В Госдуме предложили направлять часть прибыли от продажи энергетиков на развитие массового спорта

Теги Государственная дума Дмитрий Свищев деньги массовый спорт Легкая атлетика

В Госдуме предложили вкладывать доход от продажи энергетиков в массовый спорт.

«Сейчас внесен законопроект о запрете продажи энергетических напитков детям. Но энергетики пока все равно остаются на полках магазинов, довольно большое количество людей продолжают их употреблять.

Мной направлены запросы в Минфин и Минпромторг с целью выявить общую статистику по продаже энергетиков в нашей стране. Считаю, что в данном случае необходимо применить тот же подход, что и по акцизам.

Необходимо часть прибыли от продажи энергетиков направлять на развитие массового спорта», – рассказал  председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Энергетики в спорте: сколько в них пользы и сколько сахара, откуда вообще берется энергия после напитка?

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20 комментариев
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Еще с дошиков и сухариков нужно побольше денег брать, а то зажрались там
+23
0
+23
Почему на спорт, а не здравоохранения или образование, например. Или на сохранению тюленей Антарктиды.
+14
-3
+11
Ответ deligy
Почему на спорт, а не здравоохранения или образование, например. Или на сохранению тюленей Антарктиды.
и почему энергетики, а не, например, печенье?
+8
0
+8
И про любимые чипсы не забывайте пожалуйста, дорогие депутаты
+7
0
+7
Ответ SlanselaP
Потому что, справедливости ради, рацион тех же студентов сейчас это чипсы, сухарики, вейпы и энергетики, даже простую водичку им попить это для них подвиг. Тотальное употребление энергетиков, конечно не радует, совсем.
То ли дело в наше время - пиво, пельмени, вяленная рыба и беляши.
+5
0
+5
У сайта контракт что ли с этим депутатом?
+4
0
+4
Ответ lovkac
Еще с дошиков и сухариков нужно побольше денег брать, а то зажрались там
с мефедрона так вообще 50% брать надо)
+5
-1
+4
Ответ SlanselaP
Потому что, справедливости ради, рацион тех же студентов сейчас это чипсы, сухарики, вейпы и энергетики, даже простую водичку им попить это для них подвиг. Тотальное употребление энергетиков, конечно не радует, совсем.
Как будто 20 лет назад было иначе.😅
Введите уже акцизы на энергетики и приравняйте их к алкоголю и сигаретам, столько можно будет стадионов и ракет построить
+2
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+2
Тот огромный вред здоровью,какой несет употребление энергетиков,не компенсируют никакие деньги
+1
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Можно ещё прибыль от семечек отправлять на поддержку заключенных. Лучше прибыль от продажи природных ресурсов отправляли на поддержку тех же пенсионеров.
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А может на зарплату депутатам?
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А в госдуме не хотят часть прибыли своих талантливых родственников куда-нибудь направлять?
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Именно с таких инициатив началась легализация наркотиков и проституции.
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Ответ Buharoid
Вейпы? А можно с тобой обратно в 2015?
А что, уже запретили всем?
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Ответ SlanselaP
Да, ну понятное дело сейчас в минусах утону, у малолетних уже каникулы. Но раньше почему то в шарагах могли пробежать два километра кросс, а сейчас не могут. Конечно же мне человеку что семь лет проработал преподом сейчас эксперты Спортса вышедшие на каникулы, все расскажут и покажут. Будем ждать, чтобы томным вечерком почитать.
И сколько тебе годиков, многолетний?
0
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Ответ SlanselaP
Потому что, справедливости ради, рацион тех же студентов сейчас это чипсы, сухарики, вейпы и энергетики, даже простую водичку им попить это для них подвиг. Тотальное употребление энергетиков, конечно не радует, совсем.
и?
налог то тут причем?
а еще студенты в интернете сидят. Давайте с провайдеров доп налог собирать?
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