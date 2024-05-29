Махачев заявил, что Хабиб будет в его углу в бою с Порье: «Орел» приземлился в Джерси»

Хабиб Нурмагомедов будет секундировать Ислама Махачева в бою с Дастином Порье.

«Новости? «Орел» приземлился в Джерси, он будет в моем углу. Честно говоря, я очень счастлив. Он один из лучших как секундант, как тренер, как брат и как друг. Как-то так», – сказал чемпион в легком весе .

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