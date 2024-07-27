Олимпиада-2024. Плавание. Титмус и Мертенс одержали победы, Ледеки – 3-я, Австралия, США и Китай выступят в эстафетах
27 июля на Олимпиаде в Париже разыграют четыре комплекта медалей в плавании.
Париж, Франция
Плавание
Финалы
Мужчины
400 м, вольный стиль
1. Лукас Мертенс (Германия) – 3.41,78
2. Элайджа Уиннингтон (Австралия) – 3.42,21
3. Ким У Мин (Южная Корея) – 3.42,50
эстафета 4x100 м, вольный стиль
22.44
Фавориты: Австралия, США, Китай, Великобритания.
Женщины
400 м, вольный стиль
1. Ариарне Титмус (Австралия) – 3.57,49
2. Саммер Макинтош (Канада) – 3.58,37
3. Кэти Ледеки (США) – 4.00,86
эстафета 4x100 м, вольный стиль
22.34
Фавориты: Австралия, США, Китай.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.
Золотая , думаю , ещё впереди .
Ариарне королева, конечно
Ждём от Кати Ледецкой перфоманс на 800)
Поэтому там акселерация намного сильнее, и гораздо раньше можно выходить на мышечный пик
Если смотрите в России и не включали ВПН