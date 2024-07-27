Олимпиада-2024. Плавание. Титмус и Мертенс одержали победы, Ледеки – 3-я, Австралия, США и Китай выступят в эстафетах

Теги плавание результаты сборная США сборная Китая сборная Германии сборная Австралии сборная США жен сборная Австралии жен сборная Канады жен сборная Китая жен сборная Южной Кореи сборная Великобритании жен сборная Бразилии Олимпиада-2024 Кэтлин Ледеки Ариарне Титмус Элайджа Уиннингтон Саммер Макинтош Эрика Фэйрвэзер Лукас Мертенс Гильерме Коста Самуэль Шорт Ким У Мин Фэй Ливэй Водные виды

27 июля на Олимпиаде в Париже разыграют четыре комплекта медалей в плавании.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Плавание

Финалы

Мужчины

400 м, вольный стиль

1. Лукас Мертенс (Германия) – 3.41,78

2. Элайджа Уиннингтон (Австралия) – 3.42,21

3. Ким У Мин (Южная Корея) – 3.42,50

эстафета 4x100 м, вольный стиль

22.44

Фавориты: Австралия, США, Китай, Великобритания.

Женщины

400 м, вольный стиль

1. Ариарне Титмус (Австралия) – 3.57,49

2. Саммер Макинтош (Канада) – 3.58,37

3. Кэти Ледеки (США) – 4.00,86

эстафета 4x100 м, вольный стиль

22.34

Фавориты: Австралия, США, Китай.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.

83 комментария
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Допингистку ставят на место))))🤭🤭🤭🤭
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Бронзовая медаль достается Кэти , что тоже неплохо !
Золотая , думаю , ещё впереди .
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Дин Боксалл на этой Олимпиаде сдержаннее, чем в Токио :)
Ариарне королева, конечно
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Ответ beltravel71
Ледеки не выиграла)
У нее и шансов не было при такой Титмус.
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На 400 м все на удивление предсказуемо
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Бразила жалко
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американочки на сотке батом пока оставляют юфей курить
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А где смотреть то?
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Мартенс дотерепел, молодец, но время относительно слабое. Он на чемпе Германии плыл на полторы секунды быстрее.
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Юфейка выдохнулась) отлично
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Ответ Stanislav Tokarev
Реально утром купались. Вот это результаты сразу пошли
Гречен сразу показала китайской допингистке что ей ничего не светит)
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Ледеки плохо выступила
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Титмус красоточка, почти весь заплыв темп за 1,60.
Ждём от Кати Ледецкой перфоманс на 800)
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Ответ Варлампий Варлампий
ушло время Катюши Ледеки
Выиграет 800 и 1500
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На Титмус был большой кэфф. 1.3 Я удивился, поставил конечно)
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Ответ Константин Лобандиевский
Если в других видах очень важен сформировавшийся костный скелет (а он формируется только к годам 20-22 у мужчин, 17-20 у женщин), и там важно не перегрузить нагрузками (иначе пойдут травмы), то в плавании - нагрузка на позвоночник и прочие кости намного меньше Поэтому там акселерация намного сильнее, и гораздо раньше можно выходить на мышечный пик
В целом как будто в других видах спорта так часто рекорды не обновляют. Ведь казалось, что рекорды в костюмах будут вечными у мужчин, а их становится всё меньше
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Ответ <Inter>
Плавание всё же удивительный вид спорта. Постоянно появляются молодые спортсмены, которые готовы ставить новые рекорды
Если в других видах очень важен сформировавшийся костный скелет (а он формируется только к годам 20-22 у мужчин, 17-20 у женщин), и там важно не перегрузить нагрузками (иначе пойдут травмы), то в плавании - нагрузка на позвоночник и прочие кости намного меньше
Поэтому там акселерация намного сильнее, и гораздо раньше можно выходить на мышечный пик
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Ответ menhausen
ладно титмус, привыкли, но уже и макинтош проиграла Кэти, видимо и правда пенсия недалеко, ну посмотрим насколько легко длинный кроль выиграет, если и там поджимать начнут то совсем караул
Для неё это скорее тренировка перед эстафетой, не думаю что она всерьез тут на золото рассчитывала.
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Ответ стоун
немец вылитый фриц, без примесей)
Как положено..😁
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Удачи Кэти✊.
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Ответ Cube Litening C:68X
Jawohl, Gold für Deutschland!! Nach 36 Jahren..✊
немец вылитый фриц, без примесей)
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Ответ Stanislav Tokarev
Ну тогда сайт МОК не для вас . У вас всякие Хабары есть и Ел Арны, там ищите
Да как назло показывают все, кроме плавания
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Ответ or.om
Казахстан
Ну тогда сайт МОК не для вас . У вас всякие Хабары есть и Ел Арны, там ищите
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Ответ Stanislav Tokarev
Да Если смотрите в России и не включали ВПН
Казахстан
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Ответ or.om
У меня одной на сайте МОК написано «no life events are available for the day selected”?
Перезагружай страничку.
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Ответ or.om
У меня одной на сайте МОК написано «no life events are available for the day selected”?
Да
Если смотрите в России и не включали ВПН
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Ответ Антон Князев
Тори Хаск кстати тоже китаянка, ну наполовину. Мама эмигрировала из этой "распрекрасной" страны)
Плюс еще канадка Макнейл походу китаянка. Так что китайцев много будет
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Ответ Baywatch
Я за Ледеки !
Я тоже но 400 она не выиграет.
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Ответ Антон Князев
Гречен сразу показала китайской допингистке что ей ничего не светит)
может утром не проснулась. Тут поздние финалы, и к ним желательно готовиться
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Ответ ЭЮЯ
Ну Пити разоделся как на пижамную вечеринку
На дрилле)
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