Тарасова о рукоприкладстве в спорте: «Треснуть можно. С большим удовольствием! Я такое практиковала, спортсмены потом улучшались»

Татьяна Тарасова заявила, что тренеру можно иногда «треснуть» спортсмена.

«Тренер должен быть умным. Надо делать так, как надо, а это знает только сам тренер.

Нет никакой планки допустимой жестокости. Что это такое? С какой стати нельзя повышать голос? Когда человек сто раз делает ошибку, которая может привести к тяжелой травме... И на него нельзя крикнуть, что ли?! Вот мы и кричим. Да еще за это место потерпишь.

Какие удары? Не железным желобом по голове бьют же. Вот треснуть можно. С большим удовольствием! Я такое практиковала к своим спортсменам, а они потом улучшались. Этот способ редко применяемый, но эффективный», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.

Наталья Бестемьянова: «Когда Тарасова меня ударила, это был психологический прием – она привела меня в чувство. В остальное время она была ласковой мамой»

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