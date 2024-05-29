Коваленко может уйти из «Зенита» летом (Metaratings)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Коваленко Футбол

Александр Коваленко может покинуть «Зенит» этим летом.

По информации Metaratings, петербуржцы готовы рассмотреть варианты с арендой или продажей 20-летнего полузащитника. Решение о будущем Коваленко будет принято после Суперфинала Фонбет Кубка России против «Балтики» 2 июня.

Коваленко перешел в «Зенит» летом 2023 года из «Сочи» за 2 миллиона евро. Контракт Александра с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года.

В составе петербуржцев он провел 14 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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32 комментария
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Ответ лоцман
Вообще непонятно зачем он туда приходил. Соревноваться со сборной Бразилии?
Ну вот есть Васильев, позиции у них похожи, при этом Васильев еще моложе. Однако же тот, хотя в середине сезона получил травму, все равно играл заметно больше, чем Коваленко.

Так что дело не в "сборной Бразилии", по факту пока Коваленко даже Васильеву конкуренцию проигрывает.
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Вообще непонятно зачем он туда приходил. Соревноваться со сборной Бразилии?
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Ответ Ранис Загидулин
в Зенит молодым игрокам не стоит идти, гарантия скамейки обеспечена, Козлова Игнашевич довел до ума, что говорит о том что Семак впринципе не приемлет молодежь, ему готовых игроков подавай, и то Клаудиньо сдал, Вендел сдал, Барриос тоже не тот, один Дуглас Сантос норм играет, но этот парень трудяги, здесь нет заслуги Богданыча, не удивлюсь если ещё Круговой в ЦСКА заиграет
Клаудиньо первый в РПЛ по передачам на гол,Вендел первый в РПЛ по рывкам(с отрывом более ста).
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Ответ Дядя ТУРА
Аренда будет в Оренбург. 99.9%
возьмет гражданство Армении и уедет в Европу благодаря Нобелю
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Ответ kacnep
Вместо роста и регулярной практики просидел год на теплой лавке, получил медаль и денег — можно теперь снова играть в футбол А сидеть и Ерохин может (на шашлыках с Семаком тоже)
Ерохин хороший запасной, на закате карьеры, к чему выпад в его сторону?
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Аренда будет в Оренбург.
99.9%
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Ответ Pro_Zenit_7
Не конкуренты они по позиции даже близко
Оба центральные полузащитники. Да, Васильев скорее опорник, а Коваленко - скорее B2B. Но в этом сезоне было более чем достаточно случаев, когда футболисты этих амплуа в "Зените" выходили не на "свою" позицию или перемещались между ними прямо по ходу матча. Да и даже если брать точную позицию - подменять кого-то из пары Клаудиньо-Вендел (с учетом нестабильности, травм, кубковых матчей и т.п.) в общем случае шансов больше, чем Барриоса/Сантоса.
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Ответ Фантом
Ну вот есть Васильев, позиции у них похожи, при этом Васильев еще моложе. Однако же тот, хотя в середине сезона получил травму, все равно играл заметно больше, чем Коваленко. Так что дело не в "сборной Бразилии", по факту пока Коваленко даже Васильеву конкуренцию проигрывает.
Не конкуренты они по позиции даже близко
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Ответ лоцман
Вообще непонятно зачем он туда приходил. Соревноваться со сборной Бразилии?
он ехал в команду где уезжал кузяев, не приезжал вендел, а проигрывает ахметову и коваленко)
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А ему предлагали - в Локомотив. Но нет, он выбрал Зенит. Почти не играет, зато трофей.
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Из молодых больше всего впечатлил Даниил Козлов. Какой мощный парень у Зенита вырос!
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Ответ лоцман
Вообще непонятно зачем он туда приходил. Соревноваться со сборной Бразилии?
да ладно бы со сб бразилии,тут средние бразилы
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Мавр сделал свое дело,мавр может уходить.
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Оказался не готов к конкуренции. Думаю, надо возвращаться в Крылья и попробовать вернуть игру. Казалось, что он реально хороший игрок
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Ответ лоцман
Вообще непонятно зачем он туда приходил. Соревноваться со сборной Бразилии?
Его Локо уже брал к себе, но зашёл Зенит, "попросил" и всё отменилось. Вопрос руководству Зенита задавайте.
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Ответ Фантом
Ну вот есть Васильев, позиции у них похожи, при этом Васильев еще моложе. Однако же тот, хотя в середине сезона получил травму, все равно играл заметно больше, чем Коваленко. Так что дело не в "сборной Бразилии", по факту пока Коваленко даже Васильеву конкуренцию проигрывает.
Васильев мееестный, ему проще. Но ты прав, выглядел он сильнее Коваленко,это было не сложно.
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Ответ Григорий Геник
Из молодых больше всего впечатлил Даниил Козлов. Какой мощный парень у Зенита вырос!
Спасибо Балтике , а то и не вырос бы. Без практики никак, Коваленко тоже мощный сезон провел перед переходом, но без практики все потерял. Главное чтобы Семак давал шансы показать себя. А Коваленко надо уходить в аренду как минимум.
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Да лаааадно. С чего бы?
Конечно верить в себя - это важно, но быть реалистом, особенно когда ты молодой футболист ещё важнее.
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Спасибо Балтике , а то и не вырос бы. Без практики никак, Коваленко тоже мощный сезон провел перед переходом, но без практики все потерял. Главное чтобы Семак давал шансы показать себя. А Коваленко надо уходить в аренду как минимум.
Коваленко в сезоне перед переходом полгода лечил травму.
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Ответ Ранис Загидулин
рынки и передачи на гол, все это вспомогательная статистика, по факту они оба играют хуже намного, по Клаудиньо связано с тем что Малком ушёл, который стягивал на себя внимание игроков соперника, и все узнали что это достаточно посредственный игрок, как и Вендел впрочем
Человек приводит подтверждающие его точку зрения цифры, ответ: «по факту они оба играют хуже намного».. без фактов 😁😁

Давайте думать, подсказывайте..
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