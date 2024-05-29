«Бавария», назначая Компани, учитывала его связь с Пепом и схожесть стиля «Бернли» и «Сити». Гвардиола восторженно отозвался о Венсане

«Бавария» оценила игровой стиль Венсана Компани из-за его сходства с «Сити» Пепа.

38-летний бельгиец сегодня подписал контракт с немецким клубом до лета 2027 года.

Как сообщает The Athletic, при согласовании кандидатуры на пост нового тренера, « » в первую очередь опиралась на его связь с Пепом Гвардиолой.

Мюнхенцы интересовались мнением Пепа, и он восторженно отозвался о своем бывшем игроке.

Несмотря на вылет «Бернли» из Премьер-лиги, во время прошлого сезона в Чемпионшипе команда Компани доминировала при игре с мячом, неустанно прессинговала и диктовала свою волю соперникам. «Бернли» играл в стильный и активный футбол, и многие построения в атаке напоминали о «Сити» Гвардиолы.

Хотя тактика и расстановка не были главными приоритетами «Баварии» при этом назначении, соответствие футбола Компании как нынешнему составу, так и ожидаемому от них стилю во многом развеяло сомнения по поводу его кандидатуры. К тому же внутри «Баварии» Компани считают развивающимся тренером.

Компани о «Баварии»: «Это большая честь, вызов. Мне нравится, когда команда владеет мячом, агрессивна и смела на поле»

О чем говорит назначение Компани в «Баварию»