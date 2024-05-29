Компани о «Баварии»: «Это большая честь, вызов. Мне нравится, когда команда владеет мячом, агрессивна и смела на поле»

Венсан Компани высказался о предстоящей работе в «Баварии».

Ранее немецкий клуб подтвердил назначение 38-летнего специалиста из «Бернли» на пост главного тренера.

«Я с нетерпением жду вызова, который представляет собой работа в «Баварии». Для меня большая честь работать в этом клубе: « » – это институт международного футбола.

Как тренер, вы должны отстаивать свою индивидуальность: мне нравится, когда команда владеет мячом, проявляет творческий подход, а также агрессивна и смела на поле.

Сейчас мне предстоят самые базовые вещи: работа с игроками, формирование команды. Когда фундамент заложен, успех придет», – сказал бельгиец.

О чем говорит назначение Компани в «Баварию»