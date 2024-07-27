Аргентина требовала у ФИФА присудить ей победу в матче с Марокко на Олимпиаде. Игру прерывали из-за беспорядков, гол аргентинцев отменили

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Аргентина требовала присудить ей победу в матче с Марокко на Олимпиаде.

Ранее ФИФА отклонила жалобу Ассоциации футбола Аргентины по игре.

По информации Infobae, одним из пунктов жалобы было требование присудить сборной Аргентины победу в матче.

Напомним, в 1-м туре группового этапа олимпийского футбольного турнира Аргентина уступила Марокко со счетом 1:2.

На 16-й добавленной ко второму тайму минуте Аргентина сравняла счет, но судья Гленн Нюберг отправился смотреть видеоповтор на предмет возможного офсайда. В этот момент на трибунах стадиона в Сент-Этьене начались беспорядки – арбитр увел команды с поля, а зрителей попросили покинуть стадион.

После возобновления игра продолжалась еще 2 минуты, при этом гол аргентинцев был отменен.

Какая дичь! На Аргентину напали фанаты, матч Олимпиады прерывали на два часа после гола на 90+16 – но ВАР его отменил!

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55 комментариев
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Ответ AlexZhano__
Нихера ж себе наглость! Может ещё золотые медали им дать?
И лучшим игроком турнира признать Месси)
+85
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+75
Дайте им сразу первое место. Нытики
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Нихера ж себе наглость! Может ещё золотые медали им дать?
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-5
+56
Как избалованные дети после катарской аферы.
+52
-14
+38
Смешная судейская Аргентина никак не отвыкнет от Катара))
+52
-21
+31
Ответ AlexZhano__
Нихера ж себе наглость! Может ещё золотые медали им дать?
Ну дали же на чм . Почему бы и здесь не дать
+33
-14
+19
Присудить победу? Ахаха!
Им как Кубок мира вручили, даже еще до вручения, у них просто крыша съехала. Как Мартинес с золотой перчаткой начал этот позор, так и продолжают спускать свою репутацию в унитаз.
+20
-9
+11
Если бы Месси был в составе, то присудили бы, конечно. Ну либо потом в каждом матче ставили левую пенку при счёте 0-0
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-10
+9
Аргентина должна была требовать сразу принуждение им золотых медалей !
И кстати могло бы прокатить ! :)
+14
-6
+8
А че не сразу золотые медали ?
+12
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+7
Там интересный момент был, кстати. Они когда сравняли, побежали кривляться перед трибуной с марроканцами.
Не оправдываю диких болел, но аргентинцы в очередной раз не смогли не устроить провокацию.
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-5
+7
Леопольду цацок уже надарили, сколько можно кабинетных побед
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Опять Варгентина недовольна.

Помню как месси ныл и обвинял судейство, после этого клопу ЧМ подарили с левыми пенками
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Победу!?!, с какого такого, а что не победу в турнире сразу, ну и Месси лучшего игрока, он же мысленно с командой:))
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Я два раза прочитал! Победу почему?
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Гол за два. Как в СИЗО.
+5
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1. сперва кривляешься перед трибуной с марокканцами, празднуя гол из офсайда.
2. получаешь петарду, от разъяренных марокканцев, и матч прерывается.
3. пишешь жалобу в ФИФА, с требованием присудить Марокко техническое поражение, за действия фанатов.
4. профит: превращаешь проигрыш в победу.

все шло по плану, но на 4 пункте что-то пошло не так.
+6
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Ответ Antagonist
Комментарий скрыт
что это как не технарь?

да что угодно - матч без зрителей, переигровка, дисква фан-сектору, штраф провинившимся, штраф организаторам - вариаций море

технарь выдают если игра не состоялась или состоялась но не была завершена, ну или если было грубое нарушение регламента а-ля "неправильная заявка" - ничего не подходит
+5
-2
+3
Вас бы дисквальнуть на год минимум...
+4
-1
+3
Аргентина требовала присудить победу, а так же подушку, мешок муки, макоронов и растительного масла, соли и сахару , спичек, электрическую лампочку и золотой мяч Месси
+4
-2
+2
Зря Франция под черных ложится. Дойдет до того, что фермеры сядут на свои трактора, достанут свои старые MG 42 и придет писец всем этим афроафриканцам, палестинским беженцам и макрону вместе с ними.
+5
-3
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Ответ Antagonist
Комментарий скрыт
А что было буквально перед этим? Куда побежали арги после второго забитого мяча (отменённого)? Зачем они побежали к трибунам болельщиков Марокко кривляться?
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+2
Ответ Капибарбер
Во Франции марокканцев больше, чем в Марокко
А, ну ладно. Аргентинцев меньше - им победу. Армянам и евреям по такой логике вообще ничего не светит - они везде
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подарили им кубок ЧМ, теперь думают, что им все всё обязаны?
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Победу Аргентине, и заодно еще парочку золотых мячей Месси. Чтобы уже два раза не просить))
+4
-2
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Чёто у них совсем крыша съехала после победного ЧМ
+3
-1
+2
Ответ AlexZhano__
Нихера ж себе наглость! Может ещё золотые медали им дать?
Ключ от квартиры, где деньги лежат
+2
-1
+1
Ответ AprasidzE
Как избалованные дети после катарской аферы.
Если можно давать просто так зм и пенали, то почему следующим шагом не давать просто так победы и титулы 😎
+3
-2
+1
Ответ Капибарбер
Техническое поражение Мароканцам за беспорядки
За беспорядки во Франции, я правильно понял?
+3
-2
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У ООН они не стали требовать присудить победу ? Какие низкие эти арги все таки , позорные бычьи хвосты. Не зря я всегда против них топлю
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