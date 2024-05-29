Коваленко может уйти из «Зенита» летом (Metaratings)
Александр Коваленко может покинуть «Зенит» этим летом.
По информации Metaratings, петербуржцы готовы рассмотреть варианты с арендой или продажей 20-летнего полузащитника. Решение о будущем Коваленко будет принято после Суперфинала Фонбет Кубка России против «Балтики» 2 июня.
Коваленко перешел в «Зенит» летом 2023 года из «Сочи» за 2 миллиона евро. Контракт Александра с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года.
В составе петербуржцев он провел 14 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
Так что дело не в "сборной Бразилии", по факту пока Коваленко даже Васильеву конкуренцию проигрывает.
99.9%
Конечно верить в себя - это важно, но быть реалистом, особенно когда ты молодой футболист ещё важнее.
Давайте думать, подсказывайте..