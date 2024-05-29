Тарасова о рукоприкладстве в спорте: «Треснуть можно. С большим удовольствием! Я такое практиковала, спортсмены потом улучшались»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что тренеру можно иногда «треснуть» спортсмена.

«Тренер должен быть умным. Надо делать так, как надо, а это знает только сам тренер.

Нет никакой планки допустимой жестокости. Что это такое? С какой стати нельзя повышать голос? Когда человек сто раз делает ошибку, которая может привести к тяжелой травме... И на него нельзя крикнуть, что ли?! Вот мы и кричим. Да еще за это место потерпишь.

Какие удары? Не железным желобом по голове бьют же. Вот треснуть можно. С большим удовольствием! Я такое практиковала к своим спортсменам, а они потом улучшались. Этот способ редко применяемый, но эффективный», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.

Наталья Бестемьянова: «Когда Тарасова меня ударила, это был психологический прием – она привела меня в чувство. В остальное время она была ласковой мамой»

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89 комментариев
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Можно ли бить тренера, если он тупит
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-7
+107
Удивляет, что админы не придержали новость до 1 июня
+52
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А если результатов нет, может министр треснуть тренера?
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+35
🤦 еще и гордится
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видимо ей тоже часто стучали
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+17
Эта женщина под старость лет наговорили столько дичи, что ее запомнят не как великого тренера, а как глупого человека....
+25
-10
+15
Помнится, как она отказывалась за одним столом с Башаровым сидеть на шоу у Малахова и своё презрение не скрывала. А сама то "треснуть" не прочь, оказывается...
+21
-7
+14
Ответ SergeyFedorov93
Можно ли бить тренера, если он тупит
Нужно.
+16
-5
+11
Ответ Yaroslove
Помнится, как она отказывалась за одним столом с Башаровым сидеть на шоу у Малахова и своё презрение не скрывала. А сама то "треснуть" не прочь, оказывается...
ну так то жену нельзя, а ребенка можно, он сдачи не даст)
+13
-2
+11
Вот когда за такие дела и слова будут лишать тренерской лицензии и всех званий типа заслуженных тренеров, тогда будут думать, что делать и что говорить. Ахреневшие просто. А вся эта хрень идёт с совковых времён, где тренер и учитель равно Бог.
+16
-5
+11
Ответ Виталий Богуш
Такие все наивные моралисты. Вы реально думаете, что тренер чемпионов может быть розовым пони? Вы много знаете родителей которые нет-нет да по заднице ребенка треснут? Одни лицемеры ради плюсиков
Взрастил трех детей, ни разу по заднице не бил, как и по другим частям тела. И в угол не ставил и сладкого не лишал. Вполне нормальные люди сейчас, возрастом 22+, с приличным образованием и работой.
+18
-8
+10
Битие определяет сознание.(с).
+9
-1
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Видно у Анатолия Владимировича рука была тяжелая.
+10
-3
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Бабуль, в тебе мы и не сомневались)
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-2
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"А если не слушается, то я его веником!"
+7
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Ответ deligy
Поэтому и надо запретить фигурное женское одиночное катание и художественную гимнастику, как раньше запретили цирки животных за жестокое обращение при дрессировке.
балет, синхронное плавание тоже тогда.
+6
-2
+4
Лёшеньке тоже доставалось?
+4
0
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Ответ prosto D.
А если результатов нет, может министр треснуть тренера?
Не может, а по её логике должен, а то тренер не поумнеет.
+4
0
+4
Ответ deligy
Поэтому и надо запретить фигурное женское одиночное катание и художественную гимнастику, как раньше запретили цирки животных за жестокое обращение при дрессировке.
че это только женское? мальчиков бить можно по-вашему?
+5
-1
+4
Отберите у ТАТ микрофон,не видно что ли что у бабки деменция началась?Из за нее теперь все будут думать что российские тренеры фигуристов избивают
+7
-3
+4
Она брала пример со своего папочки - известного матершинника и любителя рукоприкладства.
+7
-3
+4
Ответ deligy
Взрастил трех детей, ни разу по заднице не бил, как и по другим частям тела. И в угол не ставил и сладкого не лишал. Вполне нормальные люди сейчас, возрастом 22+, с приличным образованием и работой.
"Нормальные люди" очень субъективное определение, тем более своих сыновей
+10
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+4
К тяжелой травме по итогу пришла сама Тарасова. Видимо хорошо треснули не один раз в детстве. Какое же средневековье.
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-5
+3
Ответ 65 дней
"Нормальные люди" очень субъективное определение, тем более своих сыновей
Нормальные люди не бьют детей "с большим удовольствием", как Тарасова, это факт.
Остальное ты не знаешь.
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Как говорится, если парень начал безобразничать и его сразу не пристрелить — он так ничего и не поймет
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нет никакой планки допустимой жестокости? ну так пусть её на улице кто-нибудь отмутузит. скажем потом, что это была тренировка
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Ответ pele_kan
ну так то жену нельзя, а ребенка можно, он сдачи не даст)
И в полицию заявление не напишет за побои)
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улучшались,.. кто выживал.
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Ответ Dmitriy Racheev
Удивляет, что админы не придержали новость до 1 июня
Ну тут зависит от дефиниции "дети".
Кто то в 14 лет взрослый человек,кто то и в 30 слабоумный "митрофанушка".
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Такого тренера, если она треснет вашего ребёнка, (скорее всего несовершеннолетнего), надо обязательно треснуть в обратку, но только не железным желобом по голове. Если ей можно, значит и её можно и обязательно нужно, сразу поумнеет. Нл это не точно.
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