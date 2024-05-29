Брат Чалова объявил об уходе Федора из ЦСКА летом. Цвета будущей команды он назвал «сине-белыми»

Федор Чалов уйдет из ЦСКА летом.

Брат нападающего армейцев Даниил Чалов ответил утвердительно на вопрос, сменит ли команду в межсезонье.

– , расскажи, в каких цветах, возможно, играет команда?

– Не, вот это уже слишком. Реально, давайте я просто буду придумывать сегодня.

Я думаю, это сине-бело... сине-белые цвета, – сказал Даниил в программе «11 злобных зрителей».