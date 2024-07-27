Олимпиада-2024. Велошоссе. Бельгиец Эвенепул выиграл индивидуальную «разделку», Ганна – 2-й, ван Арт – 3-й, россиянин Сырица стал 31-м

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27 июля россиянин Глеб Сырица выступит в гонке Олимпиады на велошоссе.

Спортсмены выступят в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Всего заявлено 35 человек, которые прошли квалификацию по рейтингу Международного союза велосипедистов (UCI).

Олимпийские соревнования транслируются на сайте МОК.

Сырица – один из 15 российских спортсменов, допущенных до Игр-2024 в Париже в нейтральном статусе. Он победитель Европейских игр-2019 в командной гонке на треке.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Велошоссе

Мужчины

Индивидуальная гонка с раздельным стартом (ITT)

32,4 км

Профиль/Карта

 

Результаты обновляются.

Участники

Ремко Эвенепул (Бельгия)

Ваут ван Арт (Бельгия)

Брэндон Макналти (США)

Биниам Гирмай (Эритрея)

Маттиас Скельмосе (Дания)

Филиппо Ганна (Италия)

Сорен Вэреншолд (Норвегия)

Кевин Воклен (Франция)

Лоуренс Пити (Новая Зеландия)

Штефан Кюнг (Швейцария)

Феликс Гросшартнер (Австрия)

Глеб Сырица (Россия)

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91 комментарий
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Ответ Варлампий Варлампий
негр из Эритреи быстрей Сырицы идет
этот мужик зеленую майку на ТДФ выиграл
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Сырица меньше минуты проиграл победительнице женской разделки, то есть занял бы там 2 место.
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Ответ Варлампий Варлампий
как теперь нашим ватным сми показывать бельгийского монстра в желто-синих цветах
Сказать, что у него украли его форму и шведы одолжили ему свою )
+3
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+3
Ответ Pink Floyd1276
Россиянин Сырица? Не смешите меня. Как всегда, за сюрпризы - Ганна наверное, но Скельмосе звучит круто - давай Датч, зацепи хоть медальку.
Ганна в треке ещё участвовать будет, наверное.. Сейчас прочитал интервью Фогта по поводу общей гонки, говорит: туфта, слишком длинная дистанция, слишком тяжёлый последний круг. 90 человек, из них лишь 60 профи и полупрофи, остальные вообще не доедут до финиша..Если сильные сразу в отрыв пойдут, остальным можно уже не пытаться..
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Ответ Больное животное
Бетьоль 51 км/ч, а у австралийки было 49. Она какой-то демон!)))
Всё дело в ляхах..😯
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Ответ Больное животное
Бетьоль 51 км/ч, а у австралийки было 49. Она какой-то демон!)))
да полторы минуты второму месту, странненько
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Ответ Cube Litening C:68X
Всё дело в ляхах..😯
Вся сила в ляхах)
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Глеб, удачи и хорошего настроения! Получи удовольствие от ОИ!
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Ответ Cube Litening C:68X
Ганна в треке ещё участвовать будет, наверное.. Сейчас прочитал интервью Фогта по поводу общей гонки, говорит: туфта, слишком длинная дистанция, слишком тяжёлый последний круг. 90 человек, из них лишь 60 профи и полупрофи, остальные вообще не доедут до финиша..Если сильные сразу в отрыв пойдут, остальным можно уже не пытаться..
Доедут, не доедут - главное участие, а не победа.
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Сырица будет двадцатым как Дронова
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Ганна, Тарлинг, Ремко. Тарлинг раньше остальных стартует, Ремко устал после Тура. А может ван Арт с двумя дисками удивит?
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На трибуне на финише мало народу, наверное дорого дерут.. Все вдоль трассы стоят, разница между дорого и бесплатно огромная..
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Ответ Йенс Мустерманн
Норвежец пять минут от американца Шеффилда на 13км получил. На МТБ с зубастой резиной едет, что ли? )
на двухподвесе прыгает)
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Норвежец пять минут от американца Шеффилда на 13км получил. На МТБ с зубастой резиной едет, что ли? )
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Зачем Сырица такие руки накачал? Надо было ноги качать))) Какая у него средняя скорость в итоге?
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Бетьоль 51 км/ч, а у австралийки было 49. Она какой-то демон!)))
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сначала удивился "Гирмай? в ТТ?"

а потом подумал что таким как он пацанам уже просто заявиться на ОИ - а почему бы и нет

p.s. некоторые видели какие народные гуляния после побед Бини на Туре случаются в Асмаре, круто
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Сырица не очень идет, уже без шансов на медальку
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Ван Арт тоже добавляет. Бельгийцы хороши сегодня
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страшно смотреть, как они в повороты заходят в такой дождь
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Ответ Pink Floyd1276
Доедут, не доедут - главное участие, а не победа.
Часов на семь гонка будет.. Опоздавших ждать не будут..😁
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Ремко пока впереди итальянца и своего земели..
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Если он победит, то Йенс Фогт в очередной раз сядет в лужу, со своими прогнозами.. Тогда окончательно перестану ему доверять..😬
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Ответ Больное животное
в Бельгии всегда такая погода паскудная. Ремко не привыкать.
Ныл он уже, трасса не нравится..
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Ответ Варлампий Варлампий
что на Руси не нашлось достойных раздельщиков?
Раздельщики может и есть, а вот из достойных - только Сырица.
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Ответ Варлампий Варлампий
что на Руси не нашлось достойных раздельщиков?
у Власова перелом лодыжки. он бы Гирмая точно обогнал, но медаль бы точно не взял
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Бельгийцы в дождь чудо как хороши, и это после безумного Тура и разделки меньше недели(!) там.
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Ответ Варлампий Варлампий
негр из Эритреи быстрей Сырицы идет
Пффф, этот парень надрал не одну белую задницу на Туре. Три этапа выиграл?
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Ответ Razan K
Сырица,ето нейтрал ,нет никакого руского спорцмена
русский это национальность) русский он и в Африке русский)
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Ответ Cube Litening C:68X
Фан дер Фарт стартанул..Сильви..😁
А будет ли фарт на его стороне?
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