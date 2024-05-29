«Марсель» ведет переговоры о трансфере Чалова с ЦСКА (Transfermarkt)

Федор Чалов может продолжить карьеру во Франции.

По информации редакции Transfermarkt, клуб Лиги 1 ведет переговоры с о трансфере 26-летнего нападающего.

Ранее брат футболиста заявил, что покинет московский клуб летом. Цвета будущей команды он назвал «сине-белыми».

В минувшем сезоне Мир РПЛ Чалов провел 29 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 3 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.