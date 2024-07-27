Мария Захарова об открытии ОИ: «Не могла поверить, что это не дипфейк или фотошоп. Флаг олимпийского движения нес всадник Апокалипсиса»

Мария Захарова назвала «дном Сены» церемонию открытия Олимпийских игр в Париже.

«Не собиралась смотреть открытие. Но, увидев фото, не могла поверить, что это не дипфейк или фотошоп.

Итак:

1. Накануне церемонии появились сообщения, что до нее не допустят даже некоторых французских атлетов, поскольку они участвуют в соревнованиях в своих традиционных одеждах.

2. В день открытия Игр Францию поразил транспортный коллапс. В «саботаже» обвинили неких «злоумышленников».

3. Нелепая церемония открытия под открытым небом вынудила зрителей часами сидеть под проливным дождем, организаторы не предусмотрели ни разгона туч, ни навесов.

4. Те, кто все же дошел до своего места, несмотря на дождь, уходили, так как бессмысленная расстановка зрительских мест не позволяла посетителям ничего увидеть.

5. На играх в Сочи западным СМИ не нравились собаки. В Париже им улыбались крысы, наводнившие улицы города.

6. Центр города превратился в гетто для бездомных, устремившихся на открытие Игр.

7. В ходе представления команд перепутали сборные КНДР и Республики Кореи.

8. Олимпийский факел нес рэпер-наркоман Снуп Догг под слова «Da, da, da, da It’s the ############ D-O-double-G».

9. На шоу флаг олимпийского движения нес всадник Апокалипсиса, подраскрывший формат конца света. Французским специалистам он представляется цифровым, когда человек будет скинут с пьедестала мироздания роботизированной моделью с ИИ вместо души.

10. Одним из главных перфомансов Олимпиады стало ЛГБТ*-глумление над святым для христиан сюжетом – Тайной вечерей – последним ужином Христа.

Апостолов изображали трансвеститы. Видимо, в Париже решили, раз олимпийские кольца разноцветные, можно все превратить в один сплошной гей-парад.

11. Вершиной действа стал логично перевернутый флаг Олимпийского движения, поднятый вверх тормашками над Парижем.

Интересно, сколько же еще «шпионов» нужно было внедрить, чтобы открытие Олимпиады в Париже прошло с таким масштабным провалом?

Это не дно. Это дно Сены», – написала официальный представитель МИД РФ.

* Экстремистская организация, запрещенная в РФ.

Лодки на Сене, Леди Гага, огонь на воздушном шаре – и все это под дождем. Главные фото с открытия Парижа-2024