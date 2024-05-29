Ханс-Дитер Флик: «Я выигрывал титулы с «Баварией» и хотел бы продолжить этот путь с «Барселоной». Вместе мы можем многого добиться»
Ханс-Дитер Флик прокомментировал назначение в «Барселону».
Сегодня немецкий специалист возглавил каталонскую команду, подписав контракт на 2 года.
«Я хотел бы поблагодарить всех, кто принимал в этом участие. Для меня большая честь и мечта подписать контракт с «Барселоной» и работать в этом великом клубе. Я с нетерпением жду начала работы.
Это невероятный клуб. Я выигрывал титулы с «Баварией» и хотел бы продолжить этот путь с «Барселоной». Вместе мы можем многого добиться, и это самое главное», – сказал Флик клубной пресс-службе.
Пора исправить ситуацию со сборной и доказать на деле с непростой Барсой свои наваки, как было с Баварией.
Будет конечно очень сложно, ещё с такой клоунадой с начальствой.
Кароче удачи Флику