Александр Кержаков возглавил «Кайрат». Клуб идет 3-м в чемпионате Казахстана

Александр Кержаков возглавил «Кайрат».

Клуб из Алматы объявил о назначении 41-летнего специалиста на пост главного тренера.

Прошлым местом работы бывшего форварда «Зенита» и сборной России был «Спартак» из Суботицы, стороны расторгли контракт в ноябре 2023 года. В этом году прошел стажировку в «Севилье».

После 9 проведенных туров « » занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Казахстана, набрав 15 очков.