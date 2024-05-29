Сайнс может оказаться в «Уильямсе», Окон – в «Хаасе», Цунода – в «Ауди» (Джо Сейвард)

В составах команд «Ф-1» может произойти сразу несколько изменений в 2025 году.

По информации известного британского журналиста Джо Сейварда, в данный момент сразу несколько команд ведут переговоры с разными гонщиками и рассматривают варианты изменения составов.

, который покинет « » в конце сезона, близок к переходу в «Уильямс». Изначально главным претендентом на Сайнса считалась «Заубер-Ауди», в то время как испанец надеялся получить место или в «Ред Булл», или в « ». Но после того, как оба данных варианта отпали [в «Мерседесе» почти наверняка подпишут , а «Ред Булл» сохранит ], Сайнс все равно сомневается в переходе в «Ауди».

В паддоке считается, что «Ауди» потребуется минимум несколько лет, чтобы выйти на соответствующий уровень конкурентоспособности. В то время как команда «Уильямс» очевидно находится на подъеме и продолжает прогрессировать после того, как место руководителя занял Джеймс Воулз.

Считается, что в «Уильямсе» готовы предложить Сайнсу двухлетний контракт – до конца сезона-2026. И к его окончанию у испанца будет выбор и понимание, какие команды лучше справились с переходом на новый технический регламент.

В список «Ауди» также входит Эстебан Окон, но в его случае более вероятным считается переход в «Хаас». Где француз станет напарником Оливера Бермэна. В то время как Кевин Магнуссен, скорее всего, потеряет место в команде.

Учитывая настрой Окона, несколько источников Сейварда в паддоке сообщили, что в «Ауди» решили сосредоточить усилия на приглашении Юки Цуноды. У «Ред Булл» есть опция продления контракта с Цунодой, однако главным образом за продвижением японского гонщика всегда стояла «Хонда» – которая заканчивает свое сотрудничество с «Ред Булл» и уходит к «Астон Мартин». Но в британской команде места для Цуноды не будет. Также в «Ред Булл», как считается, не будут сильно стараться с тем, чтобы удержать Цуноду, поскольку на освободившееся место в «РБ» будет приглашен Лиам Лоусон.

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