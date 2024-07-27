«Барса» разместит на шортах рекламу дезинфицирующего средства Medusa. Клуб получит 15 млн евро за 3 сезона
«Барселона» планирует разместить рекламу спонсора на шортах.
На шортах каталонского клуба разместят логотип дезинфицирующего средства Medusa. Компания базируется в Объединенных Арабских Эмиратах.
Как ожидается, «Барса» получит 15 млн по 3-летнему контракту с Medusa.
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Больше чем камедиклуб 💪
перед использованием взболтать))
Раньше и реклама только ЮНИСЕФ была, и то в качестве продвижения фонда.
Времена изменились.....
На донатах, видимо, собрал
(Википики- в 2019 году, выручка компании составила 160 млн рублей, в то время как в 2020 году — 210 млн рублей]; по данным латвийского бизнес-реестра, в 2019 году выручка составила 2 млн евро или примерно 145 млн рублей по среднему курсу того года)
*Иноагент - сын собаки