Флик возглавил «Барселону». Контракт – до 2026 года

Ханс-Дитер Флик возглавил «Барселону».

Каталонский клуб объявил о назначении немецкого специалиста. Контракт с ним подписан до 30 июня 2026 года.

Последним местом работы 59-летнего тренера была сборная . На ЧМ-2022 в Катаре немцы не вышли из группы. Флик покинул команду осенью 2023 года после шести товарищеских матчей, в которых команда выиграла лишь однажды.

Ранее « » рассталась с , который в январе заявил об уходе в конце сезона, затем президент клуба Жоан Лапорта оставил его на посту, после чего каталонцы все же объявили об отставке испанца.