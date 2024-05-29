Антонелли заменит Хэмилтона в «Мерседесе» в 2025 году (CdS)
Антонелли будет выступать за «Мерседес» в 2025 году.
По информации Corriere dello Sport, пилот молодежной программы «Мерседеса» окончательно убедил руководство команды своими выступлениями на частных тестах.
В «Мерседесе» организовали тесты на «Сильверстоуне», в которых, помимо Андреа Кими Антонелли, приняли участие Джордж Расселл и Мик Шумахер. На тестах использовался болид W13 2022 года.
Сообщается, что все гонщики находились в равных условиях и работали по идентичным программам. Антонелли не уступил Расселлу в квалификационном темпе, а его гоночный темп оказался даже чуть выше.
В принятии решения по составу пилотов принимали участие 15 человек из разных структур в руководстве «Мерседеса». Все они согласились сделать выбор в пользу Антонелли.
В этом сезоне Антонелли проводит свой первый год в «Формуле-2».
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Хороший состав был бы.
Поздравляю Кими с отличным местом.
Сейчас, на основании невпечатляющих выступлений в Ф-2, приглашение кажется преждевременным, но Тото виднее. В конце концов, ответственность за результат несет именно он.