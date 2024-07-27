Генич о финале Евро: «Удивило огромное число интернет-сусликов, заполонивших мои соцсети. Лейтмотив их высказываний – «кто вам позволил болеть за Испанию?»

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Россия Сборная Испании по футболу телевидение Евро-2024 Константин Генич Дмитрий Шнякин Матч ТВ Футбол

Константин Генич оценил реакцию на комментарий финального матча Евро.

Журналистка Алена Долецкая ранее раскритиковала работу комментаторов Константина Генича и Дмитрия Шнякина в финале Евро между Испанией и Англией (2:1).

«Я не ввязывался во всю эту вакханалию и только поддерживал коллегу Дмитрия Шнякина своими репостами.

Меня это все позабавило, но удивило огромное количество интернет-сусликов, которые заполонили все мои соцсети. Некоторые, зная мой номер, начали писать в личные сообщения. Лейтмотив высказываний – «кто вам позволил болеть за Испанию?»

Потом пошли переключения – с какого перепуга позволяешь себе болеть против «Ростова»? «Если не прекратишь, напишу руководству претензию с требованием тебя уволить или наказать».

Потом новый вопрос – с какого хрена комментируешь «Ростов» – «Спартак»? Все началось с того, что в общем паблике я сказал ему – приеду в Ростов, давай встретимся, встречай меня на перроне, поговорим.

Начались отговорки – не могу на перроне, я работаю доставщиком запчастей к телефонам, работы много, нет времени с тобой встречаться и, если хочешь, приходи ко мне в сектор на матче.

О чем дальше говорить? И таких много», – сказал комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.

Шнякин о пользователях Sports: «Пупсики. Отношусь к ним с нежностью, много лет иду на контакт. Но там всегда много хейта, ненависти»

Алена Долецкая против Шнякина и Генича: теперь с ответами Дмитрия по пунктам!

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68 комментариев
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Костик Глорич, который попал в телевизор только потому, что друг Уткина из Амкара попросил взять его на работу, как и 90% всех остальных псевдо журналистов на плюсе, которые туда попали на работу как переводчики (Черданцев, Массаковский и тд.) считают себя гениями журналистики, к которой они НИКАКОГО отношения не имеют, так ладно бы еще словом обладали, но и этого нет, просто повезло в жизни попасть в телевизор и сидят там, как квочки, возомнив себя гениями слова, который априори критиковать никто не может. В любой частной компании их давным давно бы выгнали оттуда из-за низких рейтингов, но в России мы же должны терпеть и это за наши же деньги.
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Удивительно тупой. Столько лет в публичной профессии, но, видимо, необучаемый.
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Кругом суслики да пупсики)
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Кто нибудь врежьте ему пожалуйста!!!!!🥴🥴🥴🥴
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Ответ Dzhansug Bukiya
Костик Глорич, который попал в телевизор только потому, что друг Уткина из Амкара попросил взять его на работу, как и 90% всех остальных псевдо журналистов на плюсе, которые туда попали на работу как переводчики (Черданцев, Массаковский и тд.) считают себя гениями журналистики, к которой они НИКАКОГО отношения не имеют, так ладно бы еще словом обладали, но и этого нет, просто повезло в жизни попасть в телевизор и сидят там, как квочки, возомнив себя гениями слова, который априори критиковать никто не может. В любой частной компании их давным давно бы выгнали оттуда из-за низких рейтингов, но в России мы же должны терпеть и это за наши же деньги.
Меня раздражает тот факт что они считают себя звездами, от Уткина никогда такого не сквозило, хотя он был звездой и стал ей благодаря владению в совершенстве русским языком. Генич еще ладно, ну почему себя так Шнякин ведет? Я против Дмитрия ничего не имею, он когда студии ведет хорошо смотрится в кадре и у него это получается, ну когда комментирует это вилы… вчера КС : Ростов я без звука смотрел как и финал ЧЕ и ЧМ, ладно бы я один такой был, дело вкуса, ну таких как я огромное количество и место того чтобы расти и развиваться, Шнякин всем что-то пытается доказать и по итогу для него все пупсики. Тоже самое Черданцев я каждый матч от человека слышу ошибок 5 минимум, а его программа после футбола не смотрибельный, пресный продукт и ему плевать впрочем как и руководству канала.
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Хоспаде, если человек не блещет умом, это не исправить.
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Не получится Костя! С любого ракурса ты плох, как себя не выставляй! Есть мэтры и с другой стороны вы Геничи, Шнякины, Журавли и т. д. Мэтром тебе никогда не стать, потому что тщеславен и не умен, развиваться не способен!
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Если человек идиот, то это надолго. (с)
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Ну, тут все просто. Вы лучшие комментаторы со Шнякиным, а все кто вам делает замечания и выражает недовольство, они просто ничего не понимают. Ну и что, что таких - 80 процентов от всех людей, смотрящих футбол?!
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Генич падает в моих глазах всё ниже и ниже! Для Шнякина телезрители, которые его критикуют, это пупсики, для Генича - суслики! Шнякин с Геничем! Вы там совсем уже себя неувольняемыми чувствуете, что ли?! Вы комментируете для нас! И если мы крайне недовольны вами, то меняйте поведение! Иначе допрыгаетесь до всеобщего презрения! )) Ну а больше всего вопросов к руководству канала: вам, наверное, нравится вот всё это?! )
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Ответ Ganibale
Меня раздражает тот факт что они считают себя звездами, от Уткина никогда такого не сквозило, хотя он был звездой и стал ей благодаря владению в совершенстве русским языком. Генич еще ладно, ну почему себя так Шнякин ведет? Я против Дмитрия ничего не имею, он когда студии ведет хорошо смотрится в кадре и у него это получается, ну когда комментирует это вилы… вчера КС : Ростов я без звука смотрел как и финал ЧЕ и ЧМ, ладно бы я один такой был, дело вкуса, ну таких как я огромное количество и место того чтобы расти и развиваться, Шнякин всем что-то пытается доказать и по итогу для него все пупсики. Тоже самое Черданцев я каждый матч от человека слышу ошибок 5 минимум, а его программа после футбола не смотрибельный, пресный продукт и ему плевать впрочем как и руководству канала.
Генич скажем откровенно - ошнякился скропостижно очень.
Еще несколько лет назад мне нравились его работы в матчах ЛЛ
Но довольно быстро скукожился Костик,стал каким то унылым
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Пупсик и суслик)
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Суслик и Пупсик...
Похоже, они тему финала Евро будут время от времени оживлять, ибо - за счёт чего ещё они могут напомнить о своём существовании?
Удивляет такой момент - их руководство никак не отреагировало (или я не увидел) на опусы этих пупсиков и сусликов...
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Павлин в своем павлиньем статусе - ненавидит всех вокруг него
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Генич, пора бы уже успокоиться, видно крепко тебя задела справедливая критика.
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Большинству нет никакого дела, за кого болеет Генич. Все вы, разумеется, читаете комментарии, но делаете вид, что не замечаете претензию о неграмотности. Сказать вам о своём русском и речевых ошибках нечего!
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Генич всё никак не может смириться со своей никчёмностью в лице многочисленной публики😁
Тушканчик ты наш😁
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давай встретимся, встречай меня на перроне...
Костя, в следующий раз предлагай встретиться за туалетами... будь мужиком
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Ответ Олег Щёголев
Удивительно тупой. Столько лет в публичной профессии, но, видимо, необучаемый.
Его ЧСВ может даже сам Роналду позавидовать.
Такие люди как Костик всегда считают себя идеальными
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Константин клинический.
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Костян- громила, гроза продавцов телефонов. Бойтесь его.
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У одного пупсики, у этого суслики, они чего там на матче съели, хуже зажравшихся на госбюджете футболистов стали.
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Все дело в том, что ты, Генич, опустился до уровня балбеса Шнякина
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Если комментатор болеет за одну из команд во время своей работы,то это уже не комментатор,а ноль с палочкой…
Самое первое правило - беспристрастность в эфирах.
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О! Очнулся яйцеголовый!
Иди слушай "озеро в лесу"!
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Да болейте вы за кого хотите! Только перестаньте учить тренеров тренировать,судей судить,а игроков играть.
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Ответ red hikkikomori
Кругом суслики да пупсики)
Говорят, что у Генича около 17 млн человек забанено. Причем даже тех, кто и знать его не знает. Просто превентивно. Ведь наверняка они всякую ерунду про него думают. Даже удивительно, где он этих "сусликов" увидел в выжженной пустыне.
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Что за суслофобия ?
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Не сравнивайте человека,который умел из скучнейшего матча конфетку сделать и глора с микрофоном в руках
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С удовольствием бы встретился с тобой и шнягиным и всё высказал бы 🤷‍♂️
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