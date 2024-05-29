«Локомотив» объявил об уходе Дзюбы

Артем Дзюба покинул «Локомотив».

Об этом сообщила пресс-служба железнодорожников.

Дзюба перешел в « » феврале 2023 года. За полтора сезона в составе москвичей провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач.

«Благодарим Артема за большой и важный вклад в развитие клуба и за неизменное стремление к победе!» – говорится в заявлении «Локомотива».