Михаил Дегтярев: «Бан наших спортсменов со стороны МОК – это дискриминация по национальному признаку. То же самое касается нашей лаборатории и РУСАДА»

Теги МОК РУСАДА Политика Михаил Дегтярев Легкая атлетика

Дегтярев назвал дискриминацией отстранение россиян от международных стартов.

«Бан наших спортсменов со стороны Международного олимпийского комитета – это дискриминация по национальному признаку, то же самое касается нашей лаборатории и РУСАДА, это безобразие.

Диалог вести будем с международными организациями, об этом говорил не раз.

Обсуждение этой чувствительной темы на ПМЭФ (Петербургском международном экономическом форуме) будет, в каких форматах – определим на месте», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.

Россия бодается с ВАДА еще и из-за денег: откуда долг и чем нам это грозит?

У Игр дружбы проблемы. Может ли дойти до отмены?

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21 комментарий
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Очень глубокие мысли. Уже можно награждать орденом...
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Выдал базу.
Сорвал покровы.
Открыл глаза нам грешным.
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Одну говорящую голову - нейросетку в должности министра заменили другой, такой же. Им бы хоть текст разный генерировали. Хотя зачем - и так сойдет!
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Новый персонаж начинает крутить вечную шарманку по своей части, но Рому вряд ли он переплюнет, тот вообще на всю голову ужаленный, хотя…
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Каждый день одно и то же, друг на друга дни похожи. Хоть бы поконкретнее выразился, а не все эти абстрактные фразы говорить
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Министр спорта новый, слова те-же.
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Ответ Russ Ivan
Очень глубокие мысли. Уже можно награждать орденом...
Но-но, только после Адама.
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Какую национальность имеет в виду Новый министр? Россия многонациональна. в одном Дагестане 30 национальностей.
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Хоть бы раз в месяц порядок слов меняли. Пример фразы на июнь:
"МОК дискриминация - национальному бан признаку по"
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Остапа понесло...
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🤡
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Можно каждый день эти слова произносить как мантру! А дальше что? Действия какие-то будут с нашей стороны?
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Ответ Agura
Вы хотели написать "шведская лаборатория и ВАДА". Исправьте свою ошибку.
да, они же дырки в стенах делали, точно
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Как он ещё про рейтинг в хоккее не отреагировал. Видимо, он ещё не в курсе этих дел, пока не дошёл до этого
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Спорт сегодня для народа не самое главное в жизни , это всего лишь хобби и азарт с играми. Экономика важнее, а не этот клоун из бани и конченый МОК с гнилым Бахом
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Новый министр спорта и какие сразу свежие мысли, да и времени на раскачку нет.
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Это всё, что смог сделать великий министр спорта?
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Банный специалист голос подал——
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Да-да, вести диалог нужно, можно ещё в бане попробывать
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