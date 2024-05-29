«Дискриминационные ограничения, недружественный курс, агрессивная русофобия». МИД РФ обратился к россиянам, собирающимся в Париж-2024

Теги Париж-2024 Легкая атлетика

МИД РФ предупредил россиян, собирающихся в Париж-2024, о возможных провокациях.

«Нашим гражданам, планирующим поездку в эту страну в период Олимпиады, надо учитывать ряд обстоятельств, которые могут создать затруднения для их пребывания на французской территории, прежде всего в Париже, где состоится большая часть спортивных состязаний. 

Во-первых, предусмотрено введение ограничений для передвижения на автомобилях, а в определенных районах столицы — и на общественном транспорте. Во-вторых, надо быть готовым к усиленным мерам безопасности, включающим в себя проверку документов и личных вещей.

Призываем помнить в данном контексте, что с 22 марта французские власти повысили уровень террористической угрозы до наивысшего — «Угрозы теракта», что предоставляет силам правопорядка расширенные полномочия по реализации принимаемых мер безопасности.

В-третьих, официальные власти и организаторы Олимпийских игр отказываются от взаимодействия с нашим посольством по вопросам, связанным с проведением Олимпиады. Высока вероятность того, что российским дипломатам не будут предоставлены пропуска для доступа в зоны с ограниченным режимом передвижения, что существенно снизит их возможности по оказанию консульского и иного содействия российским гражданам.

Наконец, нельзя не учитывать действующие во Франции безотносительно к Олимпиаде дискриминационные ограничения для россиян, такие как запрет на использование российских банковских карт и на осуществление денежных переводов из российских банков, ограничения на оплату товаров и услуг наличными деньгами.

Что касается возможности провокаций в отношении граждан России, то, к сожалению, ее также надо учитывать при принятии решения о поездке во Францию. Нынешние французские власти проводят в целом недружественный к нашей стране курс, а французские СМИ глубоко поражены агрессивной русофобией, что не может не сказываться негативно на общей атмосфере во Франции в отношении России и ее граждан.

Применительно к Олимпиаде напомню, что французскими представителями неоднократно заявлялось о запрете на демонстрацию российской символики на Играх. Пока сложно сказать, насколько дотошно этот запрет будет контролироваться, например, не на стадионах, а на улицах города, но исключать перегибов нельзя.

Показательны в плане распространяемых официальными структурами настроений высказывания мэра Парижа Анн Идальго о том, что российским спортсменам будут не рады. Такая обстановка, конечно, формирует питательную среду для появления и активизации всякого рода провокаторов», – рассказал глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

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47 комментариев
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В Москве когда Владимир Владимирович на кортеже едет неудобства побольше будет
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МИД РФ предупредил россиян, собирающихся в Париж-2024, о возможных провокациях. Прежде всего со стороны МИД РФ.
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Ответ Martin Naceri
Комментарий скрыт
так ступай туда
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спс ребят за предупреждение, но то как вы свой народ ненавидите по ощущениям и за кого его держите, там такого и в помине нет. мы уж как то сами разберемся, ваша помощь не нужна.
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Такое ощущение что передовицу газеты Правда 30х годов прочитал))))))
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Это персонально для Сафонова?
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А Федька Смолов женой уже отдыхают во Франции, не побоялись. А Сафонов вообще туда на работу устраиваться поехал. Это наверное для них было объявление.
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Напутствия МИДа напоминают текст давней песни Высоцкого "Инструктаж перед поездкой за рубеж" с поправкой на современные реалии.
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дети Пескова в шоке
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Для того, чтобы испытать «дискриминационные ограничения, недружественный курс, агрессивную русофобию» пересекать границу не обязательно, врунишки из МИД 😎
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Ответ Martin Naceri
Комментарий скрыт
Это к тому, что кортежу есть, куда направляться?
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Самое интересное что их жены и дети все поголовно во всяких парижах. А провокации только нам грозят. Тут действительно возникают подозрения.
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Так нам то эта инфа зачем?Это для тех,кто на праздники в Париж летает и их семей.
У себя бы в МИДе инфу среди сотрудников распространили, ну в Госдуме наверное еще
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Он имеет в виду провокации при пересечении границы РФ? Или провокации со стороны "патриотов" в отношении туристов после их возвращения?
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Breaking news: Сафонов не покидает РПЛ. Головин и Кузяев отказались ездить на выездные игры с ПСЖ
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Но буржуазная зараза там всюду ходит по пятам
Опасайся пуще глаза ты внебрачных связей там
Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь — они в окно
Говори: "Что с этим делом мы покончили давно! (C)
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Ответ Radik_2.0
а, ну естественно юзеры спортс отвечают не примерами а минусами :D
кому ты нужен, чтобы заморачиваться тебе примеры скидывать? просто минуснул и все, пошел дальше) Кто в теме тот все понимает
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Если понадобится совет ущербного,я дам знать
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как они достали
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Вот же мудаки отборные
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Ответ Простой человек
Пусть едут, предателей в России хватает- либералы,. испуганные патриоты, и прочая живность. Только пусть потом не плачут.
Пока почему-то плачете тут только вы)
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Ответ Why always me?!
Тут многие возмущаются словам нашего МИД. Хотя британские чиновники перед ЧМ 2018 в России тоже говорили своим спорстменам и болельщикам что им здесь не будут рады. Но наши при этом конкретные факты приводят: слова мэра Парижа, то что власти и организаторы не взаимодействуют с российским посольством и пр, а не просто голословят.
никаких проблем, что те, что эти - лжецы и нагнетатели, и возмущаться ими можно в одинаковой степени. простым англичанам в россии и простым россиянам в англии (и европе в целом) - ничего не угрожает.
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Ответ Radik_2.0
Комментарий скрыт
Вот сообщение выше)
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Жена с тёщей были в Париже несколько дней, неделю назад вернулись и ничего такого не рассказывали. Странно
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По поводу пункта 2 - они точно уверены, что это делает только хуже?
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А почему тогда вратарь Сафонов в Париже?
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читать это особенно смешно, находясь в европе и зная изнутри, что ничего подобного нет даже близко.
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Спосибо. не поедем, нет возможностей.Особенно обидно за дипломатов и их семей, как же они без машино-то будут.
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Особенно смешно это читать, когда наш русский футболист перешёл в французский футбольный клуб.
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Ответ Ебздрогыч
МИД РФ предупредил россиян, собирающихся в Париж-2024, о возможных провокациях. Прежде всего со стороны МИД РФ.
С языка снял, чуть опередил меня, быстрый какой!!))
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