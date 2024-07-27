У Вендела 5 голевых пасов и гол в 3 играх сезона за «Зенит». Все передачи – Глушенкову

Вендел сделал шесть результативных действий в новом сезоне.

Полузащитник « » ассистировал на 36-й минуте игры с « » во 2-м туре Мир РПЛ. В предыдущих двух играх нового сезона бразилец в общей сложности сделал четыре голевых паса и забил один мяч.

Примечательно, что все 5 результативных передач отдал одному футболисту, Глушенкову.

Подробно со статистикой 26-летнего бразильца можно ознакомиться здесь.

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