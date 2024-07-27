Олимпиада-2024. Велошоссе. Бельгиец Эвенепул выиграл индивидуальную «разделку», Ганна – 2-й, ван Арт – 3-й, россиянин Сырица стал 31-м

27 июля россиянин Глеб Сырица выступит в гонке Олимпиады на велошоссе.

Спортсмены выступят в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Всего заявлено 35 человек, которые прошли квалификацию по рейтингу Международного союза велосипедистов (UCI).

Олимпийские соревнования транслируются на сайте МОК.

Сырица – один из 15 российских спортсменов, допущенных до Игр-2024 в Париже в нейтральном статусе. Он победитель Европейских игр-2019 в командной гонке на треке.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Велошоссе

Мужчины

Индивидуальная гонка с раздельным стартом (ITT)

32,4 км

Профиль/Карта

Результаты обновляются.

Участники

Ремко Эвенепул (Бельгия)

Ваут ван Арт (Бельгия)

Брэндон Макналти (США)

Биниам Гирмай (Эритрея)

Маттиас Скельмосе (Дания)

Филиппо Ганна (Италия)

Сорен Вэреншолд (Норвегия)

Кевин Воклен (Франция)

Лоуренс Пити (Новая Зеландия)

Штефан Кюнг (Швейцария)

Феликс Гросшартнер (Австрия)

Глеб Сырица (Россия)