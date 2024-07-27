Жулин об Олимпиаде: «Все происходящее сейчас – шабаш чертей. И открытие Игр, и Евровидение – все из одного и того же теста с кровью»

Александр Жулин сравнил Олимпиаду в Париже с «шабашем чертей».

26 июля прошла церемония открытия Игр.

«Таких Олимпийских игр для меня не существует. После их «Тайной вечери» абсолютно ясно – ничего святого у людей не осталось, полное кощунство. Это ужасно, мне жалко Европу – она катится совсем не туда, не тот вектор взяли.

А кто у них факел нес? Снуп Догг? Человек, который пропагандирует наркотики? Это же неправильно, это олимпийское движение, это спорт. Все происходящее сейчас – шабаш чертей. И открытие Игр, и Евровидение – все из одного и того же теста с кровью.

Еще раз убедился – переплюнуть наши Сочи-2014, наше открытие, наше закрытие, это уже вообще нереально», – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию Жулин.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады