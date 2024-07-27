Томас Бах извинился перед президентом Южной Кореи за инцидент на открытии Олимпиады

Теги МОК Томас Бах открытие Олимпиада-2024 Водные виды

Томас Бах извинился перед президентом Южной Кореи за инцидент на открытии Игр.

Об этом сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК). 

На церемонии открытия Олимпиады в Париже сборная Южной Кореи была представлена как команда КНДР. 

«Сегодня президент МОК Томас Бах разговаривал с президентом Республики Корея Юн Сок Елем.

В телефонном разговоре президент МОК искренне извинился за ошибку в аудиотрансляции церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже, когда команда Национального олимпийского комитета Республики Корея (KSOC) была неверно идентифицирована.

Проблема была признана человеческой ошибкой, за которую МОК приносит глубокие извинения», – говорится в заявлении пресс-службы. 

16 комментариев
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Просто какой то цирк, не олимпиада, как поносили сочинскую, но французы переплюнули во всем, ахахахха
+34
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+26
захожу в раздел олимпиада раз в день чисто поржать
+22
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+20
«От него совершенно неудобно прикуривать»

Снуп Догг резко раскритиковал организацию открытия Олимпийских игр
+14
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+14
А перед Палестиной?
+10
0
+10
Ответ Даниил Свешников
Просто какой то цирк, не олимпиада, как поносили сочинскую, но французы переплюнули во всем, ахахахха
А кто поносил сочинскую, местные фанаты Дудя?
+16
-7
+9
😁
+5
0
+5
Ответ Syndycate
А кто поносил сочинскую, местные фанаты Дудя?
Нет, массово СМИ из уважаемых стран партнеров.
+7
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Бах - клоун 🤡
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Это был не инцидент, а взгляд в будущее.
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Сколько еще будет фейлов на это олимпиаде? Так посмотришь, зачем вообще делали
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Сочинская олимпиада по сравнению с этим недоразумением просто образец для подражания
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Ответ Kubinec_
захожу в раздел олимпиада раз в день чисто поржать
Бах, тренируйся извиняться. Когда на Украине произойдет замирение, ты еще перед Россией будешь извиняться за все.
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Какая-то клоунада. Бах-главный клоун всего этого цирка
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А ведь завершился лишь первый официальный день олимпиады.
То ли ещё будет 🤭
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