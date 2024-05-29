«Локомотив» объявил об уходе Жемалетдинова
Рифат Жемалетдинов покидает «Локомотив».
Полузащитник сыграл за железнодорожников 155 матчей, забил 23 мяча, сделал 25 голевых передач.
В составе клуба завоевал три трофея – два Кубка и один Суперкубок России.
«Благодарим Рифата за преданность, самоотдачу, долгие годы, проведенные в команде, и вклад в ее победы!» – сказано в сообщении клуба.
Ранее команду покинул Артем Дзюба.
Потом травма ахилла, из-за чего вылетел на год.
Между прочим, до разрыва ахилла был лучшим ПЗ по гол+пас в чемпионате за сезон!
До травмы ахилла был очень крут, по умению пасом вывести на голевой момент он даже лучше Антона.
Остаётся пожелать удачно продолжить карьеру. 27 лет - далеко не старый всё-таки.
а так никакого негатива, удачи только остаётся пожелать
Однако, всё-таки он и в сборной поиграл, и кубок выигрывал. Из чемпионской команды 1996 г.р. немало тех, кто так и не поиграл в РПЛ
При Николиче был действительно хорош, чуть ли не лучшим в той команде.