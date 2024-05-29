Агент Дзюбы об уходе из «Локо»: «Узнали из соцсетей. С Артемом не было никаких разговоров, никто даже не попрощался. Расставание было ожидаемым, но можно было сделать по-человечески»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Леонид Гольдман Футбол

Агент Артема Дзюбы высказался об уходе игрока из «Локомотива».

Сегодня московский клуб объявил о расставании с 35-летним нападающим.

«Насколько мне известно, у руководства и тренерского штаба с Артемом не было никаких разговоров, объявлений, претензий или слов благодарности. Никто даже не попрощался с ним. Узнали об этой новости из социальных сетей.

В целом расставание было ожидаемым и не стало ни для кого сюрпризом, но, наверное, можно было как-то это все сделать по-человечески. Артем был на связи со многими игроками, персоналом. Многие все понимали, говорили слова благодарности.

Дзюба действительно быстро стал своим в «Локомотиве». Думаю, любой игрок команды подтвердит, что он был лидером и на поле, и за его пределами. Но с руководством «Локомотива» в последнее время не было никакой коммуникации. Ни у него, ни у меня. Для меня все это непонятно, но, видимо, от любви до ненависти...» – сказал представитель игрока Леонид Гольдман.

Дзюба интересен «Пари НН», «Химкам» и еще одному клубу РПЛ. Форвард примет решение в ближайшее время (Metaratings)

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28 комментариев
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Дзюба пнх
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Да какой он лидер? Откуда вообще пошло, что Дзюба лидер? То, что он бычит и орет на других не делает его лидером
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Ответ Soames Forsyte
Дзюба пнх
И ты б с ним прогулялся до туда
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В нашем футболе такое отношение к людям, включая сотрудников клуба, как к использованному презервативу, повсеместно...
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Не захотели пожимать руку
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Ответ Глебов Илья
некрасиво проводницы поступили
Спартак зато с ним красиво поступил. После которого Дзюба показал свой лучший футбол в карьере уже в Зените.
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Ну он много, что узнаёт о себе в интернете!

P.S Но на самом очень некрасиво поступили, но впрочем ничего нового от руководства локомотива!
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Понеслась ….🤦🏻‍♂️
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Принцип Дзюбы был понятен. Всё, что вы скажете, может быть и будет использовано против вас.
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Ответ Al561
Не захотели пожимать руку
Могли бы обнять тогда.
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Ответ Russ Ivan
В нашем футболе такое отношение к людям, включая сотрудников клуба, как к использованному презервативу, повсеместно...
Кто чего заслужил... Миранчука иначе провожали...
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Ландскнехт наемный,пришел ниоткуда и ушел в никуда. Только деньги и были его честью,что зовётся верностью.
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Не пожали ему волосатую ладошку.
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Ответ Почтенный эльф
Могли бы обнять тогда.
и ЧМОкнуть?
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Дистанция с этой персоной ,лучшее в
отношениях...Карпин не врет!!!
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Ответ Russ Ivan
В нашем футболе такое отношение к людям, включая сотрудников клуба, как к использованному презервативу, повсеместно...
Его агент же на тренера публично набросил.
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Ответ Russ Ivan
В нашем футболе такое отношение к людям, включая сотрудников клуба, как к использованному презервативу, повсеместно...
Так это ж капитализм. Контракт есть контракт. Обязательства выполнены? Выполнены.
Ну и странно судить со слов только одной стороны.
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Действительно могли бы устроить: салют, торт, девок-эскортниц пригласить и т.д.
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Отдаю столб, деревянный, б/у, сколько прослужит не знаю
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ага, по человечески, как он с Эмери прощался
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Как бы то ни было можно было проводить по человечески как в Спартаке Джикию в благодарность, что сохранил в прошлом сезоне Локомотив в РПЛ...
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К награде что ли должны были представить?
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Только не в ЦСКА
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Вот же напасть какая, а. Доброму и общительному Артёмке снова не повезло, очередной тренер редиской оказался
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Агент по фамилии Гольдман учит Локо порядочности. Ну ок
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Должны были в попу расцеловать
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