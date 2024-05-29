Компани о «Баварии»: «Это большая честь, вызов. Мне нравится, когда команда владеет мячом, агрессивна и смела на поле»
Венсан Компани высказался о предстоящей работе в «Баварии».
Ранее немецкий клуб подтвердил назначение 38-летнего специалиста из «Бернли» на пост главного тренера.
«Я с нетерпением жду вызова, который представляет собой работа в «Баварии». Для меня большая честь работать в этом клубе: «Бавария» – это институт международного футбола.
Как тренер, вы должны отстаивать свою индивидуальность: мне нравится, когда команда владеет мячом, проявляет творческий подход, а также агрессивна и смела на поле.
Сейчас мне предстоят самые базовые вещи: работа с игроками, формирование команды. Когда фундамент заложен, успех придет», – сказал бельгиец.
Понятно, что это риск назначать такого тренера, в надежде, что парень с ДНК Гвардиолы сможет сделать что-то в клубе с хорошим составом. Но огромная вероятность, что он не оправдает ожидания и его уволят. И выплатят неустойку за 2 года оставшихся ?
Почему нельзя на 1+1 дать контракт ? У Компани выбор какой был, либо Бавария , либо чемпионшип с Бернли ? Я к тому, что вряд ли бы он не согласился на более краткосрочный контракт
А на Компани посмотрим, сейчас бесполезно судить, бывает, что тот, в кого никто не верит - выстреливает.)
Посмотрим ближе к завершению следующего сезона.
Есть как вероятность продолжения сотрудничества с Компани,так и расставании с ним в случае недостижения целей в чемпионате,Кубке и ЛЧ.
Поглядим.