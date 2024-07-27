Томас Бах извинился перед президентом Южной Кореи за инцидент на открытии Олимпиады

Томас Бах извинился перед президентом Южной Кореи за инцидент на открытии Игр.

Об этом сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

На церемонии открытия Олимпиады в Париже сборная Южной Кореи была представлена как команда КНДР.

«Сегодня президент МОК Томас Бах разговаривал с президентом Республики Корея Юн Сок Елем.

В телефонном разговоре президент МОК искренне извинился за ошибку в аудиотрансляции церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже, когда команда Национального олимпийского комитета Республики Корея (KSOC) была неверно идентифицирована.

Проблема была признана человеческой ошибкой, за которую МОК приносит глубокие извинения», – говорится в заявлении пресс-службы.