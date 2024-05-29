«Локомотив» объявил об уходе Дзюбы

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия трансферы Футбол

Артем Дзюба покинул «Локомотив».

Об этом сообщила пресс-служба железнодорожников.

Дзюба перешел в «Локомотив» феврале 2023 года. За полтора сезона в составе москвичей Артем провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач.

«Благодарим Артема за большой и важный вклад в развитие клуба и за неизменное стремление к победе!» – говорится в заявлении «Локомотива».

 

73 комментария
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Галактионов? А кто это ??
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Ответ Евгений Сомов
Спасибо Артёму за помощь когда было очень нужно. Но сейчас он уже не тянет. Удачи в следующем клубе. Я бы хотел увидеть его вновь в Арсенале.
Артета будет против
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Спасибо Артёму за помощь когда было очень нужно. Но сейчас он уже не тянет. Удачи в следующем клубе. Я бы хотел увидеть его вновь в Арсенале.
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Дзюба - бомба замедленного действия, которая даст результат на старте, а затем разложит коллектив и с визгом какие все вокруг плохие полетит искать новую команду
+28
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+21
Ответ kidd32
Это тот кто помог остаться в рпл
Как бы то ни было остаться в РПЛ Локомотиву во второй части прошлого сезона помог в первую очередь Дзюба и его желание в очередной раз доказать свою состоятельность...
+24
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Главное, чтобы Дзюба руки не опустил
+19
-4
+15
Ответ Евгений Сомов
Спасибо Артёму за помощь когда было очень нужно. Но сейчас он уже не тянет. Удачи в следующем клубе. Я бы хотел увидеть его вновь в Арсенале.
Лучше в Виллу, тоже в ЛЧ, но есть связи в тренерском штабе
+11
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Ответ Miron_8383
Дзюба - бомба замедленного действия, которая даст результат на старте, а затем разложит коллектив и с визгом какие все вокруг плохие полетит искать новую команду
Какой коллектив хоть раз в карьере Дзюба разложил?

А вот пользу приносил везде где, играл включая Томь, Тулу и Ростов, с котррым выиграл Кубок.

Да и сейчас в Локо в 39 играх 21 результативное действие. Больше чем за тоже время у Смолова, Соболева и 2/3 напов РПЛ.
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Ждём этого рукастого парня в Шанхае Слуцкого!
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+6
Ответ lovkac
Химки, Торпедо или Махачкала следующая остановка?
Скорее Химки. Торпедо в пердиве, у Махачкалы очень скромный бюджет
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-2
+6
Химки, Торпедо или Махачкала следующая остановка?
+5
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+4
Ответ IlyaGrain
Галактионов? А кто это ??
Это тот кто помог остаться в рпл
+8
-5
+3
В Астон Виллу можно попроситься к знакомому тренеру
+4
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+3
Прощай Артём!✊
Прости, но руку жать не буду.
+7
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Человек, которого одинаково не любят фанаты большинства клубов. Достижение, которое сложно будет переплюнуть
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Учитывая токсичность персонажа, полагаю, в ближайшее время можно ждать на Спорце десятки новостей с кусками интервью, про то, как его не оценили в Локо, гады ((
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Дзюба с возу, легче паровозу😀‼️
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В Спартак легенду!
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Леонид ждёт ?
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Ну спасибо, что ли, и пока 👋 скучать не будем. Всю текущую весну паразитировал
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Эмери тренеришка.Семак!А кто это???
Галактионов физрук недовинченный!!!
Кто же,Вы мистер Дзюба!!!???
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Ответ Direct free kick
Говорящего бревна выгнали
если бы только говорящее...
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"Дзюба, Дзюба, иди на ...!" - говорится в заявлении Локомотива
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Ответ -DF-
Учитывая токсичность персонажа, полагаю, в ближайшее время можно ждать на Спорце десятки новостей с кусками интервью, про то, как его не оценили в Локо, гады ((
Никто за руку не здоровался?
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Мне кажется, самой заметным моментом в конце пребывания Дзюбы в "Локомотиве" является игра с ЦСКА, когда его выпустили при 3:1, а в итоге получилось 3:3 и он ничем не помог команде, хотя тот же Заболотный грыз землю и помог команде сократить отставание.
Да и момент, когда не подал руку Семаку, тоже запомнился. Думаю либо Китай, либо завершение карьеры.
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Ответ lovkac
Химки, Торпедо или Махачкала следующая остановка?
Шанхай
+2
-1
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В кинематограф?
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Сейчас начнет полоскать локо
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Ответ IlyaGrain
Галактионов? А кто это ??
Главный тренер ФК Локомотива
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Ответ Николай Бойко
Ждём этого рукастого парня в Шанхае Слуцкого!
Вот только самому Слуцкому он особо-то и не нужен
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