Генич о финале Евро: «Удивило огромное число интернет-сусликов, заполонивших мои соцсети. Лейтмотив их высказываний – «кто вам позволил болеть за Испанию?»
Константин Генич оценил реакцию на комментарий финального матча Евро.
Журналистка Алена Долецкая ранее раскритиковала работу комментаторов Константина Генича и Дмитрия Шнякина в финале Евро между Испанией и Англией (2:1).
«Я не ввязывался во всю эту вакханалию и только поддерживал коллегу Дмитрия Шнякина своими репостами.
Меня это все позабавило, но удивило огромное количество интернет-сусликов, которые заполонили все мои соцсети. Некоторые, зная мой номер, начали писать в личные сообщения. Лейтмотив высказываний – «кто вам позволил болеть за Испанию?»
Потом пошли переключения – с какого перепуга позволяешь себе болеть против «Ростова»? «Если не прекратишь, напишу руководству претензию с требованием тебя уволить или наказать».
Потом новый вопрос – с какого хрена комментируешь «Ростов» – «Спартак»? Все началось с того, что в общем паблике я сказал ему – приеду в Ростов, давай встретимся, встречай меня на перроне, поговорим.
Начались отговорки – не могу на перроне, я работаю доставщиком запчастей к телефонам, работы много, нет времени с тобой встречаться и, если хочешь, приходи ко мне в сектор на матче.
О чем дальше говорить? И таких много», – сказал комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.
Шнякин о пользователях Sports: «Пупсики. Отношусь к ним с нежностью, много лет иду на контакт. Но там всегда много хейта, ненависти»
Алена Долецкая против Шнякина и Генича: теперь с ответами Дмитрия по пунктам!
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
Еще несколько лет назад мне нравились его работы в матчах ЛЛ
Но довольно быстро скукожился Костик,стал каким то унылым
Похоже, они тему финала Евро будут время от времени оживлять, ибо - за счёт чего ещё они могут напомнить о своём существовании?
Удивляет такой момент - их руководство никак не отреагировало (или я не увидел) на опусы этих пупсиков и сусликов...
Тушканчик ты наш😁
Костя, в следующий раз предлагай встретиться за туалетами... будь мужиком
Такие люди как Костик всегда считают себя идеальными
Самое первое правило - беспристрастность в эфирах.
Иди слушай "озеро в лесу"!