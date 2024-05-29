Компани возглавил «Баварию», контракт – до 2027 года

Венсан Компани стал главным тренером «Баварии».

Контракт с 38-летнтим бельгийским специалистом, тренировавшим «Бернли», рассчитан до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что « » заплатит 10-15 млн евро « » за .

Компани сменил , не завоевавшего с «Баварией» ни одного трофея в этом сезоне.

Как игрок Компани выступал за «Андерлехт» (2002-2006; 2019-2020), «Гамбург» (2006-2008) и «Манчестер Сити» (2008-2019).

С 2020-го по 2022-й тренировал родной «Андерлехт», а затем перешел на работу в « », который вывел из Чемпионшипа. По итогам сезона-2023/24 английский клуб занял 19-е место и вылетел из .

Фото: twitter.com/FCBayern

О чем говорит назначение Компани в «Баварию»