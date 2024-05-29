Флик возглавил «Барселону». Контракт – до 2026 года

Теги Сборная Германии по футболу Барселона Хави Ла Лига Ханс-Дитер Флик Футбол

Ханс-Дитер Флик возглавил «Барселону».

Каталонский клуб объявил о назначении немецкого специалиста. Контракт с ним подписан до 30 июня 2026 года.

Последним местом работы 59-летнего тренера была сборная Германии. На ЧМ-2022 в Катаре немцы не вышли из группы. Флик покинул команду осенью 2023 года после шести товарищеских матчей, в которых команда выиграла лишь однажды.

Ранее «Барселона» рассталась с Хави, который в январе заявил об уходе в конце сезона, затем президент клуба Жоан Лапорта оставил его на посту, после чего каталонцы все же объявили об отставке испанца.

71 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ englishman in new york
Кот в мешке этот Флик
Первый раз вижу кота в мешке с треблом 😄
+45
-9
+36
Ответ Папа Футбола
Первый раз вижу кота в мешке с треблом 😄
Требл был взят на готовой Баварии, в сборной Флик провалился. С другими клубами громких побед небыло, так что кот в мешке.
+39
-9
+30
Кот в мешке этот Флик
+38
-15
+23
Ответ Ghost Ghost
Это же он тогда их с Баварией 8:2 натянул? На понижение пошёл получается.
После такого, он был обязан жениться
+22
-2
+20
Ну, удачи Флику
+18
-8
+10
Это же он тогда их с Баварией 8:2 натянул? На понижение пошёл получается.
+12
-3
+9
Ответ englishman in new york
Требл был взят на готовой Баварии, в сборной Флик провалился. С другими клубами громких побед небыло, так что кот в мешке.
В принципе да, но на готовой не все брали, тот же папа Карло и лысый шарлатан
+5
-1
+4
Почему то верю, что Флик справится. В Хави не верил когда его назначали. В любом случае удачи Флику
+9
-5
+4
Отбитые сектанты не дадут Флику нормально поработать. Ведь он пришёл на место Хави. Будут везде свои ДНК и философию толкать по каждой мелочи
+18
-14
+4
Ответ kaka10
Отбитые сектанты не дадут Флику нормально поработать. Ведь он пришёл на место Хави. Будут везде свои ДНК и философию толкать по каждой мелочи
В твоём случае, иногда лучше промолчать.
+10
-6
+4
Ответ usman703
Требл в ковидный сезон. Ну это такое
Какая разница в какой сезон, если всех своих соперников по плей офф кроме финала они просто уничтожили без шансов?
+3
0
+3
Ответ Aleks Dir
Флик в курсе что казна пуста, или ему забыли об этом сказать?
Так же пуста как и все 🐓🐓🐓 комментарии хейтерочков перед подписанием Кунде, Рафиньи, Левы, Феликса, Кансело, Феррана и Гюндогана:)) Пока 🐓 кукарекают каталонский бронепоед мчится без остановки вперед:))) Люди даже не осознают, какой потенциал у этой команды:)) Потом будут рыдать от очередных унижений от Барсы:))
+3
0
+3
Уволили Фрика, назначали Флика!
+3
0
+3
Это печально . Проблема не в тренерах
+4
-2
+2
Флик по старой памяти разгромит нашу Барсу :))
+2
-1
+1
Ну что ж, Реал с досрочными чемпионствами до 26-го года! 🎉
+3
-2
+1
Клуб - не сборная, вдруг получится
+2
-1
+1
К Ханси не должно быть негатива из-за ухода Хави, не он принимал это решение.

Удачи Флику!
+3
-2
+1
Ответ Ебздрогыч
14:47 «Барселона» объявила о назначении Флика 14:38 «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы Кто знает, может эти новости связаны...
и в чём связь
0
0
0
Ответ iegord
Очень спорное назначение. Да, его Бавария была невероятной, но там были идеальные условия. Давно знакомый костяк игроков, хорошие отношения с коллективом, родная страна и чемпионат. В целом сильная команда в расцвете сил. Сейчас же молодые игроки, сомнительное руководство, незнакомый чемпионат, незнание языка (тут не уверен), огромное давление. Есть большие сомнения, что Флик справится лучше Хави
А Хави не спорное назначение было? Из СА тренера взять, который в азиатской ЛЧ не мог ничего выиграть? Ну-ну)))))
0
0
0
Перспективно звучит
0
0
0
Ответ englishman in new york
Возможно трэбл это стечение обстоятельств, стабильность признак класса и профессионализма, чего мы у Флика не видели
Согласен, есть что доказывать. Вот и посмотрим )
0
0
0
Ответ S. A.
С ковидным треблом*
А в чем разница? Типа Барса бы во втором матче -6 отыграла бы?
0
0
0
Ответ kaka10
Отбитые сектанты не дадут Флику нормально поработать. Ведь он пришёл на место Хави. Будут везде свои ДНК и философию толкать по каждой мелочи
Какие сектанты не дадут? Лапорте нужен результат. Ему плевать на ДНК, не будет результата быстрого – будет Флик уволен. Вот и всё.
0
0
0
Ответ artembabich666
Не думаю, что Флик провалится, но в плане работы с молодёжью Хави напорядок лучше, да и в условиях ограниченных ресурсов переплюнуть его будет тяжело.
Тоже думаю что Хави лучше подводил молодёжь
0
0
0
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Куману и Хави тоже писали оды
Куману никто и ничего не писал . А Хави что ??? Ему предъявить можно только за истерики на бровки и все
0
0
0
Ответ Aleks Dir
Флик в курсе что казна пуста, или ему забыли об этом сказать?
В материале надо быть . Флик все знает
0
0
0
Левандовский с Фликом возьмут золотой мяч! (выдадут за 2020)
0
0
0
Удачи ему в Барселоне
+5
-5
0
У Флика был один из лучших составов Баварии в истории, теперь будет интересно посмотреть, как в такой Барселоне покажет себя, сомневаюсь, что Флик даст себя нагибать так же, как делал это Хави
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий