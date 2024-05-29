Михаил Дегтярев: «Бан наших спортсменов со стороны МОК – это дискриминация по национальному признаку. То же самое касается нашей лаборатории и РУСАДА»
Дегтярев назвал дискриминацией отстранение россиян от международных стартов.
«Бан наших спортсменов со стороны Международного олимпийского комитета – это дискриминация по национальному признаку, то же самое касается нашей лаборатории и РУСАДА, это безобразие.
Диалог вести будем с международными организациями, об этом говорил не раз.
Обсуждение этой чувствительной темы на ПМЭФ (Петербургском международном экономическом форуме) будет, в каких форматах – определим на месте», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.
Россия бодается с ВАДА еще и из-за денег: откуда долг и чем нам это грозит?
Сорвал покровы.
Открыл глаза нам грешным.
"МОК дискриминация - национальному бан признаку по"