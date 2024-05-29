«Бавария», назначая Компани, учитывала его связь с Пепом и схожесть стиля «Бернли» и «Сити». Гвардиола восторженно отозвался о Венсане

Теги Бавария Венсан Компани Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Пеп Гвардиола Бернли чемпионшип Футбол

«Бавария» оценила игровой стиль Венсана Компани из-за его сходства с «Сити» Пепа.

38-летний бельгиец сегодня подписал контракт с немецким клубом до лета 2027 года.

Как сообщает The Athletic, при согласовании кандидатуры Венсана Компани на пост нового тренера, «Бавария» в первую очередь опиралась на его связь с Пепом Гвардиолой.

Мюнхенцы интересовались мнением Пепа, и он восторженно отозвался о своем бывшем игроке.

Несмотря на вылет «Бернли» из Премьер-лиги, во время прошлого сезона в Чемпионшипе команда Компани доминировала при игре с мячом, неустанно прессинговала и диктовала свою волю соперникам. «Бернли» играл в стильный и активный футбол, и многие построения в атаке напоминали о «Сити» Гвардиолы.

Хотя тактика и расстановка не были главными приоритетами «Баварии» при этом назначении, соответствие футбола Компании как нынешнему составу, так и ожидаемому от них стилю во многом развеяло сомнения по поводу его кандидатуры. К тому же внутри «Баварии» Компани считают развивающимся тренером.

Компани о «Баварии»: «Это большая честь, вызов. Мне нравится, когда команда владеет мячом, агрессивна и смела на поле»

О чем говорит назначение Компани в «Баварию»

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44 комментария
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Компани: мне нужна рекомендация
Пеп: напиши сам, я подпишу
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Срал в одном поле с Пепом. Надо брать!
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Пеп с алиэкспресса
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про Артету тоже так шутили, когда его без опыта взял Арсенал. А лысый что-то знает
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В любом случае, удачи Венсану!
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+7
Ответ A O
про Артету тоже так шутили, когда его без опыта взял Арсенал. А лысый что-то знает
да, только Артете дали время, дадут ли его Венсану - вопрос
+7
0
+7
Видимо, они как-то упустили тот факт, что Пеп восторженно отзывается практически обо всех, о ком его спрашивают или с кем ему предстоит играть.
+6
0
+6
Ответ A O
про Артету тоже так шутили, когда его без опыта взял Арсенал. А лысый что-то знает
На то он и шарлатан
+5
0
+5
тогда можно было бы назначить уборщика Пэпа, и по зарплате вышло бы копейки
+4
0
+4
Ответ Ебздрогыч
Пеп с алиэкспресса
С нетфликса
+3
0
+3
Ответ Причёска Бэйла
Он и Де Дзерби хвалит и даже 7 Хага.
а они что ли плохие тренеры?
+3
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+3
"Отсюда, ребятки, наша Бавария диктует свою непреклонную волю остальному футбольному сообществу."
+2
0
+2
вспоминается "по конспеткам Лобановского"
ничего хорошего это не дало
+2
0
+2
Ну если Гвардиола хвалит, то значит есть за что.
+9
-7
+2
Ответ Инсаф Галиуллинн
Ну если Гвардиола хвалит, то значит есть за что.
Он и Де Дзерби хвалит и даже 7 Хага.
+5
-3
+2
Ну было бы странно, если бы Пеп плохо отозвался хотя бы из этических соображений.
+2
0
+2
Ответ And Justice for All
Все равно не покидает ощущение, что Бавария берет тренера только на год с прицелом на то, что в 2025 году возьмут Клоппа / Хаби Алонсо. Иначе сложно объяснить, почему Бавария никого не смогла взять лучше, чем Компани.
Так никто не шёл.
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Ответ A O
про Артету тоже так шутили, когда его без опыта взял Арсенал. А лысый что-то знает
и что Артета выиграл за 5 лет?, давай по факту
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Ответ Константин Мееров
клоунада. с другой стороны Баварию и в прошлом тренировали пассажиры
А все остальные топ клубы тренируют только успешные тренеры и всегда добиваются успеха.
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Ответ A O
про Артету тоже так шутили, когда его без опыта взял Арсенал. А лысый что-то знает
Артета и в Арсенале был светлой головы пзщ, а у Пепа был ассистентом+достаточно интервью, где указывалось, что со стороны были несколько ключевых решений/советов
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Ответ And Justice for All
Все равно не покидает ощущение, что Бавария берет тренера только на год с прицелом на то, что в 2025 году возьмут Клоппа / Хаби Алонсо. Иначе сложно объяснить, почему Бавария никого не смогла взять лучше, чем Компани.
Ответ Байеру: молодой тренер, в прошлом успешный игрок, игравший под руководством Гвардиолы и развивающий его идеи. Игра Баварии в последнем сезоне ужасна, надежда на высоко прессенгующую и доминирующую Баварии в следующем.
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Ответ And Justice for All
Все равно не покидает ощущение, что Бавария берет тренера только на год с прицелом на то, что в 2025 году возьмут Клоппа / Хаби Алонсо. Иначе сложно объяснить, почему Бавария никого не смогла взять лучше, чем Компани.
Если прицелом были Клопп или Алонсо через год, почему бы не оставить Тухеля? Думаю можно было найти много промежуточных вариантов на год, из числа легенд клуба, или около топовых тренеров с переспективным будущим.
Но нет, нужно было послушать совет от Пепа, заплатить 10-15 млн Бернли, что бы Компани через год свалил, что бы пришёл Алонсо?
Сомнительная теория у вас.
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Повезло пацану (Компани)
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Ответ Пули Снегопада
и что Артета выиграл за 5 лет?, давай по факту
Артета выиграл Кубок Англии и два Суперкубка Англии
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А мне кажется компани себя хорошо проявит, пеп, артета, Зидан и Алонсо тоже из ниоткуда вылезли и стали прекрасными тренерами. В баварии у Компани не будет проблем, которые были в борющемся за выживание бернли
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Только недавно говорил, что Пепа нужно в Бернли. Ну почти
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И всё же это странно. Обычно Баварию возглавляли люди из системы, добившиеся каких-либо успехов, а тут тренера после вылета команды пригласили...
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Бавария, назначая Компани, учитывала, что через год можно уже или Клоппа, или Алонсо, или Хеннсса урвать
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клоунада. с другой стороны Баварию и в прошлом тренировали пассажиры
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Ожидание: Пеп - Реальность: Компани
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