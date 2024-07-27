Песков заявил, что в церемонии открытия Олимпиады были отвратительные моменты.

«Видел разные выжимки и так далее, то есть большую часть материала я сам лично посмотрел.

Действительно, имели место совершенно отвратительные моменты.

По опыту Олимпиады 2014 года я знаю, что весь сценарий согласовывается с Международным олимпийским комитетом.

Странности Французской Республики нам известны давно. Но то, что это согласовал МОК на такую мощную международную аудиторию, – в это трудно поверить, но, к сожалению, это реальность.

МОК таким образом встал на совершенно скользкую дорожку. Это отвратительно, а главное – это запрещено по закону в нашей стране. Можно только радоваться, что наши зрители этого не видели», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады