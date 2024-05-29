Брат Чалова о цветах нового клуба Федора: «Я перепутал – не бело-голубые, а зелено-фиолетовые»
Брат Федора Чалова прокомментировал слова о следующем клубе футболиста.
Ранее Даниил Чалов в шоу «11 злобных зрителей» сообщил, что Федор покинет ЦСКА этим летом. Цвета нового клуба форварда он назвал «сине-белыми».
«Ребята, хочу дать опровержение информации, которую я дал сегодня на шоу.
Я перепутал – будут не бело-голубые цвета, а… Зелено-фиолетовые», – сказал Даниил в сторис.
Чалов уезжает в сине-белую команду? «Марсель»? «Сосьедад»? «Порту»?
-- Извиняюсь, там вообще без формы играют)
Два грузина разговаривают
-- Слюшай Вано, Гиви машин купиль Лексус
-- Да? А цвет какой?
-- Ты видель закат солнца?
-- Конечно
-- Так вот такой же, только чёрный))
Он просто вкинул левую инфу в шоу, которую начали форсить абсолютно все инсайдерские паблики и выдавать за «Чалов покинет ЦСКА» )
Вот все, что надо знать о наших медиа )
Хорошо хоть не бело-сине-голубые.