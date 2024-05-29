Российские фигуристы Гартунг и Ташкинова получили открепление от ФФКР и планируют перейти в Германию

Теги сборная России ФФКР сборная Германии мужское катание женское катание Генрих Гартунг Ульяна Ташкинова Фигурное катание

Российские фигуристы Гартунг и Ташкинова собираются перейти в Германию.

По информации «Матч ТВ», спортсмены получили открепление от федерации фигурного катания России.

16‑летний Генрих Гартунг выступает в одиночном катании, в 2022 году он становился пятым на чемпионате Москвы. Фигурист также участвовал в этапах Гран-при России среди юниоров. 

14‑летняя одиночница Ульяна Ташкинова – воспитанница СШОР «Сокольники».

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ещё пару лет отстранения - и европейские страны обзаведутся полным набором фигуристов для командника, собранных из российских спортсменов
+19
-3
+16
кто это такие..
+10
-3
+7
Ежедневные новости. Привыкаем...
+8
-2
+6
С утра хотела написать, что порции новостей про переходы еще не было, и на тебе. Гартунг в Германию, дальше кто? Ангелопола можно в Грецию или на Кипр простроить по родству. И в Израиль что-то никто не рвется нонечь.
+3
-1
+2
Печально!
+2
-1
+1
Российские фигуристы оптом и в розницу. Налетай, подешевело!
+2
-1
+1
Посильнее федерация, чем Армения.. видимо у Титовой немецкой крови ни капли..)
+5
-5
0
Видимо скоро не только сборная США будет удивлять русскими фамилиями.
0
0
0
Ответ ретроградный меркурий
Ещё пару лет отстранения - и европейские страны обзаведутся полным набором фигуристов для командника, собранных из российских спортсменов
Из Генриха Гартунга?... ну, особо не соберут...
0
0
0
Ответ Железная Леди
Не знала, что Казахстан и Армения, Грузия это европейские страны.
Тут я не одна необразованная ,уже проявились и другие.
0
0
0
Ответ Е...С
А вам только Титова интересна? В этой новости о других фигуристах написали.
а вы так быстро стремитесь замять всякое воспоминание о Титовой.. что-то гложет видимо..
+6
-6
0
Ответ Oleandra
Посильнее федерация, чем Армения.. видимо у Титовой немецкой крови ни капли..)
приблизительно столькоже, сколько у Девис и Смолкина грузинской.
0
0
0
Ответ Леди Брэкнелл
Интересней кто хотел перейти, но не отпустили. Вот бы народ шокировался 😂
Чиризано
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий