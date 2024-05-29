Ханс-Дитер Флик: «Я выигрывал титулы с «Баварией» и хотел бы продолжить этот путь с «Барселоной». Вместе мы можем многого добиться»

Теги Барселона Ла Лига Ханс-Дитер Флик Футбол

Ханс-Дитер Флик прокомментировал назначение в «Барселону».

Сегодня немецкий специалист возглавил каталонскую команду, подписав контракт на 2 года. 

«Я хотел бы поблагодарить всех, кто принимал в этом участие. Для меня большая честь и мечта подписать контракт с «Барселоной» и работать в этом великом клубе. Я с нетерпением жду начала работы.

Это невероятный клуб. Я выигрывал титулы с «Баварией» и хотел бы продолжить этот путь с «Барселоной». Вместе мы можем многого добиться, и это самое главное», – сказал Флик клубной пресс-службе. 

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14 комментариев
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Это пока он не узнал Лапорту поближе.
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Удачи легендарному Х2нсу-Дитеру 8лику..
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Ответ dr. cage
Удачи легендарному Х2нсу-Дитеру 8лику..
Да, то было легендарное унижение. Такое ощущение, что у Лапорты стокгольмский синдром
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Удачи ему.

Пора исправить ситуацию со сборной и доказать на деле с непростой Барсой свои наваки, как было с Баварией.

Будет конечно очень сложно, ещё с такой клоунадой с начальствой.

Кароче удачи Флику
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Ханс-Дитер Флик: «Я выигрывал титулы с «Баварией» и хотел бы продолжить этот путь, буду помогать Баварии брать очки в ЛЧ»
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А пустой и бесполезный Компани подписывает с Баварией контракт пусть и временный до 2025-го , пока Мостовой не получит лицензию !
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Верните чапи
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Ответ Николай Бойко
Да, то было легендарное унижение. Такое ощущение, что у Лапорты стокгольмский синдром
Причём тут Лапорта? Его в клубе тогда не было.
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Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Импонирует этот тренер своей размеренностью, выдержанностью и уверенным видом. Посмотрим, как оно будет в работе.
И своей восьмидвушностью
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