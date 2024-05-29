Компани о «Баварии»: «Это большая честь, вызов. Мне нравится, когда команда владеет мячом, агрессивна и смела на поле»

Теги Бавария Венсан Компани бундеслига Германия Футбол

Венсан Компани высказался о предстоящей работе в «Баварии».

Ранее немецкий клуб подтвердил назначение 38-летнего специалиста из «Бернли» на пост главного тренера.

«Я с нетерпением жду вызова, который представляет собой работа в «Баварии». Для меня большая честь работать в этом клубе: «Бавария» – это институт международного футбола.

Как тренер, вы должны отстаивать свою индивидуальность: мне нравится, когда команда владеет мячом, проявляет творческий подход, а также агрессивна и смела на поле.

Сейчас мне предстоят самые базовые вещи: работа с игроками, формирование команды. Когда фундамент заложен, успех придет», – сказал бельгиец.

О чем говорит назначение Компани в «Баварию»

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46 комментариев
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Посмотрим, всегда судил по делам, и Компани не будет исключением. Какой толк бесконечно сокрушаться, нас всё равно не спросят, жизнь идёт. Надеюсь, его встретят доброжелательно в команде, и конечно успеха ему.
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У Баварии был какой-то план и они его придерживаются
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А абсолютному большинству болельщиков интересно что ты сделаешь с ТОП-клубом.
+13
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+12
Ответ kvn9
Посмотрим, всегда судил по делам, и Компани не будет исключением. Какой толк бесконечно сокрушаться, нас всё равно не спросят, жизнь идёт. Надеюсь, его встретят доброжелательно в команде, и конечно успеха ему.
Следующий сезон ожидается очень интересным из-за тренерских назначений. В разных лигах разные интриги связанные с тренерами. Ещё и новый формат ЛЧ. Будет забавно
+8
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+7
Даже и не знаешь, чего ожидать от его назначения....
+5
0
+5
У меня вопрос только, зачем давать контракт на 3 года ?
Понятно, что это риск назначать такого тренера, в надежде, что парень с ДНК Гвардиолы сможет сделать что-то в клубе с хорошим составом. Но огромная вероятность, что он не оправдает ожидания и его уволят. И выплатят неустойку за 2 года оставшихся ?
Почему нельзя на 1+1 дать контракт ? У Компани выбор какой был, либо Бавария , либо чемпионшип с Бернли ? Я к тому, что вряд ли бы он не согласился на более краткосрочный контракт
+5
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+5
Ответ Гусеконь
У Баварии был какой-то план и они его придерживаются
Да, если не получится подписать Рангника, то позвать Компани. Надежный план 👍🏻👍🏻👍🏻
+4
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+4
Как он туда попал?!
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А абсолютному большинству болельщиков интересно что ты сделаешь с ТОП-клубом.
« я его превращу просто в клуб « потупившись ответил бельгийский типа тренер
+4
-1
+3
Не знаю как кому, а мне за Венса хочется поболеть. Удачи ему, что ли
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Ответ Денис Аксентьев
Как он туда попал?!
Не успел отказать)
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Ответ Гусеконь
У Баварии был какой-то план и они его придерживаются
Чич Марин и Томи Чонг с тобой согласны...
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Эт чё получается, Кейн опять без титула?))
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Игра в рулетку. может выстрелить, а может и застрелиться.
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Ответ kvn9
Посмотрим, всегда судил по делам, и Компани не будет исключением. Какой толк бесконечно сокрушаться, нас всё равно не спросят, жизнь идёт. Надеюсь, его встретят доброжелательно в команде, и конечно успеха ему.
Аmen!
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Интересное время живём, от кого кого, а от стабильной Баварии такого не ожидал
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Уволят по ходу сезона. Обвинит всех в расизме. Скриньте.
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Молодец. Ждём отставку к зиме
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Ответ LIv93
У меня вопрос только, зачем давать контракт на 3 года ? Понятно, что это риск назначать такого тренера, в надежде, что парень с ДНК Гвардиолы сможет сделать что-то в клубе с хорошим составом. Но огромная вероятность, что он не оправдает ожидания и его уволят. И выплатят неустойку за 2 года оставшихся ? Почему нельзя на 1+1 дать контракт ? У Компани выбор какой был, либо Бавария , либо чемпионшип с Бернли ? Я к тому, что вряд ли бы он не согласился на более краткосрочный контракт
Ну на то агенты и хавают свой хлеб, чтоб не соглашаться на то, на что простые скромные ребята согласились бы)
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Ответ Diyas
поздравляю фанатов Баварии, сезон закончился не начавшись
Да. Как 11 лет подряд)
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Компани отвечает за голову Эберля.)
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Ответ Денис Аксентьев
Как он туда попал?!
Сказали хочешь? При этом не сказав про что идет речь. И тут... Поздравляю ты тренер Баварии.
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Ответ LIv93
У меня вопрос только, зачем давать контракт на 3 года ? Понятно, что это риск назначать такого тренера, в надежде, что парень с ДНК Гвардиолы сможет сделать что-то в клубе с хорошим составом. Но огромная вероятность, что он не оправдает ожидания и его уволят. И выплатят неустойку за 2 года оставшихся ? Почему нельзя на 1+1 дать контракт ? У Компани выбор какой был, либо Бавария , либо чемпионшип с Бернли ? Я к тому, что вряд ли бы он не согласился на более краткосрочный контракт
Вот с этим абсолютно согласен, сам недоумеваю, странно. Хотя, странности сейчас в Баварии уже совсем не редкость, к сожалению.
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Ответ LIv93
У меня вопрос только, зачем давать контракт на 3 года ? Понятно, что это риск назначать такого тренера, в надежде, что парень с ДНК Гвардиолы сможет сделать что-то в клубе с хорошим составом. Но огромная вероятность, что он не оправдает ожидания и его уволят. И выплатят неустойку за 2 года оставшихся ? Почему нельзя на 1+1 дать контракт ? У Компани выбор какой был, либо Бавария , либо чемпионшип с Бернли ? Я к тому, что вряд ли бы он не согласился на более краткосрочный контракт
Хорошие агенты выбивают жирные и долгие контракты. Это их хлеб
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Ответ serbolthwatson
Компани совсем не ассоциируется с Бундеслигой. Да, когда-то переходил в МС из Гамбурга, но кто его там помнит? Это может стать как плюсом (ну с Бундеслигой тактически всё плохо, трудно притворяться, что это не так), так и минусом (лучший результат Компани показал, играя в не особо прессингующем чемпионшипе). И адаптироваться под суровую реальность Венсан желает куда меньше, чем Артета. А в ЛЧ пригодилось бы Про то, что тики-тачные тренеры эффективнее (или лучше для развития футболистов), например, чем вертикальные контратакующие: это не про эффективность, это про моду. И Компани зовут не за гарантированное качество, а за моду. Когда Гвардиола был в Барселоне, за него хотелось болеть, потому что это было доминирование, основанное на уникальном стиле. Сейчас Бавария берёт, вероятно, далеко не лучшего (или по крайней мере, неопытного) представителя комбинационного блока, просто чтобы стать обычным модным современным топ-клубом. И вот этот аспект как-будто заставляет болеть против Компани.
Дело не в том, что с тактикой в БЛ "всё плохо", просто болельщики подавляющего большинства клубов просто не позволят ставить автобус своим командам. Поэтому, лично для меня, это самый смотрибельный чемпионат, запрессинговывают и Баварию и теперь Байер постоянно. А вот то, что в ЛЧ это порой вредит, это правда.
А на Компани посмотрим, сейчас бесполезно судить, бывает, что тот, в кого никто не верит - выстреливает.)
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Ответ LIv93
У меня вопрос только, зачем давать контракт на 3 года ? Понятно, что это риск назначать такого тренера, в надежде, что парень с ДНК Гвардиолы сможет сделать что-то в клубе с хорошим составом. Но огромная вероятность, что он не оправдает ожидания и его уволят. И выплатят неустойку за 2 года оставшихся ? Почему нельзя на 1+1 дать контракт ? У Компани выбор какой был, либо Бавария , либо чемпионшип с Бернли ? Я к тому, что вряд ли бы он не согласился на более краткосрочный контракт
Вы правы,но думается контракт до 2027 имеет много пунктов о которых простным смертным неведомо.Вполне вероятно руководство Мюнхена специально предложило контракт на 3 года,не желая показывать общественности что Венсан просто временщик.
Посмотрим ближе к завершению следующего сезона.
Есть как вероятность продолжения сотрудничества с Компани,так и расставании с ним в случае недостижения целей в чемпионате,Кубке и ЛЧ.
Поглядим.
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Ответ pasmike
Бесплатно в интернете - совесть заедает?
Не знаю как сейчас, а раньше была целая морока с поиском, подтормаживанием и срывами. Хотя когда пару лет покупал Окко ради АПЛ, и там тоже не всё гладко было, но реже конечно.
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Ответ kvn9
Ну да, придётся теперь ещё и Окко покупать.) После ухода с "Футболов" ЛаЛиги, я очень мало смотрел Испанию, Эль-классико разве что, ну и так, считанное количество матчей.
Бесплатно в интернете - совесть заедает?
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Ответ usman703
Следующий сезон ожидается очень интересным из-за тренерских назначений. В разных лигах разные интриги связанные с тренерами. Ещё и новый формат ЛЧ. Будет забавно
Ну да, придётся теперь ещё и Окко покупать.) После ухода с "Футболов" ЛаЛиги, я очень мало смотрел Испанию, Эль-классико разве что, ну и так, считанное количество матчей.
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Ответ leon01
« я его превращу просто в клуб « потупившись ответил бельгийский типа тренер
Ну с этим Тухель уже справился
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