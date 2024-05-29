Антонелли заменит Хэмилтона в «Мерседесе» в 2025 году (CdS)

Антонелли будет выступать за «Мерседес» в 2025 году.

По информации Corriere dello Sport, пилот молодежной программы «Мерседеса» окончательно убедил руководство команды своими выступлениями на частных тестах.

В «Мерседесе» организовали тесты на « », в которых, помимо , приняли участие и . На тестах использовался болид W13 2022 года.

Сообщается, что все гонщики находились в равных условиях и работали по идентичным программам. Антонелли не уступил Расселлу в квалификационном темпе, а его гоночный темп оказался даже чуть выше.

В принятии решения по составу пилотов принимали участие 15 человек из разных структур в руководстве «Мерседеса». Все они согласились сделать выбор в пользу Антонелли.

В этом сезоне Антонелли проводит свой первый год в «Формуле-2».

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