Брат Чалова о цветах нового клуба Федора: «Я перепутал – не бело-голубые, а зелено-фиолетовые»

Брат Федора Чалова прокомментировал слова о следующем клубе футболиста.

Ранее Даниил Чалов в шоу «11 злобных зрителей» сообщил, что покинет этим летом. Цвета нового клуба форварда он назвал «сине-белыми».

«Ребята, хочу дать опровержение информации, которую я дал сегодня на шоу.

Я перепутал – будут не бело-голубые цвета, а… Зелено-фиолетовые», – сказал Даниил в сторис.

Чалов уезжает в сине-белую команду? «Марсель»? «Сосьедад»? «Порту»?