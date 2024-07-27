Жулин об Олимпиаде: «Все происходящее сейчас – шабаш чертей. И открытие Игр, и Евровидение – все из одного и того же теста с кровью»

Теги Сочи-2014 Александр Жулин Олимпиада-2024 эстафета олимпийского огня ТАСС Snoop Dogg Фигурное катание

Александр Жулин сравнил Олимпиаду в Париже с «шабашем чертей».

26 июля прошла церемония открытия Игр.

«Таких Олимпийских игр для меня не существует. После их «Тайной вечери» абсолютно ясно – ничего святого у людей не осталось, полное кощунство. Это ужасно, мне жалко Европу – она катится совсем не туда, не тот вектор взяли.

А кто у них факел нес? Снуп Догг? Человек, который пропагандирует наркотики? Это же неправильно, это олимпийское движение, это спорт. Все происходящее сейчас – шабаш чертей. И открытие Игр, и Евровидение – все из одного и того же теста с кровью.

Еще раз убедился – переплюнуть наши Сочи-2014, наше открытие, наше закрытие, это уже вообще нереально», – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию Жулин.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

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50 комментариев
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Посмотрела бы я на ваши речи, если бы русских допустили туда
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Ладно, я понимаю все сомнения по поводу контента церемонии. Но чего они все так переживают, что кто-то что-то переплюнет. Ну кому хуже станет, если открытие какой-то Олимпиады будет круче открытия сочинской. Как будто это как-то уменьшит чьи-то заслуги и смажет впечатления.
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так, записываю еще одного ... жулин тоже "не смотрел"😂
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Почему-то вспомнил бабушку, которая на мои просьбы купить Пепси или Колу всегда говорила "У нас есть компот, он ЛУЧШЕ"
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Говорит человек, который бил и изменял жене, пьет без меры? То же мне праведник
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Знаете, а мне все эти речи наших "высоких чинов" похожи на слова мужика, которого не позвали на свадьбу, банкет, или другое какое то мероприятие значимое, и он такой бухой сидит на лавочке на следующий день и всех поливает: это ни то, всё ни так, все плохо, ужас, и вообще хорошо что меня туда не пригласили.

А вот если бы этого мужика позвали, то б он и слова не сказал, и всё его устроило: и тамада тот, конкурсы хорошие.

Так вот эти наши говорящие головы мне этого мужика и напоминают.
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Ответ Екатерина Прекрасная
так, записываю еще одного ... жулин тоже "не смотрел"😂
Друг рассказал
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На шабаше хотя бы весело, а вот на ВСЕМИРНЫХ ИГРАХ БРИКС, совсем уныло
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Еще не весь бомонд высказался о том как у нас было богато и помпезно с размахом. Господи достали уже.
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Ну про тайное вечере это перебор… и существо в подносе. Это как минимум неуместно. А по мне так это мерзость.
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Зачем смотрел ?
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ну да , переплюнуть Сочи, где половина сборной была под допингом, не удасться никому, а по распилу бюджетных средств на это мероприятие, нас еще долго никто не победит.И кто все таки заставляет путриотов смотреть это открытие, страдать, нервничать.даже не смотреть, а подглядывать в замочную скважину туда, куда вас еще долго не пустят.?
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Если Жулину это так не нравится, то почему он это смотрит 🤔
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Ответ Екатерина Прекрасная
так, записываю еще одного ... жулин тоже "не смотрел"😂
ведь клялся, что без наших не будет.
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А Евровидение какое отношение имеет к ОИ?
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,,Тесто с кровью’’))) Контора методичек бесконечно придумывает всякие словечки-новинки, которые эти все выдают за свои. В том числе и этот жуля. Вышедший в тираж тесто с жиром.
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Ответ galik55
Еще не весь бомонд высказался о том как у нас было богато и помпезно с размахом. Господи достали уже.
они бы еще высказались, как потом половина сборной на допинге попалась
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Ответ Александр Гончаров
Рыгали бы так же, это же уродство и караул
Тебе это не привыкать делать..........
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Кто-то и фигурное катание считает шабашом чертей
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Критикуешь - предлагай. Нужно достойно открыть Игры Дружб...ах да
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Ответ Пересмешник 35
На шабаше хотя бы весело, а вот на ВСЕМИРНЫХ ИГРАХ БРИКС, совсем уныло
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Ответ Александр Гончаров
Ужас, кто пишет зачем смотрел, прикиньте в тг можно не смотря знать что там происходило по скринам. Или вы в каменном веке живете? КЛОУНЫ! АХАХА
а зачем смотреть скрины того, что неинтересно🤣? совсем! категорически!
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Ответ Ilya Kurepa
их всех вирус пропаганды ненависти поразил - или сидел в них и активизировался
да потому что , в иные времена, они бы там лицами светили, в ОИ русском доме, да икру откушивали, а тут облом вышел
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Какими бы отмороженными бы не были повесточные либералы, все равно трудно поверить что люди смогли бы сделать такое - грязно унизить всех христиан трансвеститской пародией, изобразить доставку олимпийского флага Всадником Апокалипсиса, и повесить этот самый флаг перевернутым, символизируя надвигающуюся беду.
Случайным совпадением все эти кричащие знаки тоже быть не могут.

Так кто же стоит за всем этим шокирующим непотребством на олимпиаде? Обычно все смеются над говорящими о рептилоидах, толкающих человечество к краху. Сейчас тоже смешно?
+7
-6
+1
Пуканы подорвали знатно! Если так переживает, значит для него что то значит эта Олимпиада! Ну если не нравится, не смотри, и молчи!!
+6
-5
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Шикарное открытие. Дион вообще космос!
+6
-5
+1
да неприятность вышла у Жулина и иже с ним, в иные времена он лицом бы светил в русском ОИ доме, красотами Парижа любовался, а тут такой облом, надо дома сидеть, путриотизм обязывает
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-3
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их всех вирус пропаганды ненависти поразил - или сидел в них и активизировался
+5
-4
+1
1000%
+3
-3
0
"Тесто с кровью" - это что-то новенькое. Надо будет запомнить
+1
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