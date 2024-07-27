«Зенит» разгромил «Рубин» в гостях – 4:0. Забили Глушенков, Кассьерра, Педро и Изидор

«Зенит» победил в гостях у «Рубина» (4:0) в 2-м туре Мир РПЛ.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

открыл счет на 36-й минуте, на 44-й увеличил преимущество гостей с пенальти. На 55-й сделал счет крупным, а последний мяч забил в добавленное время Вильзон Изидор.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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