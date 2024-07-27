Генич о финале Евро: «Удивило огромное число интернет-сусликов, заполонивших мои соцсети. Лейтмотив их высказываний – «кто вам позволил болеть за Испанию?»

Константин Генич оценил реакцию на комментарий финального матча Евро.

Журналистка Алена Долецкая ранее раскритиковала работу комментаторов Константина Генича и Дмитрия Шнякина в финале Евро между Испанией и Англией (2:1).

«Я не ввязывался во всю эту вакханалию и только поддерживал коллегу Дмитрия Шнякина своими репостами.

Меня это все позабавило, но удивило огромное количество интернет-сусликов, которые заполонили все мои соцсети. Некоторые, зная мой номер, начали писать в личные сообщения. Лейтмотив высказываний – «кто вам позволил болеть за Испанию?»

Потом пошли переключения – с какого перепуга позволяешь себе болеть против «Ростова»? «Если не прекратишь, напишу руководству претензию с требованием тебя уволить или наказать».

Потом новый вопрос – с какого хрена комментируешь «Ростов» – «Спартак»? Все началось с того, что в общем паблике я сказал ему – приеду в Ростов, давай встретимся, встречай меня на перроне, поговорим.

Начались отговорки – не могу на перроне, я работаю доставщиком запчастей к телефонам, работы много, нет времени с тобой встречаться и, если хочешь, приходи ко мне в сектор на матче.

О чем дальше говорить? И таких много», – сказал комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.

Шнякин о пользователях Sports: «Пупсики. Отношусь к ним с нежностью, много лет иду на контакт. Но там всегда много хейта, ненависти»

Алена Долецкая против Шнякина и Генича: теперь с ответами Дмитрия по пунктам!

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