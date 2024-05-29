«Марсель» ведет переговоры о трансфере Чалова с ЦСКА (Transfermarkt)

Теги ЦСКА Марсель премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Федор Чалов Футбол

Федор Чалов может продолжить карьеру во Франции.

По информации редакции Transfermarkt, клуб Лиги 1 ведет переговоры с ЦСКА о трансфере 26-летнего нападающего.

Ранее брат футболиста заявил, что Федор покинет московский клуб летом. Цвета будущей команды он назвал «сине-белыми».

В минувшем сезоне Мир РПЛ Чалов провел 29 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 3 результативных паса. Его статистику можно найти здесь

127 комментариев
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Марсель Чалова
+118
-5
+113
Ответ Roma Khamraliev
А блин, точно. Начнётся с новой силой. Псж Сафонова встречается с Марселем Чалова. Монако Головина сыграет в воскресенье
с Гавром Кузяева.
+113
-1
+112
Наших прям потянуло во Францию. Для Феди был бы хороший вариант. Ну и мне приятно как человеку, который пристально следит за Лигой 1. Хотя, если и Чалов уедет в Марсель, думаю за французским чемпионатом будет ещё интереснее следить для российского болельщика.
+87
-1
+86
Ответ Данил Попов
Марсель Чалова
А блин, точно. Начнётся с новой силой. Псж Сафонова встречается с Марселем Чалова. Монако Головина сыграет в воскресенье
+71
-1
+70
Внезапно французов потянуло на русских игроков.
Может решили, что каждой команде из "Лиги 1" нужна приписка фамилии русского игрока на "Спортс.ру."?
+48
0
+48
Ответ Phil_Jones07
Наших прям потянуло во Францию. Для Феди был бы хороший вариант. Ну и мне приятно как человеку, который пристально следит за Лигой 1. Хотя, если и Чалов уедет в Марсель, думаю за французским чемпионатом будет ещё интереснее следить для российского болельщика.
Я думаю это эффект Головина , он показал своей игрой что и у нас есть норм игроки
+44
-2
+42
Ответ Roman
Подменять Обамеянга?
Чалов хорош как второй форвард, будут играть вместе
+27
0
+27
Заходят как-то в бар Монако Головина, Гавр Кузяева, ПСЖ Сафонова и Марсель Чалова...
+28
-1
+27
Ответ Roman
Подменять Обамеянга?
Головин так то тоже с Фабрегасом конкурировал
+16
0
+16
Было бы неплохо.
+17
-1
+16
Ответ Гекдениз Кардениз
Я думаю это эффект Головина , он показал своей игрой что и у нас есть норм игроки
согласен. Саня открыл этот путь. Французы посмотрели на него и подумали: хм, а не заглянуть нам ещё раз на российский рынок?
+16
-1
+15
Ответ Алексѣй Пестовъ
Заходят как-то в бар Монако Головина, Гавр Кузяева, ПСЖ Сафонова и Марсель Чалова...
А там Бордо Смертина
Двадцатипятилетней выдержки
+13
0
+13
Монако Головина
Гавр Кузяева
ПСЖ Сафонова
Марсель Чалова
Прям какие-то новые Мстители)
+8
-1
+7
Лига 1 России
+8
-1
+7
Подменять Обамеянга?
+8
-2
+6
Ответ Данил Попов
Марсель Чалова
Лига 1 сборной России
+6
0
+6
Возвращается старая добрая РФПЛ - Российско-французская Премьер-лига
+5
0
+5
Изоляция российского спорта сумела достучаться до наших игроков и открыть им всю привлекательность окна в Европу.
+7
-2
+5
Ответ ten Hag
А там Бордо Смертина Двадцатипятилетней выдержки
Метц Пименова не впустили в бар
+4
0
+4
Ответ Roma Khamraliev
А блин, точно. Начнётся с новой силой. Псж Сафонова встречается с Марселем Чалова. Монако Головина сыграет в воскресенье
*с Гавром Кузяева
+4
0
+4
Ответ Данил Попов
Марсель Чалова
звучит, как французская его супруга.
+4
0
+4
Ответ yurist Cherchesova
Странный выбор, Марсель без еврокубков в следующем году
а ЦСКА с Еврокубками можно подумать.
+5
-1
+4
Марсель отличный клуб! С большой историей. Да, сейчас переживающий не лучшие времена, но играть на Велодроме всё равно честь. Если правда, то успехов Фёдору!
+3
0
+3
Ответ Владислав Сабельников
Ну все, после "инсайда" от его брата сейчас начнут клепать новости про "Марсель", "Хоффенхайм", "Динамо" Махачкала и "Челси"
Так у Трансфермаркта это было еще до того, как сегодня брат Чалова сказал об уходе.
+4
-1
+3
Ответ Алексѣй Пестовъ
Заходят как-то в бар Монако Головина, Гавр Кузяева, ПСЖ Сафонова и Марсель Чалова...
Аяччо Ананко подтянется позже)
+3
0
+3
Лига 1 РПЛ
+2
0
+2
Боюсь, что скорости лиги 1 может не вывезти, слишком скоростной футбол из-за большого количества африканцев, особенно в Марселе. Скорость и выносливость очень слабые у Феди
+2
0
+2
с такими темпами русификации придётся Лигу 1 смотреть)
+2
0
+2
Марсель Чалова играет с ПСЖ Сафоронова. Монако Головина проведет матч с Гавром Кузяева в субботу
+4
-2
+2
Давай Федя, догоняй Мотю. Будешь гонять против Сани и Далера)
Лига 1 - наша!
+4
-2
+2
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