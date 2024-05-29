«Локомотив» объявил об уходе Жемалетдинова

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Рифат Жемалетдинов покидает «Локомотив».

Полузащитник сыграл за железнодорожников 155 матчей, забил 23 мяча, сделал 25 голевых передач.

В составе клуба завоевал три трофея – два Кубка и один Суперкубок России.

«Благодарим Рифата за преданность, самоотдачу, долгие годы, проведенные в команде, и вклад в ее победы!» – сказано в сообщении клуба.

Ранее команду покинул Артем Дзюба.

37 комментариев
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Спасибо за всё Рифат, в том самом «ромбе» Николича был очень хорош 👍
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Ответ Северный болельщик
Неоднозначный, средний, но старательный! Такой же, как Зобнин, для средних команд.
да он крутой травма помешала а вообще он лучший в Лиге по выходам на замену
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Ответ Евгений Сомов
Начинал круто. Потом убежал в Рубин и сдулся. Вернулся ьак ничего и не показав. При Николича была надежда что зажжет, но это было эпизодично
Ну какое "эпизодично", когда Рифат в 2021/22 - лучший полузащитник РПЛ по гол+пас?
Потом травма ахилла, из-за чего вылетел на год.
+13
0
+13
Ответ Евгений Сомов
Начинал круто. Потом убежал в Рубин и сдулся. Вернулся ьак ничего и не показав. При Николича была надежда что зажжет, но это было эпизодично
После возвращения как раз показал свой лучший футбол. Потом снова травма.
+11
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+10
Спасибо за всё и успехов в карьере!
Между прочим, до разрыва ахилла был лучшим ПЗ по гол+пас в чемпионате за сезон!
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Начинал круто. Потом убежал в Рубин и сдулся. Вернулся ьак ничего и не показав. При Николича была надежда что зажжет, но это было эпизодично
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-2
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Грустно. Это ещё Антон и Гиля не ушли(
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Жаль, что уходит.
До травмы ахилла был очень крут, по умению пасом вывести на голевой момент он даже лучше Антона.
Остаётся пожелать удачно продолжить карьеру. 27 лет - далеко не старый всё-таки.
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+4
Рифатик талантливый, но ленивый немного. И травмы помешали
а так никакого негатива, удачи только остаётся пожелать
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Очень неоднозначный игрок. Постоянно чередовал периоды в которых он был невидимкой на поле с периодами, в которых он был прям хорош. При Николиче в какой-то момент вообще был лучшим в команде, а-ля нынешний Глушенков. Жалко, что травмировался часто. Надеюсь, что поиграет за хорошую команду ещё, у него хороший плотный удар и пас в разрез, но стабильности игровой нет абсолютно
+3
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Как резервист на данный момент - очень неплохой вариант. Но за адекватные деньги, а не за то, что они с Миранчуком просили.
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Магкеев, Дзюба, Миранчук, Жемалетдинов, Гильерме. Перезагрузка.
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А как красиво карьера начиналась(
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Жаль рыбака😢
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Ответ Евгений Сомов
Вот Гиля точно сейчас лишний пассажир
Лишний. Но родной (
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Ответ Shuller18
В Рубин? Кстати, общался с одним футболистом 1996 года рождения, он воспитанник Динамо, говорил, что Рифат на детях котировался выше Головина, реально суперзвездой считался. И как оно потом вышло
Не надо было в Рубин уходить. Дождался бы возвращения Палыча и с тем Локомотивом чемпионом бы стал. Потерял время.

Однако, всё-таки он и в сборной поиграл, и кубок выигрывал. Из чемпионской команды 1996 г.р. немало тех, кто так и не поиграл в РПЛ
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Ответ selso99
Магкеев, Дзюба, Миранчук, Жемалетдинов, Гильерме. Перезагрузка.
По весне играл по сути один Антон. Замени его на Гарре и вообще никакой перезагрузки. Просто обновление по позиции на сопоставимого уровня игрока
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Неоднозначный, средний, но старательный! Такой же, как Зобнин, для средних команд.
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Ответ SMART789
Крылья всегда подставят свое дружеское крыло с подачи Пашки Андреева
Коваленко и Сергеев чьи клиенты, не подскажешь? Что мешает Зениту работать с Андреевым и россиянами, а не бразильцами?Ааа, их же нужно развивать, "проще" же купить за 20-30-40млн бразильцев,чтобы брать чемпионства 6 лет подряд.
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Ответ error505
Грустно. Это ещё Антон и Гиля не ушли(
Вот Гиля точно сейчас лишний пассажир
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Полноценно так и не раскрылся. Тот скандальный переход в мертвый Рубин мб тоже сказался.
При Николиче был действительно хорош, чуть ли не лучшим в той команде.
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был перспеткивный и хорошо начал. Выбрал деньги так толком ничего не добившись. Уехал в Рубин. Вернулся. Травмы. Эпизодчечкая игра и постоянно выход на замены. Сейчас ни о чем. Очередной баласт как и Дзюба для финансовых ведомстей.
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При продаже Сперцяна , могли бы его взять для ротации как вариант
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Вот эт неожиданно. Решили Антона продлевать?
Агент же сказал, что оба уйдут.
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Ответ Dmitry Orlov
Агент же сказал, что оба уйдут.
Ну вот когда Локо официально объявит по Антону, тогда поверю.
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Со Смоловым мощная связка была, жаль, что максимум все же не показал
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Жаль, что Рифат из-за травм не смог в полной мере реализовать свой талант. Поставленный дальний удар, отличное видение поля, культура паса, скорость. Все качества есть. Помню, как он при Николиче, играя на вершине ромба, вскрывал защиту всех соперников РПЛ своими тонкими разрезающими пасами. Было приятно смотреть на игру команды
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Ответ Евгений Сомов
Вот Гиля точно сейчас лишний пассажир
И давно уже
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Ответ VanyaVanya063
При продаже Сперцяна , могли бы его взять для ротации как вариант
Вариант. Но движения будет сильно меньше
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Ответ selso99
Магкеев, Дзюба, Миранчук, Жемалетдинов, Гильерме. Перезагрузка.
+ Худяков и, вероятно, Митров.
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