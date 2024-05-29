Александр Кержаков возглавил «Кайрат». Клуб идет 3-м в чемпионате Казахстана
Александр Кержаков возглавил «Кайрат».
Клуб из Алматы объявил о назначении 41-летнего специалиста на пост главного тренера.
Прошлым местом работы бывшего форварда «Зенита» и сборной России был «Спартак» из Суботицы, стороны расторгли контракт в ноябре 2023 года. В этом году Кержаков прошел стажировку в «Севилье».
После 9 проведенных туров «Кайрат» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Казахстана, набрав 15 очков.
удачи легенда
А сколько будет этих еврокубков? 2 матча квалификации?
Пока на тренерском поприще не очень (мягко говоря), но пытается.
Так бы щас сидел бы экспертом на матче