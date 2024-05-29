Компани возглавил «Баварию», контракт – до 2027 года
Венсан Компани стал главным тренером «Баварии».
Контракт с 38-летнтим бельгийским специалистом, тренировавшим «Бернли», рассчитан до лета 2027 года.
Ранее сообщалось, что «Бавария» заплатит 10-15 млн евро «Бернли» за Компани.
Компани сменил Томаса Тухеля, не завоевавшего с «Баварией» ни одного трофея в этом сезоне.
Как игрок Компани выступал за «Андерлехт» (2002-2006; 2019-2020), «Гамбург» (2006-2008) и «Манчестер Сити» (2008-2019).
С 2020-го по 2022-й Венсан тренировал родной «Андерлехт», а затем перешел на работу в «Бернли», который вывел из Чемпионшипа. По итогам сезона-2023/24 английский клуб занял 19-е место и вылетел из АПЛ.
Фото: twitter.com/FCBayern
Когда-то Бавария могла без всяких сожалений и причин уволить Анчелотти, Флика и Нагельсманна, а теперь довольствуется тренером уровня Чемпионшипа
Удачи, если честно, давай возвращайся нам нашу Баварию :)
😂😂😂
Так что список позора у спортса - достаточно субъективное "что-то")