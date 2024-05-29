Брат Чалова о цветах нового клуба Федора: «Я перепутал – не бело-голубые, а зелено-фиолетовые»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Даниил Чалов соцсети Федор Чалов ахахаха Футбол

Брат Федора Чалова прокомментировал слова о следующем клубе футболиста.

Ранее Даниил Чалов в шоу «11 злобных зрителей» сообщил, что Федор покинет ЦСКА этим летом. Цвета нового клуба форварда он назвал «сине-белыми».

«Ребята, хочу дать опровержение информации, которую я дал сегодня на шоу.

Я перепутал – будут не бело-голубые цвета, а… Зелено-фиолетовые», – сказал Даниил в сторис.

Чалов уезжает в сине-белую команду? «Марсель»? «Сосьедад»? «Порту»?

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42 комментария
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Дальтоник что ли
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погуглил...только УФА подходит под цвета)
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Судя по цветам - в цирк Дю солей.
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Поздняк давать заднюю, тут уже все его проводили в порту и Марсель)
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Через пару часов новость Брат Чалова:
-- Извиняюсь, там вообще без формы играют)
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Ответ Опа, Митяй
У меня у товарища когда-то была приора, у нее в ПТС был цвет "темно-серо-сине-зеленый". По факту была просто темно-зеленая)
Есть анекдот:
Два грузина разговаривают
-- Слюшай Вано, Гиви машин купиль Лексус
-- Да? А цвет какой?
-- Ты видель закат солнца?
-- Конечно
-- Так вот такой же, только чёрный))
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Флуминенсе ?
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Ответ Slider Mcculighan
Есть ещё версии?
Как вариант, слова путает. Просто набирает в рот буквы и выплёвывает в случайном порядке
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У Фиорентины какие цвета?
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У меня у товарища когда-то была приора, у нее в ПТС был цвет "темно-серо-сине-зеленый". По факту была просто темно-зеленая)
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Пилот Евы-01?
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Какой то припадошный.
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Ответ Spartakus1984
Какой то припадошный.
А в чем «припадошный» ?
Он просто вкинул левую инфу в шоу, которую начали форсить абсолютно все инсайдерские паблики и выдавать за «Чалов покинет ЦСКА» )

Вот все, что надо знать о наших медиа )
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Ответ Slider Mcculighan
Есть ещё версии?
Есть – клоун.
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Фигасе такие цвета перепутать нужно постараться)
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Ждём вторую статью на спортсе о клубах с такими цветами
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Короче он остаётся.
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Так это хоть европейский клуб будет?
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Ответ MstAndreev
У Реала в этом году такая форма была. Но только для тренировок. Чалова в качестве манекена для обводок берут?)
Эта должность вроде предложена Заболотному после завершения карьеры
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Ответ riverman1980
Скоро две новости на спортсе: Чалов ведет переговоры с Фиорентиной и Чалов ведет переговлры с Бетисом.
Бетина? Фиорентис?
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"Короче серо-буро-козюлевые" - добавил неразборчивый братишка.
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интересно рубин или Уфа
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В двух разных дивизионах одновременно за Сассуоло и Фиорентину
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Братья у футболистов тоже умные, как и сами футболисты
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джили монжаро?
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Лацио? А потом он проснулся...
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Хватит!!! Инсайдеры уже с ума сходят 🤣🤣
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У Реала в этом году такая форма была. Но только для тренировок. Чалова в качестве манекена для обводок берут?)
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А у Чалова то братишка-дальтоник.
Хорошо хоть не бело-сине-голубые.
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Может Марсель неожиданно цвет формы решил изменить?)
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