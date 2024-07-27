Мария Захарова об открытии ОИ: «Не могла поверить, что это не дипфейк или фотошоп. Флаг олимпийского движения нес всадник Апокалипсиса»

Теги Олимпиада-2024 Политика Мария Захарова религия Легкая атлетика

Мария Захарова назвала «дном Сены» церемонию открытия Олимпийских игр в Париже.

«Не собиралась смотреть открытие. Но, увидев фото, не могла поверить, что это не дипфейк или фотошоп.

Итак:

1. Накануне церемонии появились сообщения, что до нее не допустят даже некоторых французских атлетов, поскольку они участвуют в соревнованиях в своих традиционных одеждах.

2. В день открытия Игр Францию поразил транспортный коллапс. В «саботаже» обвинили неких «злоумышленников».

3. Нелепая церемония открытия под открытым небом вынудила зрителей часами сидеть под проливным дождем, организаторы не предусмотрели ни разгона туч, ни навесов.

4. Те, кто все же дошел до своего места, несмотря на дождь, уходили, так как бессмысленная расстановка зрительских мест не позволяла посетителям ничего увидеть.

5. На играх в Сочи западным СМИ не нравились собаки. В Париже им улыбались крысы, наводнившие улицы города.

6. Центр города превратился в гетто для бездомных, устремившихся на открытие Игр.

7. В ходе представления команд перепутали сборные КНДР и Республики Кореи.

8. Олимпийский факел нес рэпер-наркоман Снуп Догг под слова «Da, da, da, da It’s the ############ D-O-double-G».

9. На шоу флаг олимпийского движения нес всадник Апокалипсиса, подраскрывший формат конца света. Французским специалистам он представляется цифровым, когда человек будет скинут с пьедестала мироздания роботизированной моделью с ИИ вместо души.

10. Одним из главных перфомансов Олимпиады стало ЛГБТ*-глумление над святым для христиан сюжетом – Тайной вечерей – последним ужином Христа.

Апостолов изображали трансвеститы. Видимо, в Париже решили, раз олимпийские кольца разноцветные, можно все превратить в один сплошной гей-парад.

11. Вершиной действа стал логично перевернутый флаг Олимпийского движения, поднятый вверх тормашками над Парижем.

Интересно, сколько же еще «шпионов» нужно было внедрить, чтобы открытие Олимпиады в Париже прошло с таким масштабным провалом?

Это не дно. Это дно Сены», – написала официальный представитель МИД РФ.

* Экстремистская организация, запрещенная в РФ.

Лодки на Сене, Леди Гага, огонь на воздушном шаре – и все это под дождем. Главные фото с открытия Парижа-2024

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86 комментариев
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Вот бомбануло))) Прямо ядреный взрыв в ее алкоцарстве)))
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Мы с этим всадником уже 20 с хером лет
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+56
Мария, вы на каком канале смотрели?
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+33
Ответ Mars500
На самом деле это реально какой то треш. Этоже не Евровидение, зачем туда столько повестки напихали.
Они так живут. Никому не навязывают. Если не нравится - сиди в своем болоте.
+59
-33
+26
На самом деле на Западе жизнь в России обсуждают не так активно, как нам кажется. До 2022 им вообще было в большей части все равно. А вот в России всем почему-то очень интересно, как же живут на Западе, и какие они там все неправильные :)

Вот и делайте выводы:)
+33
-8
+25
Ответ stin_ger
Мария, вы на каком канале смотрели?
Царьалкоград
+23
-2
+21
Главное, что транспортный коллапс не поразил того, кто поставляет Марии допинг. Аккурат к началу игр свежая партия пришла
+21
-5
+16
:)))
Бомбануло Захарову по полной )))
+24
-9
+15
На самом деле это реально какой то треш. Этоже не Евровидение, зачем туда столько повестки напихали.
+48
-39
+9
Рисую в воображении картину открытия игр в Москве: сцены четвертования на Красной площади, Иван Грозный с умирающим сыном на руках и бурлаки, тянущие лодки с делегациями стран-участниц по Москве-реке.
+13
-6
+7
Это что-то из серии - я бежал за тобой 3 километра, чтобы сказать тебе насколько ты мне безразличен
+11
-5
+6
Ответ rom-alexandr
Комментарий скрыт
Отчего же только в бывшей Югославии ?
В дружественном Чаде не пробовали жить ?
Не сомневаюсь, что там ещё более захватывающие телепередачи ))
Соцконцлагерь бывший не стоит брать в учет ))
+6
0
+6
Ответ Мерседес-Бендзь
Рисую в воображении картину открытия игр в Москве: сцены четвертования на Красной площади, Иван Грозный с умирающим сыном на руках и бурлаки, тянущие лодки с делегациями стран-участниц по Москве-реке.
А как же медведи на улицах с балалайками и в ушанках? Дорисовывайте не останавливайтесь на пол пути..
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0
+6
Да ну бросьте вы, это всё наговоры. Открытие игр было изумительным...
+9
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+6
Какие разгоны туч Але????, блин даже мне не специалисту понятно, две минуты прочитав про разгоны туч, никто такие тучи не разгонит, там блин целый циклон был,
Кроме реальной придирки про Тайную вечерюю, (Согласен что это оскорбило чувства верующих (Я атеист) ) Все остальное какие- то глупые придирки, Яд так и плещет..... Ужас такой быть Мария, вы же лицо России, а не Скабеева с первого канала!! Какие же у нас Лица страны ужасные
+7
-3
+4
А в опросе небось проголосовала, что Олимпиаду смотреть не будет. В итоге они самые внимательные зрители. Конспектируют.
+5
-1
+4
Ответ Wiley Fox
С утра замахнула самогона вместо Хенесси и наваяла 5. На играх в Сочи западным СМИ не нравились собаки. В Париже им улыбались крысы, наводнившие улицы города Это она про специальных корреспондентов петровых и бошировых, которые теперь парижские шпили рассматривают 11. Вершиной действа стал логично перевернутый флаг Олимпийского движения, поднятый вверх тормашками над Парижем. Ну, у России флаг тоже как попало перешитый голландский, который любитель резать скрепные бороды Пётр #1 привез из рабочей командировки
11. как Петр 1 мог привезти перешитый флаг Голландии, если у Голландии до 1795 года флаг был оранжево-бело-голубой?
АХАХАХХАХА
+5
-2
+3
Отстаньте от Снупа, он высший!
+7
-4
+3
Ответ AllenatoreFirenze
Они так живут. Никому не навязывают. Если не нравится - сиди в своем болоте.
"Запад никому не навязывает свои ценности"
Лицемерие из палаты мер и весов.
+8
-5
+3
Ответ AllenatoreFirenze
Они так живут. Никому не навязывают. Если не нравится - сиди в своем болоте.
В смысле не навязывают? Так то на Россию ввели санкции на основе нашего закона о запрете пропаганды геев. Тебе сколько лет девочка?
+12
-9
+3
Смотреть не собиралась, но посмотрела)
+6
-3
+3
Ответ strelok16
по факту раскидала, но сейчас тут налетят либералы и скажут, что была лучшая церемония открытий)
А российский МИД должен комментировать все, включая церемонии открытия и закрытия Олимпиад и результаты соревнований? Они своими прямыми делами, может, лучше займутся. Как в рекламе: иногда лучше жевать, чем говорить
+3
0
+3
Писать посты с бодуна - не лучшая идея: если для вас перевернутый флаг - логично, то у меня плохие новости.
+11
-8
+3
Ответ Мерседес-Бендзь
Рисую в воображении картину открытия игр в Москве: сцены четвертования на Красной площади, Иван Грозный с умирающим сыном на руках и бурлаки, тянущие лодки с делегациями стран-участниц по Москве-реке.
А церемония зажжения огня - это сожжение Ленина в Мавзолее и объявление погребальных игр в честь этого события?
+2
0
+2
Это она все по одной фото увидела?)
+3
-1
+2
А она знакома с творчеством снупа))
+8
-6
+2
Ответ Mars500
На самом деле это реально какой то треш. Этоже не Евровидение, зачем туда столько повестки напихали.
На западе любое общественное мероприятие используют для внедрения "правильных ценностей" в массовое сознание.
+10
-9
+1
Не понимаю этих злопыханий, если учесть тот факт, что Россия не участвует в этом событии? Неужели все это как-то поднимает статус России, приближает нас к победе СВО, улучшает жизнь простых граждан? Трудности у организаторов Игр, а нам необходимо свои задачи решать.
+2
-1
+1
Текст по пунктам и под опытным руководством вождя редакция Кремля готовила всю ночь, совсем не спали, очень устали, голодные, но довольные! Блестяще, молодцы! Разделали под орех Парижскую Олимпиаду, в следующий раз будете думать, стоит нас приглашать или нет…)))✅
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-3
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Всем министерством в пятницу вечером сочиняли?
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