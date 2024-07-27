«Барса» разместит на шортах рекламу дезинфицирующего средства Medusa. Клуб получит 15 млн евро за 3 сезона

Теги Барселона Ла Лига игровая форма стиль деньги Футбол

«Барселона» планирует разместить рекламу спонсора на шортах.

На шортах каталонского клуба разместят логотип дезинфицирующего средства Medusa. Компания базируется в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как ожидается, «Барса» получит 15 млн по 3-летнему контракту с Medusa.

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50 комментариев
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Барселона признана иностранным агентом
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А Матч шорты блюрить будет или плашку напишет?
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И дождя
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Да хоть мерамистин, лишь бы на Нико Уильямса хватило.
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Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
В чем деградация? За рекламу довольно неплохие деньги. Тем более это не титульный спонсор
+16
-4
+12
Ждём ещё рекламу вебкама и казино.
Больше чем камедиклуб 💪
+14
-6
+8
Ответ SPAIN 2010
Женские прокладки только осталось рекламировать Барселоне, может и там 20 млн заработают
А в чем проблема женских прокладок и дезинфицирующего средства? Какие-то комплексы что ли?))
+8
-1
+7
Матч тв не покажет матчи Барселоны)
+6
-1
+5
Ответ falkao2013
В чем деградация? За рекламу довольно неплохие деньги. Тем более это не титульный спонсор
Ага особенно в России говорить о деградации, Когда у нас всюду Фонбеты рекламируют (Вот это реальная деградация, Букмекерство)
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Ответ Dexter Morgan
Раньше такого не было.
Весь мир использует рекламу для получения денег, у одного деградировавшего идиота это стало деградацией)
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Ответ BZB
Да хоть мерамистин, лишь бы на Нико Уильямса хватило.
😂😂😂
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Medusa, Medusa, мы друзья - прокомментировал Лапорта.
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Хм,скоро Барса начнет размещать на своей форме рекламу тг-канала Пездуза и ИА Панорама,учитывая ценник. Такими темпами можно скоро будет увидеть на рукаве или шортах БЧК "продам гараж в Мытищах" и "кафе Халяль на Фрунзенской".
+3
0
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Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Ждём ещё рекламу вебкама и казино. Больше чем камедиклуб 💪
Ещё можно рекламировать резиновые буи и важины. Наша барса что не в курсе?.
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Ответ Dexter Morgan
Раньше такого не было.
Раньше и таких расходов не было. Звёзды стоили 20-30 млн
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Ответ Dexter Morgan
Раньше такого не было.
Раньше и трава была зеленее. Смысл сравнивать времена Бартомеу и Росселя,когда тратили направо и налево бюджет клуба и нынешнее время,когда денег вообще нет?
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Ответ Dexter Morgan
Так они и не появятся так.
Тебе,конечно,виднее откуда они появляются.
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Видимо скоро вся форма будет из рекламы состоять, и не останется клубных цветов
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Норм Лапорта деньги из воздуха делает)))
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Ахаххахахахаха, позор)))
перед использованием взболтать))
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Ответ Dexter Morgan
Раньше такого не было.
Раньше и Бартомеу не было
Раньше и реклама только ЮНИСЕФ была, и то в качестве продвижения фонда.
Времена изменились.....
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за 3 сезона 15 млн евро..Ну хоть что-то
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Гггг… вопрос, откуда у Красильщика* кроме денег на содержание издания, еще и бабки на спонсорство?
На донатах, видимо, собрал
(Википики- в 2019 году, выручка компании составила 160 млн рублей, в то время как в 2020 году — 210 млн рублей]; по данным латвийского бизнес-реестра, в 2019 году выручка составила 2 млн евро или примерно 145 млн рублей по среднему курсу того года)
*Иноагент - сын собаки
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Ответ Dexter Morgan
Во всём виновато клубное ТВ Реала. Так и скажи.
Это здесь причём? Когда нечего ответить лучше промолчать.
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Ответ Dexter Morgan
В лицо ты бы мне это не сказал. Я не буду тебя оскорблять в ответ на сайте. Если будет реклама прокладок или противозачаточных, то тебя это тоже устроит? Бабло не пахнет?
В лицо мв таким не только говорим, с сатанистами разговор короткий
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Ответ ruslan_khaibulov
В лицо мв таким не только говорим, с сатанистами разговор короткий
Ты меня называешь сатанистом? За то, что я против ЛГБТК+? Тебе нужно учиться лучше. И понимать, что ты говоришь и пишешь. Я вообще-то за традиционные ценности.
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Ответ Dexter Morgan
В Европе и США букмекеры очень давно на рынке. Россия тут причём?
Притом что во многих странах Европы сильно ограничивают рекламу Букмекеров, а у нас основное соревнование официальным букмекерством называют
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Ответ VMX1389
Притом что во многих странах Европы сильно ограничивают рекламу Букмекеров, а у нас основное соревнование официальным букмекерством называют
Ничего не ограничивают. Там огромные деньги крутятся. От того, что ты запретишь в название лиги ставить логотип, ничего не изменится. У нас честно поступают. Банки, букмекеры многие соревнования финансируют. Я сам против букмекеров и никогда не ставил, только весь спорт букмекерами финансируется. И все об этом знают.
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Медуза...Мы друзья!
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Самое место, можно и спереди и сзади шорт, везде актуально и деньги хорошие, ну и народ просветили заодно)))
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