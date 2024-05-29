В Госдуме предложили направлять часть прибыли от продажи энергетиков на развитие массового спорта

В Госдуме предложили вкладывать доход от продажи энергетиков в массовый спорт.

«Сейчас внесен законопроект о запрете продажи энергетических напитков детям. Но энергетики пока все равно остаются на полках магазинов, довольно большое количество людей продолжают их употреблять.

Мной направлены запросы в Минфин и Минпромторг с целью выявить общую статистику по продаже энергетиков в нашей стране. Считаю, что в данном случае необходимо применить тот же подход, что и по акцизам.

Необходимо часть прибыли от продажи энергетиков направлять на развитие массового спорта», – рассказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту .

Энергетики в спорте: сколько в них пользы и сколько сахара, откуда вообще берется энергия после напитка?