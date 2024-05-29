Российские фигуристы Гартунг и Ташкинова получили открепление от ФФКР и планируют перейти в Германию

Российские фигуристы Гартунг и Ташкинова собираются перейти в Германию.

По информации «Матч ТВ», спортсмены получили открепление от федерации фигурного катания России.

16‑летний Генрих Гартунг выступает в одиночном катании, в 2022 году он становился пятым на чемпионате Москвы. Фигурист также участвовал в этапах Гран-при России среди юниоров.

14‑летняя одиночница Ульяна Ташкинова – воспитанница СШОР «Сокольники».