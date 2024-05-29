Александр Кержаков возглавил «Кайрат». Клуб идет 3-м в чемпионате Казахстана

Теги Александр Кержаков высшая лига Казахстан Кайрат Sports – Казахстан Футбол

Александр Кержаков возглавил «Кайрат».

Клуб из Алматы объявил о назначении 41-летнего специалиста на пост главного тренера. 

Прошлым местом работы бывшего форварда «Зенита» и сборной России был «Спартак» из Суботицы, стороны расторгли контракт в ноябре 2023 года. В этом году Кержаков прошел стажировку в «Севилье». 

После 9 проведенных туров «Кайрат» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Казахстана, набрав 15 очков. 

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44 комментария
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Респект Кержу:) Мог бы как Радимов на газовой трубе сидеть десятки лет и ничего не делать, а он пробует себя в разных чемпионатах и пытается развиваться:)
+105
-20
+85
Удачи легенде
+38
-3
+35
Это всяко лучше РПЛ.В еврокубках будет играть
+45
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+34
Сане удачи на тренерском посту в Кайрате.
+21
-2
+19
В бытность его игроком, относился к нему не очень, а сейчас желаю только успехов. Он молодец.
+18
-2
+16
Ответ Александр Кудрявцев
Ну посмотрим к лучшему или к худшему 🫤🫤🫤
Керж красавчик! Пробует, ошибается с выбором и опять идет на эксперименты. Кроме того, постоянно стажируется, совершенствуется в испанском и инглиш.
+15
-2
+13
тренировал, тренирую и буду тренировать
+14
-1
+13
Удачи Кержу! Дай Бог , чтобы у него всё получилось.Будучи игроком , в старании ему было не отказать . Просто трудяга!!!
+7
0
+7
C детства за Кайрат!
+8
-2
+6
Ответ Ничего Нового
Кержа явно ведут на место Семака года через 2-3. Но нужен прорыв с какой-нибудь командой, как у Семака с Уфой
Ну ты размечтался)))
+3
0
+3
Ответ Младший котан
Интересно, почему уволили предыдущего тренера всего после 9 туров. При том что у первых трех команд равное количество очков.
в содержании игры,предыдущий тренер за два года так и не смог построить более менее вменяемую игру плюс стали влетать безнадежным аутсайдерам. Если конкуренты по чемпионату теряют очки вопреки, а тут безнадега была,поэтому пока несильно отстали поменяли,наоборот даже затянули
+3
0
+3
Ответ rigobersong
Респект Кержу:) Мог бы как Радимов на газовой трубе сидеть десятки лет и ничего не делать, а он пробует себя в разных чемпионатах и пытается развиваться:)
дело не только в газовой трубе, но ещё и в том, что керж против всего, что сейчас происходит. он свои мысли высказал и уехал, молодец, не стоит как Аршавин, Быстров, Радимов , у микрофона и не говорит то, что нужно. Керж красава.
+12
-9
+3
Ответ Xm.md
Кайрат может прощаться с 3 местом
Для этого и позвали Кержа. Только первое!
+4
-2
+2
Интересно, почему уволили предыдущего тренера всего после 9 туров. При том что у первых трех команд равное количество очков.
+1
0
+1
Саша Кержаков ла-ла-ла-ла
удачи легенда
+2
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+1
над стадионом Кайрата птицы напряглись хд)
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Ответ Док Аксель
Сане удачи на тренерском посту в Кайрате.
Поддерживаю комментарий.
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Ответ Зеленский
Это всяко лучше РПЛ.В еврокубках будет играть
Вы чемпионат Казахстана хоть раз смотрели? 90 процентом матчей там - это уровень ФНЛ.
А сколько будет этих еврокубков? 2 матча квалификации?
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Ответ Andre Remati
А где Аршавин говорит, что нужно? Про войну вроде не высказывался, и говорит только в рамках своей сферы деятельности
высказывался, что надо идти по повестке. если бы ему пришла, он бы пошел. перестал для меня существовать, как человек. все это надолго. посмотрим, как детишек своих соберёт.гундосый.не могу поверить, что когда то я им восхищался...но,как говорится, не сотвори сете кумира..
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Ответ Мистер Блин
дело не только в газовой трубе, но ещё и в том, что керж против всего, что сейчас происходит. он свои мысли высказал и уехал, молодец, не стоит как Аршавин, Быстров, Радимов , у микрофона и не говорит то, что нужно. Керж красава.
А где Аршавин говорит, что нужно? Про войну вроде не высказывался, и говорит только в рамках своей сферы деятельности
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Ответ sergio_lunatico
советую почитать инстаграм Кайрата, чтобы оценить, как алматинцы рады приглашению неопытного российского тренера 🙃
Как спартаковские болелы Станковичу?)
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Бил, бью и буду бить - походу его девиз и в жизни.
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Удачи Кержакову.
Пока на тренерском поприще не очень (мягко говоря), но пытается.
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Пошёл по стопам Аршавина, по протоптаной дорожке!
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советую почитать инстаграм Кайрата, чтобы оценить, как алматинцы рады приглашению неопытного российского тренера 🙃
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кержачить в некоторых диалектах означает усердно трудиться, работать изо всех сил. По шерстке и кличка, Саня молодчик.
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Кайрат Александра Кержакова
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Бедный Керж, кинули на миллиарды вот теперь приходится то в Сербию ехать то в Казахстан
Так бы щас сидел бы экспертом на матче
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Надо соответствовать. Другого шанса может и не быть.
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Хочется надеяться, что Керж не уронит клуб ниже того места, на котором он сейчас находится.
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