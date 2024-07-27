«Зенит» разгромил «Рубин» в гостях – 4:0. Забили Глушенков, Кассьерра, Педро и Изидор

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия Матео Кассьерра Вильзон Изидор Максим Глушенков онлайны Педро дос Сантос Футбол

«Зенит» победил в гостях у «Рубина» (4:0) в 2-м туре Мир РПЛ.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Максим Глушенков открыл счет на 36-й минуте, Матео Кассьерра на 44-й увеличил преимущество гостей с пенальти. На 55-й Педро сделал счет крупным, а последний мяч забил в добавленное время Вильзон Изидор.

Рубин – Зенит 0:4 (0:2, 0:2)
Дата проведения
27 июля, 17.30, «Ак Барс Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 36 Глушенков, 0:2 – 44, пенальти Кассьерра, 0:3 – 55 Педро, 0:4 – 90+2 Изидор.
РубинНигматуллин, Кабутов, Вуячич, Грицаенко, Тесленко (Ашурматов, 72), Рожков, Вада (Чумич, 72), Безруков (Шабанхаджай, 72), Зотов, Йочич (Юкич, 46), Даку.
ЗенитЛатышонок, Караваев (Волков, 88), Нино, Эракович, Дуглас Сантос, Барриос, Клаудиньо (Артур, 64), Вендел, Глушенков (Горшков, 75), Педро (Мостовой, 63), Кассьерра (Изидор, 75).
Предупреждения:
Тесленко (48), Даку (89).

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159 комментариев
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Какие же комментаторы идиоты. Линия штрафной является частью штрафной. И если нарушение на линии, то это пенальти
+54
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+52
За "Зенит".
+58
-17
+41
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Извините, но вы ошиблись веткой. Ветка покорителей "Оренбурга" чуть ниже.
+35
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+32
Просто топовая комбинация!!!!
Ну и поздравления маме - милота)
+33
-1
+32
Чердаку прям на линию штрафной камеру поставили. Мяч явно на линии по стопкадру. Но у него все спорно.
+26
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+25
Зарема, ну расскажи уже, чем Мирзов был лучше Глушенкова. Мы очень ждём
+22
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+21
Вперед Зенит!
+26
-6
+20
Проверим сегодня всю команду и Глушенкова в частности на классическом, хорошо собранном, татарском автобусе.
+22
-2
+20
Ответ ТрактоПоктер
Просто топовая комбинация!!!! Ну и поздравления маме - милота)
эх, загнивает парень на лавке в Зените, доколе! хотя, постойте-ка...
+19
-1
+18
"Основание есть для назначение пенальти"
Да там в две (!) руки попало. Какие там основания. Железно. Железное пенальти.
+16
-1
+15
Ответ Иван Рыбаков
Комментарий скрыт
Этот эпизод соответствует твоему описанию? Рука одна на уровне уха. Грудь, несколько в другом месте
+15
0
+15
Зенит , с ПОБЕДОЙ !!!! Всех, кто за Зенит, с победой!!! Добра всем и здоровья!
+15
0
+15
Победы Зенит! 👍
+17
-3
+14
Изидор - это лучшее, что случилось с Францией за последние 24 часа, если вы понимаете о чем я
+15
-1
+14
Ответ Guus Ivanovich
Какие же комментаторы идиоты. Линия штрафной является частью штрафной. И если нарушение на линии, то это пенальти
Он путает, наверное, с теми случаями, когда нарушение начинают осуществлять до штрафной, а заканчивают на линии или в ней, тогда не пенальти, а штрафной. В данном случае это справедливый пенальти. Руки были прижаты? Одна да, другая на уровне уха и явно в неестественном положении. Да, удар был сильный. Хотел или нет игрок играть руками, это вторично. Мяч был либо на линии либо внутри штрафной. Вопросов, вообще - ноль. Просто в прошлом году судьи приучили, что будут душить Зенит. В прошлом году такой бы не поставили.
+16
-3
+13
Кринж - комментаторы спорят внутри или на линии штрафной была игра рукой.
+12
0
+12
Какой гол-красавец в исполнении Педро! Пока почти все голы красивые, либо необычные у него.
+11
-1
+10
План А: сезон без поражений.
План А1: сезон без пропущенных.
+11
-1
+10
Классный гол. Теперь хоть Рубин не будет тянуть время, чем они занимались с первых минут.
+11
-2
+9
Рубин - автобус.
Зенит - машина :)
+9
-1
+8
Рука, конечно, но так как это соперник Зенита, то не совсем рука.
+9
-2
+7
Ответ Венера Виллендорфская
Кринж - комментаторы спорят внутри или на линии штрафной была игра рукой.
Лучшие комментаторы страны. 🤦
+7
0
+7
Молодцы, комментаторы. От всей души болеют, переживают и надеятся на чудо против любого соперника Зенита. Ведь матч-тв под Газпромом.
+8
-1
+7
Комментаторам самим, естественно, не заметно, как они сильно погрустнели после двух голов Зенита.
+7
0
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Зениту удачи жду победы
+7
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+6
Горшков, кажется, снова хороший пас на ход отдал на фланг. Не просто так Семак его в центр выпускает, каждый раз
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0
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Ответ 2vdhrvmmzf
Какой конкурентный чемпионат 🤡 вот просто соберите состав из тех кто у зенита в запасе, даже с ним ни один другой клуб лиги не сравнится
Извини, но ты пишешь бред
+6
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Зенит с победой! Все молодцы, но голевая Вендела хороша по полной: разогнал атаку, высмотрел партнёров, круто положил корпус и выдал - забивайте, амиго!
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Рубин за 30 минут бешеного прессинга устал. Голевая комбинация шикарная, конечно. Ну, и эта парочка Вендел и Глушиньо - топ.
+6
0
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Опять Вендел, опять Глушенков. Где-то я это уже видел)) очень нравится!
+6
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