Жулин об Олимпиаде: «Все происходящее сейчас – шабаш чертей. И открытие Игр, и Евровидение – все из одного и того же теста с кровью»
Александр Жулин сравнил Олимпиаду в Париже с «шабашем чертей».
26 июля прошла церемония открытия Игр.
«Таких Олимпийских игр для меня не существует. После их «Тайной вечери» абсолютно ясно – ничего святого у людей не осталось, полное кощунство. Это ужасно, мне жалко Европу – она катится совсем не туда, не тот вектор взяли.
А кто у них факел нес? Снуп Догг? Человек, который пропагандирует наркотики? Это же неправильно, это олимпийское движение, это спорт. Все происходящее сейчас – шабаш чертей. И открытие Игр, и Евровидение – все из одного и того же теста с кровью.
Еще раз убедился – переплюнуть наши Сочи-2014, наше открытие, наше закрытие, это уже вообще нереально», – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию Жулин.
«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады
А вот если бы этого мужика позвали, то б он и слова не сказал, и всё его устроило: и тамада тот, конкурсы хорошие.
Так вот эти наши говорящие головы мне этого мужика и напоминают.
Случайным совпадением все эти кричащие знаки тоже быть не могут.
Так кто же стоит за всем этим шокирующим непотребством на олимпиаде? Обычно все смеются над говорящими о рептилоидах, толкающих человечество к краху. Сейчас тоже смешно?