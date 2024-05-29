«Дискриминационные ограничения, недружественный курс, агрессивная русофобия». МИД РФ обратился к россиянам, собирающимся в Париж-2024

МИД РФ предупредил россиян, собирающихся в Париж-2024, о возможных провокациях.

«Нашим гражданам, планирующим поездку в эту страну в период , надо учитывать ряд обстоятельств, которые могут создать затруднения для их пребывания на французской территории, прежде всего в Париже, где состоится большая часть спортивных состязаний.

Во-первых, предусмотрено введение ограничений для передвижения на автомобилях, а в определенных районах столицы — и на общественном транспорте. Во-вторых, надо быть готовым к усиленным мерам безопасности, включающим в себя проверку документов и личных вещей.

Призываем помнить в данном контексте, что с 22 марта французские власти повысили уровень террористической угрозы до наивысшего — «Угрозы теракта», что предоставляет силам правопорядка расширенные полномочия по реализации принимаемых мер безопасности.

В-третьих, официальные власти и организаторы Олимпийских игр отказываются от взаимодействия с нашим посольством по вопросам, связанным с проведением Олимпиады. Высока вероятность того, что российским дипломатам не будут предоставлены пропуска для доступа в зоны с ограниченным режимом передвижения, что существенно снизит их возможности по оказанию консульского и иного содействия российским гражданам.



Наконец, нельзя не учитывать действующие во Франции безотносительно к Олимпиаде дискриминационные ограничения для россиян, такие как запрет на использование российских банковских карт и на осуществление денежных переводов из российских банков, ограничения на оплату товаров и услуг наличными деньгами.

Что касается возможности провокаций в отношении граждан России, то, к сожалению, ее также надо учитывать при принятии решения о поездке во Францию. Нынешние французские власти проводят в целом недружественный к нашей стране курс, а французские СМИ глубоко поражены агрессивной русофобией, что не может не сказываться негативно на общей атмосфере во Франции в отношении России и ее граждан.

Применительно к Олимпиаде напомню, что французскими представителями неоднократно заявлялось о запрете на демонстрацию российской символики на Играх. Пока сложно сказать, насколько дотошно этот запрет будет контролироваться, например, не на стадионах, а на улицах города, но исключать перегибов нельзя.

Показательны в плане распространяемых официальными структурами настроений высказывания мэра Парижа Анн Идальго о том, что российским спортсменам будут не рады. Такая обстановка, конечно, формирует питательную среду для появления и активизации всякого рода провокаторов», – рассказал глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

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