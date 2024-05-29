Тхэквондистка Минина: «Не было мыслей отказаться от поездки на Олимпиаду. Даже если уберут надпись на форме, в душе я останусь спортсменкой из России»

Тхэквондистка Татьяна Минина высказалась об участии в Олимпийских играх-2024.

завоевала лицензию для выступления на .

– Успехом в Париже для тебя будет любая медаль или только победа?

– Я стремлюсь к олимпийскому золоту, его у меня пока нет. Но любой медали я буду благодарна – это опыт, огромная работа. Я уже немолодая, чтобы обесценивать любую награду. Но стремлюсь к победе.

– В российском обществе много разговоров по поводу участия в Олимпиаде – ехать, не ехать...

– Стараюсь не вникать в этот информационный фон. Как-то я начала все это читать, смотреть... И сделала себе только хуже. Мой упор сейчас идет только на тренировки, концентрируюсь на том, что зависит от меня. Стараюсь избегать этого шума.

Прилетают разные комментарии – «Зачем вы поедете?» или «Как можно не ехать?». Короче, у людей биполярка. Они не могут с собой совладать.

– Некоторые публичные люди называют спортсменов, которые поедут в Париж, чуть ли не предателями родины. Как относишься к такому?

– Максимально спокойно отношусь – разные люди уже слишком много навысказывались. Это их мнение. Оно может быть, ничего с этим не сделать. Меня это уже никак не злит. Мы уже настолько готовы ко всему... Я просто делаю свою работу.

Может, раньше какой-то комментарии меня мог задеть, но сейчас этого нет. Если человек видит, сколько я работаю, как много тренируюсь, сколько сил отдаю ради своего дела, он никогда не скажет такого. Близкие люди всегда поддержат, а мнение чужих людей меня не интересует.

Лично у меня никогда не было мысли отказаться от поездки в Париж. Я всегда буду ощущать себя российской спортсменкой. Это у меня никто не отнимет.

Даже если у меня уберут надпись на форме, в душе я останусь спортсменкой из России. Как и все наши ребята, – сказала четырехкратная чемпионка Европы и серебряный призер ОИ-2020.

Можно ли пропустить Олимпиаду из-за Георгиевской ленты? Она и правда запрещена – вот все критерии от МОК