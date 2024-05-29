Махачев заявил, что Хабиб будет в его углу в бою с Порье: «Орел» приземлился в Джерси»

Теги UFC MMA Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев UFC 302 Махачев - Порье Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов будет секундировать Ислама Махачева в бою с Дастином Порье.

«Новости? «Орел» приземлился в Джерси, он будет в моем углу. Честно говоря, я очень счастлив. Он один из лучших как секундант, как тренер, как брат и как друг. Как-то так», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

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5 комментариев
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Ещё меньше шансов у Дастина
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гражданин ОАЭ в углу... ясно-понятно
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