В Госдуме предложили направлять часть прибыли от продажи энергетиков на развитие массового спорта
В Госдуме предложили вкладывать доход от продажи энергетиков в массовый спорт.
«Сейчас внесен законопроект о запрете продажи энергетических напитков детям. Но энергетики пока все равно остаются на полках магазинов, довольно большое количество людей продолжают их употреблять.
Мной направлены запросы в Минфин и Минпромторг с целью выявить общую статистику по продаже энергетиков в нашей стране. Считаю, что в данном случае необходимо применить тот же подход, что и по акцизам.
Необходимо часть прибыли от продажи энергетиков направлять на развитие массового спорта», – рассказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Энергетики в спорте: сколько в них пользы и сколько сахара, откуда вообще берется энергия после напитка?
Введите уже акцизы на энергетики и приравняйте их к алкоголю и сигаретам, столько можно будет стадионов и ракет построить
налог то тут причем?
а еще студенты в интернете сидят. Давайте с провайдеров доп налог собирать?