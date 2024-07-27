Песков об открытии Олимпиады: «Это отвратительно, а главное – запрещено в нашей стране. Можно порадоваться, что наши зрители этого не видели»

Теги МОК открытие Олимпиада-2024 Дмитрий Песков ТАСС Водные виды

Песков заявил, что в церемонии открытия Олимпиады были отвратительные моменты.

«Видел разные выжимки и так далее, то есть большую часть материала я сам лично посмотрел.

Действительно, имели место совершенно отвратительные моменты. 

По опыту Олимпиады 2014 года я знаю, что весь сценарий согласовывается с Международным олимпийским комитетом.

Странности Французской Республики нам известны давно. Но то, что это согласовал МОК на такую мощную международную аудиторию, – в это трудно поверить, но, к сожалению, это реальность.

МОК таким образом встал на совершенно скользкую дорожку. Это отвратительно, а главное – это запрещено по закону в нашей стране. Можно только радоваться, что наши зрители этого не видели», – сказал пресс-секретарь президента РФ. 

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

Материалы по теме

33 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Что там с детьми Пескова? Видели ли они этот ужас? Хорошо ли, что они живут там, где это разрешено?
+32
-2
+30
Странности французской республики нам известны, поэтому именно там живет моя дочь
+21
-1
+20
Ну раз вы отменяете некоторых людей, что ж обижаться, когда вас отменяют. Все по Библии, как вы любите.
+14
-1
+13
А Πεςκοβ только "одним глазком" взглянул - не удержался ❓🤣🤣🤣
+9
-2
+7
Ответ Max Volkov
ща в телеге прочитал там даже какая то гейская орга в шоке с этой бесовщины. типа с бимбами и трансформерами дети стоят. они не за это боролись )
Гейская орга у нас сидит в одном месте все сразу
+7
-1
+6
Ответ lezhik
Что там с детьми Пескова? Видели ли они этот ужас? Хорошо ли, что они живут там, где это разрешено?
Лиза рвется на Родину, но квартира за 2 миллиона не отпускает. практически выживает в этом аду, бедняжка
+5
0
+5
Речные трамвайчики на Сене со спортсменами, шедевры Лувра, архитектура Парижа, Равель на рояле под дождем... Да лучше такое жителям России не показывать... Лучше покажем шар цвета хаки.
+5
-1
+4
Половина привластных прихлебателей уже высказалась, как им было неприятно это смотреть, как наши зрители этого не видели.
+4
-1
+3
Видели! 🤗
+3
-1
+2
Нам настолько пофиг на это открытие Олимпиады, что уже 2 дня об этом все говорят.
Это ещё хорошо что у нас его не показывали
+2
0
+2
Ответ Джанлука Нальюка
Странности французской республики нам известны, поэтому именно там живет моя дочь
Она выполняет секретное задание. Докладывает пескову о всех странностях французской республики. Понимать надо. Или вы хотите, чтобы они все странности творили без российского надзора?
+2
0
+2
Ответ Mbest77
Ты проводишь уникальное открытие на реке… Но тебя не называют организатором самой оригинальной церемонии открытия. Ты привлекаешь супер-артистов, которые создают мега-крутое шоу. Но тебя не называют организатором самой музыкальной церемонии открытия. Но надо только на 5 минут выпустить шрик-шоу и тебя называют организатором открытия для извращенцев 😂
"Но стоило мне один раз ######ть овцу..." (с)
+2
0
+2
а вот эти разные выжимки - это не пропаганда нетрадиционных ценностей, может пора посадить всех этих выжимщиков?)) Никто не собирался смотреть ОИ, но все смотрели и осудили ахаха
+2
-1
+1
Остается только восхититься прозорливости российской власти: вовремя спасли нравственность россиян, оградив их от зрелища Евровидения и теперь и от Олимпиады. Как говорили в СССР: это "их нравы". Но кому положено, те, конечно, смотрят.
+2
-1
+1
Лиза Пескова смотрела на этот изврат с балкона собственной квартиры в Париже
+1
0
+1
Ответ Ahmed96
Никаких тупых выпадов в сторону запада, спящих алкашей на трибунах, а самое больное - никакого распила, как вообще можно проводить открытие если всего этого нет??? Ну тупыыыыые, хорошо что мы этого не видели, РА-СИ-Я!!!
Не надо коверкать название страны
0
0
0
Ответ reddman
а вот эти разные выжимки - это не пропаганда нетрадиционных ценностей, может пора посадить всех этих выжимщиков?)) Никто не собирался смотреть ОИ, но все смотрели и осудили ахаха
Да, того гляди прикроют спортс, с огнем играют птенцы дудевы.
0
0
0
Ответ Oleg Takida
именно за это они и боролись. Пусть даже не зная об этом)
ну забавно читать подобные твиты, неважно искренние они или показушные. понятно в каком шоке обычные базированные западные зрители. нужен какой нить местный красильщик который накатает статью мы провалились как нация. франсе эдишн.
0
0
0
Ответ Max Volkov
ща в телеге прочитал там даже какая то гейская орга в шоке с этой бесовщины. типа с бимбами и трансформерами дети стоят. они не за это боролись )
именно за это они и боролись. Пусть даже не зная об этом)
0
0
0
Ответ Mbest77
Ты проводишь уникальное открытие на реке… Но тебя не называют организатором самой оригинальной церемонии открытия. Ты привлекаешь супер-артистов, которые создают мега-крутое шоу. Но тебя не называют организатором самой музыкальной церемонии открытия. Но надо только на 5 минут выпустить шрик-шоу и тебя называют организатором открытия для извращенцев 😂
поздравляю так и работает институт репутации. как в поговорке про строителя мостов. в угоду кучке фриков войдут в историю как бал сатаны и самая кринжовая олимпиада.
+2
-2
0
Ответ lezhik
Что там с детьми Пескова? Видели ли они этот ужас? Хорошо ли, что они живут там, где это разрешено?
А где они живут?
+1
-1
0
Ответ Геннадий Тимченко
А Πεςκοβ только "одним глазком" взглянул - не удержался ❓🤣🤣🤣
Он по работе. Ему надо было изучить материал, чтобы пургу потом нести.
0
0
0
Не ему решать, что смотреть, а что нет.
0
0
0
Армия России, взяла Красногоровку. А мнк интересно нахрена простым Россиянам эта Красногоровка? Что они будут с ней делать? Стоило ли оно того что быть изгоем?
+1
-1
0
это отвратительно и запрещено, но все смотрели, да. оторваться не могли.
0
0
0
А он откуда знает? Смотрел? По голосу Америки?
0
0
0
Да вроде все видели. Нужно объяснять почему это варварство, а не запрещать. Не нужно платить за права подобных "зрелищ" - это да
0
0
0
Никаких тупых выпадов в сторону запада, спящих алкашей на трибунах, а самое больное - никакого распила, как вообще можно проводить открытие если всего этого нет??? Ну тупыыыыые, хорошо что мы этого не видели, РА-СИ-Я!!!
0
0
0
отличная реклама) сейчас все..кто не смотрел..кинутся всё увидеть))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий