурал.
Главный герой Голубого огонька обычно Киркоров или Басков
Так же быстро как они все переобулись сейчас, так же они перекрасятся и в будущем, когда ветер подует в другую строну.
идиоты!