«Марсель» ведет переговоры о трансфере Чалова с ЦСКА (Transfermarkt)
Федор Чалов может продолжить карьеру во Франции.
По информации редакции Transfermarkt, клуб Лиги 1 ведет переговоры с ЦСКА о трансфере 26-летнего нападающего.
Ранее брат футболиста заявил, что Федор покинет московский клуб летом. Цвета будущей команды он назвал «сине-белыми».
В минувшем сезоне Мир РПЛ Чалов провел 29 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 3 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.
Может решили, что каждой команде из "Лиги 1" нужна приписка фамилии русского игрока на "Спортс.ру."?
Двадцатипятилетней выдержки
Гавр Кузяева
ПСЖ Сафонова
Марсель Чалова
Прям какие-то новые Мстители)
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