Аргентина требовала у ФИФА присудить ей победу в матче с Марокко на Олимпиаде. Игру прерывали из-за беспорядков, гол аргентинцев отменили
Аргентина требовала присудить ей победу в матче с Марокко на Олимпиаде.
Ранее ФИФА отклонила жалобу Ассоциации футбола Аргентины по игре.
По информации Infobae, одним из пунктов жалобы было требование присудить сборной Аргентины победу в матче.
Напомним, в 1-м туре группового этапа олимпийского футбольного турнира Аргентина уступила Марокко со счетом 1:2.
На 16-й добавленной ко второму тайму минуте Аргентина сравняла счет, но судья Гленн Нюберг отправился смотреть видеоповтор на предмет возможного офсайда. В этот момент на трибунах стадиона в Сент-Этьене начались беспорядки – арбитр увел команды с поля, а зрителей попросили покинуть стадион.
После возобновления игра продолжалась еще 2 минуты, при этом гол аргентинцев был отменен.
Какая дичь! На Аргентину напали фанаты, матч Олимпиады прерывали на два часа после гола на 90+16 – но ВАР его отменил!
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
Им как Кубок мира вручили, даже еще до вручения, у них просто крыша съехала. Как Мартинес с золотой перчаткой начал этот позор, так и продолжают спускать свою репутацию в унитаз.
И кстати могло бы прокатить ! :)
Не оправдываю диких болел, но аргентинцы в очередной раз не смогли не устроить провокацию.
Помню как месси ныл и обвинял судейство, после этого клопу ЧМ подарили с левыми пенками
2. получаешь петарду, от разъяренных марокканцев, и матч прерывается.
3. пишешь жалобу в ФИФА, с требованием присудить Марокко техническое поражение, за действия фанатов.
4. профит: превращаешь проигрыш в победу.
все шло по плану, но на 4 пункте что-то пошло не так.
да что угодно - матч без зрителей, переигровка, дисква фан-сектору, штраф провинившимся, штраф организаторам - вариаций море
технарь выдают если игра не состоялась или состоялась но не была завершена, ну или если было грубое нарушение регламента а-ля "неправильная заявка" - ничего не подходит