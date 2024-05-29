Брат Чалова объявил об уходе Федора из ЦСКА летом. Цвета будущей команды он назвал «сине-белыми»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Даниил Чалов Федор Чалов Футбол

Федор Чалов уйдет из ЦСКА летом.

Брат нападающего армейцев Даниил Чалов ответил утвердительно на вопрос, сменит ли Федор команду в межсезонье.

Даня, расскажи, в каких цветах, возможно, играет команда?

– Не, вот это уже слишком. Реально, давайте я просто буду придумывать сегодня.

Я думаю, это сине-бело... сине-белые цвета, – сказал Даниил в программе «11 злобных зрителей».

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98 комментариев
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Понятно, Факел или Челси
+140
-1
+139
Динамо Киев?!!
+103
-1
+102
Бууум! Вот это бомба! Кто ожидал перехода Чалова в Динамо Махачкала?! Удачи Федору.
+85
-1
+84
Ответ stason79
Динамо Киев?!!
Там то точно забегает, как минимум от ТЦК😁
+41
-8
+33
Ответ Ноу криминалити
Понятно, Факел или Челси
Может Портсмут?!
+27
0
+27
Ответ Ноу криминалити
Понятно, Факел или Челси
Краткое описание карьеры Феди, он то игрок уровня Кристал Палас, то уровня Химок и так постоянно
+22
-1
+21
Марсель?
Депортиво?
Порту?
Шальке?
Гамбург?
Малага?
Или всё таки Куинс Парк Рейнджерс?
+20
0
+20
Братский обмен на Тюкавина с доплатой от Динамо))
+16
0
+16
Зенит что ли
+15
-3
+12
Реальное усиление, поздравим брянское Динамо
+11
0
+11
Ответ Гамарджоба Генацвале
В Махачкале подтвердят : - Ми брат Чалова!
Федор, жи есть, конкретный пацан. Раз на раз с вратарем уискачил.
+11
0
+11
Я хоть и болельщик Локо, но, надеюсь, ему хватит ума в Зенит не идти
+11
-2
+9
Хоффенхайм нормальный вариант
+9
0
+9
Ответ los merengues
Бууум! Вот это бомба! Кто ожидал перехода Чалова в Динамо Махачкала?! Удачи Федору.
В Махачкале подтвердят : - Ми брат Чалова!
+11
-4
+7
Ответ Krabelot
Марсель? Депортиво? Порту? Шальке? Гамбург? Малага? Или всё таки Куинс Парк Рейнджерс?
Алавес
+6
0
+6
Ответ stason79
Динамо Киев?!!
Будет по осени бегать-кричать: "бело-синий - самый сильный"
+7
-1
+6
Я думаю, сборная Аргентины.
+5
0
+5
Какой то тупой вопрос,в каких цветах возможно играет команда? Серьезно? А где речь про Чалова? Какая команда? Почему возможно?
+5
0
+5
Ответ stason79
Динамо Киев?!!
Зачем? Саратовский Сокол я бы не списывал со счетов!
+4
0
+4
Наконец-то Холланда кто-то усадит на лавку
+5
-1
+4
Ну хоть не Спартак, а так, без разницы
+4
0
+4
Ответ SamArus51
Ну там Лестер в АПЛ вернулся. Не Кристал Пэлас, конечно, но тоже ниче так)))))) А вообще, главное, чтоб не Зенит и вообще не РПЛ. Мб Верона или Алавес там какой-нибудь.
Чем Верона и Алавес лучше РПЛ?))
+3
0
+3
Ответ Krabelot
Марсель? Депортиво? Порту? Шальке? Гамбург? Малага? Или всё таки Куинс Парк Рейнджерс?
КПР - это тема !
+3
0
+3
Сине - бело... голубые - в Зенит....
+3
0
+3
Ответ Krabelot
Марсель? Депортиво? Порту? Шальке? Гамбург? Малага? Или всё таки Куинс Парк Рейнджерс?
Килмарнок, Шеффилд Уэнсдэй, Сосьедад, Боливар, Гавр
+2
0
+2
Ну там Лестер в АПЛ вернулся. Не Кристал Пэлас, конечно, но тоже ниче так))))))
А вообще, главное, чтоб не Зенит и вообще не РПЛ. Мб Верона или Алавес там какой-нибудь.
+3
-1
+2
Ответ los merengues
Федор, жи есть, конкретный пацан. Раз на раз с вратарем уискачил.
Лол, кажется на Кавказе в футболе не бывает выходов один на один😂
+2
0
+2
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
К концу чемпионата Чалов совсем потух, так что Европа врядли ему светит. Только РПЛ, вероятно Зенит.
Вы продолжаете совершать одну и тже ошибку.
В европе всем плевать, как игрок играет у нас.
Захарян выдал так себе полугодие в Динамо перед трансфером.
Кокорин вообще толком не играл, но оказался в фиорентине.
Хвича не просто потух, но свалил в Батуми и это не помешало ему стать лидером Наполи.
За Федей смотрели ещё 5 лет назад, его арендовали 2 года назад. У него будет выбор клубов в европе, притом весьма неплохой. Всем понятно, что ЦСКА сейчас толком ни за что не борется и даже если что-то выиграет, это будут локальные успехи. Это мотивирует далеко не всех. Так что смотреть на то, потух он или не потух не интересно. Тем более он давно не скрывает, что хочет в европу.
+2
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А потом окажется, что брат не различает синий и красный... ))
+2
0
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Осер?)
+2
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+2
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