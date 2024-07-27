Олимпиада-2024. Плавание. Титмус и Мертенс одержали победы, Ледеки – 3-я, Австралия, США и Китай выступят в эстафетах

27 июля на Олимпиаде в Париже разыграют четыре комплекта медалей в плавании.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Плавание

Финалы

Мужчины

400 м, вольный стиль

1. Лукас Мертенс (Германия) – 3.41,78

2. Элайджа Уиннингтон (Австралия) – 3.42,21

3. Ким У Мин (Южная Корея) – 3.42,50

эстафета 4x100 м, вольный стиль

22.44

Фавориты: Австралия, США, Китай, Великобритания.

Женщины

400 м, вольный стиль

1. Ариарне Титмус (Австралия) – 3.57,49

2. Саммер Макинтош (Канада) – 3.58,37

3. Кэти Ледеки (США) – 4.00,86

эстафета 4x100 м, вольный стиль

22.34

Фавориты: Австралия, США, Китай.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.