Компани возглавил «Баварию», контракт – до 2027 года

Теги Бавария Венсан Компани премьер-лига Англия бундеслига Германия трансферы Бернли чемпионшип Томас Тухель Футбол

Венсан Компани стал главным тренером «Баварии».

Контракт с 38-летнтим бельгийским специалистом, тренировавшим «Бернли», рассчитан до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Бавария» заплатит 10-15 млн евро «Бернли» за Компани.

Компани сменил Томаса Тухеля, не завоевавшего с «Баварией» ни одного трофея в этом сезоне.

Как игрок Компани выступал за «Андерлехт» (2002-2006; 2019-2020), «Гамбург» (2006-2008) и «Манчестер Сити» (2008-2019).

С 2020-го по 2022-й Венсан тренировал родной «Андерлехт», а затем перешел на работу в «Бернли», который вывел из Чемпионшипа. По итогам сезона-2023/24 английский клуб занял 19-е место и вылетел из АПЛ.

Фото: twitter.com/FCBayern

О чем говорит назначение Компани в «Баварию»

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159 комментариев
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Помянем Баварию
+373
-12
+361
На всякий случай напишу что верю что он в следующем сезоне выиграет квадрупл, чтобы Спортс потом не добавил мой коммент в список позора, как с трансфером Палмера в Челси)
+234
-7
+227
Ответ Кефтеме
Помянем Кейна 😔
Харри Кейн, мой любимый Харри Кейн...
+202
-5
+197
Ответ Авторитетное Мнение
Помянем Баварию
Помянем Кейна 😔
+178
-3
+175
Пранк вышел из-под контроля, тренеров в топ-клубы реально стали назначать по отсутствию волос и принадлежности к идеям Пепа.
+146
-2
+144
Ответ PUYOL5
А что ты написал про Палмера?
Про Палмера ничего, учусь на ошибках других
+61
-1
+60
Довольно странное назначение.Неужели у Мюнхена была такая безнадёга с поиском?
+59
-1
+58
Ответ furiking
На всякий случай напишу что верю что он в следующем сезоне выиграет квадрупл, чтобы Спортс потом не добавил мой коммент в список позора, как с трансфером Палмера в Челси)
Спортс через год: "«Верю что он в следующем сезоне выиграет квадрупл». Что писали в комментах о Компани, который провалился в Баварии"
+53
0
+53
Выведет Баварию в Шип
+39
-3
+36
Удачи Баварии..в буднеслиге2😁
+24
-5
+19
на сколько же сейчас кризис на хороших тренеров (да и на игроков тоже) начался в современном футболе, что Бавария берет такого сырого и слабого тренера как Компани, а Челси назначает Мареску, который только один сезон провел на уровне Чемпионшипа.
Когда-то Бавария могла без всяких сожалений и причин уволить Анчелотти, Флика и Нагельсманна, а теперь довольствуется тренером уровня Чемпионшипа
+24
-5
+19
🤦‍♂️
+16
-1
+15
Бедный Харри, как же ему по жизни не везет
+15
-1
+14
Ну, хоть кто-то на объявление откликнулся!
+11
0
+11
Ответ onsigne
Пранк вышел из-под контроля, тренеров в топ-клубы реально стали назначать по отсутствию волос и принадлежности к идеям Пепа.
Но-но. У Артеты с волосами всё в порядке.
+12
-1
+11
Ну всё нормально. Помню у пацана в шестнадцать лет в Андерлехте уже пять звёзд в футбольном менеджере было. Так победим :)
Удачи, если честно, давай возвращайся нам нашу Баварию :)
+10
0
+10
проклятье Кейна всё же существует
+9
0
+9
Странное решение, фанаты держитесь
+8
-1
+7
Етить они там с ума сошли!
+6
0
+6
Это все Кейн…
😂😂😂
+6
-1
+5
Ответ furiking
На всякий случай напишу что верю что он в следующем сезоне выиграет квадрупл, чтобы Спортс потом не добавил мой коммент в список позора, как с трансфером Палмера в Челси)
А что ты написал про Палмера?
+6
-1
+5
Ответ furiking
На всякий случай напишу что верю что он в следующем сезоне выиграет квадрупл, чтобы Спортс потом не добавил мой коммент в список позора, как с трансфером Палмера в Челси)
Палмеру в начале сезона ЕАспортс дали рейтинг 66...
Так что список позора у спортса - достаточно субъективное "что-то")
+5
0
+5
Ответ Serge Vendino
Думают, что любой крутой бывший игрок, который сейчас начинающий тренер, сможет быть Хаби Алонсо
Я думал топ-клубы не играют в русскую рулетку..)
+4
0
+4
Ответ onsigne
Пранк вышел из-под контроля, тренеров в топ-клубы реально стали назначать по отсутствию волос и принадлежности к идеям Пепа.
Абсолютно.
+4
0
+4
Ответ Born is the King
Выведет Баварию в Шип
В английский причем
+4
0
+4
Ответ Sterling31
на сколько же сейчас кризис на хороших тренеров (да и на игроков тоже) начался в современном футболе, что Бавария берет такого сырого и слабого тренера как Компани, а Челси назначает Мареску, который только один сезон провел на уровне Чемпионшипа. Когда-то Бавария могла без всяких сожалений и причин уволить Анчелотти, Флика и Нагельсманна, а теперь довольствуется тренером уровня Чемпионшипа
Мне кажется что сейчас футбол стал очень тренерским, так сказать, потому хороший тренер сейчас на вес золота. Ну и грамотный специалист хочет комфортных условий, а не баварского бардака последних лет. Денег им по любому хватает, а потому, если это не главное, то зачем идти в Баварию, если реализовать твои идеи в полной мере тебе не дадут, ещё и помешают и потом виноватым назначат
+5
-1
+4
Ответ Nathan De Stavr
Харри Кейн, мой любимый Харри Кейн...
😂😂😂😂
+5
-1
+4
Это что, шутка какая то? Даже мне равнодушному к Баварии не смешно, а каково болелам???
+4
0
+4
Затянувшийся пранк
+6
-2
+4
Ответ mr kovalsky
а они могут менять рейтинг по ходу сезона?
Да, могут. Обновления составов и рейтингов игроков происходят постоянно.
+3
0
+3
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