«Локомотив» объявил об уходе Жемалетдинова

Рифат Жемалетдинов покидает «Локомотив».

Полузащитник сыграл за железнодорожников 155 матчей, забил 23 мяча, сделал 25 голевых передач.

В составе клуба завоевал три трофея – два Кубка и один Суперкубок России.

«Благодарим Рифата за преданность, самоотдачу, долгие годы, проведенные в команде, и вклад в ее победы!» – сказано в сообщении клуба.

Ранее команду покинул Артем Дзюба.