«Локомотив» объявил об уходе Дзюбы
Артем Дзюба покинул «Локомотив».
Об этом сообщила пресс-служба железнодорожников.
Дзюба перешел в «Локомотив» феврале 2023 года. За полтора сезона в составе москвичей Артем провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач.
«Благодарим Артема за большой и важный вклад в развитие клуба и за неизменное стремление к победе!» – говорится в заявлении «Локомотива».
А вот пользу приносил везде где, играл включая Томь, Тулу и Ростов, с котррым выиграл Кубок.
Да и сейчас в Локо в 39 играх 21 результативное действие. Больше чем за тоже время у Смолова, Соболева и 2/3 напов РПЛ.
Прости, но руку жать не буду.
Галактионов физрук недовинченный!!!
Кто же,Вы мистер Дзюба!!!???
Да и момент, когда не подал руку Семаку, тоже запомнился. Думаю либо Китай, либо завершение карьеры.