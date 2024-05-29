«Клипперс» объявили о подписании нового контракта с главным тренером Тайроном Лю

Теги Тайрон Лю Клипперс Лоуренс Фрэнк НБА Баскетбол

«Клипперс» официально продлили соглашение с Тайроном Лю.

Калифорнийский клуб объявил о подписании нового долгосрочного контракта с главным тренером Тайроном Лю.

По информации инсайдеров, стороны договорились о 5-летнем контракте на сумму около 70 миллионов долларов.

«Ти Лю – это все, что мы хотим от главного тренера. Он блестящий тактик и прирожденный лидер с необычайной способностью находить общий язык с окружающими, как с игроками, так и с персоналом.

Четыре года назад мы сочли честью нанять Ти Лю на работу, и сегодня мы чувствуем себя столь же удачливыми. Нет никого другого, кого бы мы предпочли видеть на посту главного тренера нашей команды. Ти Лю является основой нашего клуба и будет оставаться ей еще очень долгое время», – сказал президент «Клипперс» Лоуренс Фрэнк.

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7 комментариев
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Ответ TOX
Нужна перестройка.
давай без политики, друг
+4
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+4
Ответ Цзю Константина
давай без политики, друг
Давай хотя бы Гласность не запрещать, брат)
+3
0
+3
Ответ Oleg Olegov
Давай хотя бы Гласность не запрещать, брат)
без ускорения никак)
+1
0
+1
Нужна перестройка.
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Ну так себе новость.
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Ответ TOX
Нужна перестройка.
А прожектор будет?
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