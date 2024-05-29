Коваленко может уйти из «Зенита» летом (Metaratings)

Александр Коваленко может покинуть «Зенит» этим летом.

По информации Metaratings, петербуржцы готовы рассмотреть варианты с арендой или продажей 20-летнего полузащитника. Решение о будущем будет принято после Суперфинала Фонбет Кубка России против «Балтики» 2 июня.

Коваленко перешел в « » летом 2023 года из «Сочи» за 2 миллиона евро. Контракт Александра с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года.

В составе петербуржцев он провел 14 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.