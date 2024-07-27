Аргентина требовала у ФИФА присудить ей победу в матче с Марокко на Олимпиаде. Игру прерывали из-за беспорядков, гол аргентинцев отменили

Аргентина требовала присудить ей победу в матче с Марокко на Олимпиаде.

Ранее ФИФА отклонила жалобу Ассоциации футбола Аргентины по игре.

По информации Infobae, одним из пунктов жалобы было требование присудить сборной Аргентины победу в матче.

Напомним, в 1-м туре группового этапа олимпийского футбольного турнира Аргентина уступила Марокко со счетом 1:2.

На 16-й добавленной ко второму тайму минуте Аргентина сравняла счет, но судья Гленн Нюберг отправился смотреть видеоповтор на предмет возможного офсайда. В этот момент на трибунах стадиона в Сент-Этьене начались беспорядки – арбитр увел команды с поля, а зрителей попросили покинуть стадион.

После возобновления игра продолжалась еще 2 минуты, при этом гол аргентинцев был отменен.

Какая дичь! На Аргентину напали фанаты, матч Олимпиады прерывали на два часа после гола на 90+16 – но ВАР его отменил!

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