Антонелли заменит Хэмилтона в «Мерседесе» в 2025 году (CdS)

Теги возможные переходы Льюис Хэмилтон тесты Формула-1 Сильверстоун Формула-1 Мерседес Мик Шумахер Джордж Расселл Андреа Кими Антонелли Авто

Антонелли будет выступать за «Мерседес» в 2025 году.

По информации Corriere dello Sport, пилот молодежной программы «Мерседеса» окончательно убедил руководство команды своими выступлениями на частных тестах.

В «Мерседесе» организовали тесты на «Сильверстоуне», в которых, помимо Андреа Кими Антонелли, приняли участие Джордж Расселл и Мик Шумахер. На тестах использовался болид W13 2022 года.

Сообщается, что все гонщики находились в равных условиях и работали по идентичным программам. Антонелли не уступил Расселлу в квалификационном темпе, а его гоночный темп оказался даже чуть выше.

В принятии решения по составу пилотов принимали участие 15 человек из разных структур в руководстве «Мерседеса». Все они согласились сделать выбор в пользу Антонелли.

В этом сезоне Антонелли проводит свой первый год в «Формуле-2».

Ничего себе кастинг в «Мерседесе» на смену Хэмилтону: Льюис продвигает мегаюниора, напрашивается еще один бывший!

27 комментариев
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Это что-то там за талант такой? Как к Расселу не относись, но он классный пилот, имхо, в топ 7-8 пилотов входит наверное у любого фана Ф1 уже не первый год. Думаю на деле вряд ли получится у Антонелли лучше чем у Пиастри в первый год с Норрисом. Буду удивлен если сразу поедет
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Ответ Mittermeyer
Ну я не знаю, у кого могут остаться сомнения, что Хэмилтон просто мусор. Кими, который впервые сел за руль болида ф1 в этом году уже в пух и прах уничтожил Хэмилтона, у которого опыт выступления 17 лет и 7 титулов. Это даже хорошо, что позвали на тесты Рассела, а то фанаты Хэмилтона не пережили бы новости в духе: "Молодое дарование Кими Антонелли превосходит 7кратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в квалификационном темпе на 1 секунду, а в гоночном темпе на 1.5 секунды". Плакал бы контракт Хэмилтона с Феррари, зачем им старый никудышный дед, который уступает юниору Ф2 1-1.5 секунды с круга. Как же я жду 2025 год, чтобы увидеть, как Кими и Рассел штампуют победы, а Хэмилтон сливает Леклеру всхухую и гонки и квалы.
Ох уж эти маняфантазии)
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А где инфа про гоночный темп Мика? Так неинтересно
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Тесты тестами, но у Антонелли 0 подиумов за 10 гонок в Ф-2. Это точно самый готовый к Ф-1 человек?
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Кими доминирует.
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Ответ Клименко
А где инфа про гоночный темп Мика? Так неинтересно
Наверное, темп то был, но не гоночный
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Ответ Mittermeyer
Сорри, но это факты. Авторитетный источник говорит, что Кими на равных с Расселом в квале и быстрее в гонке, а Хэмилтон уступает Расселу и в квале и в гонке. Получается Кими > Хэмилтон
Если не сложно , пруфы пожалуйста , ну там ссылки и желательно на прямую речь кого нибудь из инженеров внутри мерседеса .
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Антонелли в ф-1 это скорее плюс. Да он не топ в ф-2, но черт побери, это новое лицо в паддоке. В ранешние времена, когда было много команд, пилоты из лузерских команд могли о себе заявить и подняться выше. Теперь, при закрытом чемпионате в лузерах гоняют середняки, которые просрали все свои шансы на величие, но могут набирать очки и зарабатывать денег команде, или рентадрайверы, которые платят за свой позор. Любой новый гонщик в паддоке это луч света. Вспомните, сколько гонщиков ф-2 прокинули, не дав даже маленького шанса попробовать себя в ф-1. Пример Пиастри, которому пришлось добиваться места со скандалом, это позор ф-1. Шварцману и ещё многим другим вообще шанс не дали. Глядя на сегодняшний пелетон я иногда жалею, что сейчас не 60-70 годы, когда бы больше половины нынешних гонщиков самовыпилились бы. Хоть я и не кровожаден, но это же Королевские Гонки, а не покатушки за зарплату. А сейчас половина пелетона даже в далёкой перспективе не думает о борьбе за подиум ( я не говорю о победе в чемпионате). Они просто катаются и зарабатывают деньги( причём используя старых середняков, ведь молодые могут провалится).Это как заменить бои без правил на кетч. Выглядит круто, но ведь это просто цирк, а не состязания. Либерти убьёт ф-1.
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Ответ whoisme
Это что-то там за талант такой? Как к Расселу не относись, но он классный пилот, имхо, в топ 7-8 пилотов входит наверное у любого фана Ф1 уже не первый год. Думаю на деле вряд ли получится у Антонелли лучше чем у Пиастри в первый год с Норрисом. Буду удивлен если сразу поедет
Пиастри был последним пилотом который очень уверено пролетел Ф3 и Ф2 с чемпионскими титулами, как же горело когда клоуны из Альпин подписали Окона и Алонсо на длительные контракты с таким новичком, рад что он свалил от этих недоумков. Антонелли в Ф2 пока что себя показывает как обычный середняк, как и все в Ф2 последние годы.
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Кто следит за Ф2 , скажите , Антонелли и прям так сильно выделяется , как Макс в 2014 , раз его хотят сразу в топ команду Ф1 на след год?
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Ответ Brigande
Кто следит за Ф2 , скажите , Антонелли и прям так сильно выделяется , как Макс в 2014 , раз его хотят сразу в топ команду Ф1 на след год?
Макс до ф-2 или его аналогов и не дошел а вот в ф-3 был топом
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Ответ Клименко
Не то что режим Мазепина
Не думаю, что разница велика между ними:) хотя, может и хватит для контракта в Альпин
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Ответ Клименко
А где инфа про гоночный темп Мика? Так неинтересно
Гоночный темп Мика был где то последним
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Ответ Клименко
Не то что режим Мазепина
Это когда он квалификационное время Хэма привысил? Вроде понимаю, что другие условия были на трассе, а самое главное - состав резины мягче. Но это же Мазепин, ну никак не топ-пилот, а на Мерсе сразу поехал. Всё-таки Мерседес тех лет был просто пушечный, и подходил пилотам лучше. Рассел тоже сразу поехал.
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Через полсезона вылетит или поедет (что маловероятно)
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Думал всё-таки Карлос в Мерседес попадет.
Хороший состав был бы.
Поздравляю Кими с отличным местом.
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Новые лица - это всегда хорошо!
Сейчас, на основании невпечатляющих выступлений в Ф-2, приглашение кажется преждевременным, но Тото виднее. В конце концов, ответственность за результат несет именно он.
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А весело будет в Мерседесе в следующем году. Как бы ни поехали Расселл и Антонелли, при любых раскладах.
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Интересно посмотреть будет. Уже давненько не давали место в топ-команде юниору сразу после Ф2.
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Для того чтобы совсем не угробить свой имидж среди других совладельцев, Тото готов угробить карьеру Антонелли.
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