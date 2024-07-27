«Зенит» разгромил «Рубин» в гостях – 4:0. Забили Глушенков, Кассьерра, Педро и Изидор
«Зенит» победил в гостях у «Рубина» (4:0) в 2-м туре Мир РПЛ.
Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Максим Глушенков открыл счет на 36-й минуте, Матео Кассьерра на 44-й увеличил преимущество гостей с пенальти. На 55-й Педро сделал счет крупным, а последний мяч забил в добавленное время Вильзон Изидор.
- Дата проведения
- 27 июля, 17.30, «Ак Барс Арена»
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Рубин –
Нигматуллин, Кабутов, Вуячич, Грицаенко, Тесленко (Ашурматов, 72), Рожков, Вада (Чумич, 72), Безруков (Шабанхаджай, 72), Зотов, Йочич (Юкич, 46), Даку.
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Зенит –
Латышонок, Караваев (Волков, 88), Нино, Эракович, Дуглас Сантос, Барриос, Клаудиньо (Артур, 64), Вендел, Глушенков (Горшков, 75), Педро (Мостовой, 63), Кассьерра (Изидор, 75).
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Ну и поздравления маме - милота)
Да там в две (!) руки попало. Какие там основания. Железно. Железное пенальти.
План А1: сезон без пропущенных.
Зенит - машина :)