У Вендела 5 голевых пасов и гол в 3 играх сезона за «Зенит». Все передачи – Глушенкову

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия Вендел Максим Глушенков Футбол

Вендел сделал шесть результативных действий в новом сезоне.

Полузащитник «Зенита» ассистировал Максиму Глушенкову на 36-й минуте игры с «Рубином» во 2-м туре Мир РПЛ. В предыдущих двух играх нового сезона бразилец в общей сложности сделал четыре голевых паса и забил один мяч.

Примечательно, что все 5 результативных передач Вендел отдал одному футболисту, Глушенкову.

Подробно со статистикой 26-летнего бразильца можно ознакомиться здесь.

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25 комментариев
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Нашёл вторую футбольную половинку, не иначе
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Я ж новости читал, говорили Глушенков будет сидеть на лавке, а немотивированный Вендел будет специально портить игру шоб свалить. Как так?
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Вендел топ конечно,да и с Глушенковым химия хороша.
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Теперь если в Турцию, то только с Глушенковым)
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Ответ Spartakus1984
Что Глушенков будет без Вендела делать?
Не твои проблемы
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Ответ Алешка Терминатор
Осенью, когда Зенит будет потужно выйгрывать Мальмё, Вендел отдаст голевой пас сам себе!
Молчал бы уж, болела Дырки от Бублика.
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Фантастическая связка Вендел- Глушенков! Вендела не отпускать ни за какие коврижки!👏👏👏
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Говорили продают … ахахах машина !!
И глушенков топ , за 6 лямов всего взяли
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Нельзя отпускать его сейчас. Адекватной замены ему найти не успеем, даже если приобретут за 20-25млн турки. Более того, игрок стоит все 30млн (сейчас за бревна вываливают под 60-70млн, с учетом инфляции. Это раньше мы брали того же Клаудиньо за 12, теперь не отпускаем за 18)
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У Глушенкова такая большая зарплата, что может позволить себе Вендела.
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Какие передачи? Какие голы? Он же в Галатасарае играет, вы что комментаторов спортса не читали?
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Ответ Spartakus1984
Что Глушенков будет без Вендела делать?
играть в сборной России
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Это незаконно. ^_^
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Клаудиньо продавать,а Вендела оставлять
Если ,конечно, условные арабы не пульнут суммой 30+
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Названный брат Вендела.
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Красиво у них это выходит...
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глушенков делится с премий походу)))
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И что характерно - Зенит уже продал немотивированного Вендела туркам. Причем раз пять, не меньше. И это только за прошедшие две недели.
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Разрывает также как Месси в ПЛС
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Как ]кейн и Сон в тотенхеме
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Глушенков- Вендел- Клаудиньо- Барриос - это не уровень РПЛ уже, если еще и Педро продолжит прогрессировать, все тут ясно.
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