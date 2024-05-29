Брат Чалова объявил об уходе Федора из ЦСКА летом. Цвета будущей команды он назвал «сине-белыми»
Федор Чалов уйдет из ЦСКА летом.
Брат нападающего армейцев Даниил Чалов ответил утвердительно на вопрос, сменит ли Федор команду в межсезонье.
– Даня, расскажи, в каких цветах, возможно, играет команда?
– Не, вот это уже слишком. Реально, давайте я просто буду придумывать сегодня.
Я думаю, это сине-бело... сине-белые цвета, – сказал Даниил в программе «11 злобных зрителей».
Депортиво?
Порту?
Шальке?
Гамбург?
Малага?
Или всё таки Куинс Парк Рейнджерс?
А вообще, главное, чтоб не Зенит и вообще не РПЛ. Мб Верона или Алавес там какой-нибудь.
В европе всем плевать, как игрок играет у нас.
Захарян выдал так себе полугодие в Динамо перед трансфером.
Кокорин вообще толком не играл, но оказался в фиорентине.
Хвича не просто потух, но свалил в Батуми и это не помешало ему стать лидером Наполи.
За Федей смотрели ещё 5 лет назад, его арендовали 2 года назад. У него будет выбор клубов в европе, притом весьма неплохой. Всем понятно, что ЦСКА сейчас толком ни за что не борется и даже если что-то выиграет, это будут локальные успехи. Это мотивирует далеко не всех. Так что смотреть на то, потух он или не потух не интересно. Тем более он давно не скрывает, что хочет в европу.