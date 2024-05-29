«Краснодар» и Мусаев продлили контракт до 2026-го

Теги премьер-лига Россия Краснодар Мурад Мусаев Футбол

Мурад Мусаев продлил контракт с «Краснодаром».

Новое соглашение 40-летнего специалиста с кубанским клубом рассчитано до 31 мая 2026 года. 

Мусаев вернулся в «Краснодар» в марте этого года – после увольнения Владимира Ивича. По итогам сезона Мир РПЛ-2023/24 «быки» заняли второе место в турнирной таблице, набрав 56 очков. 

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74 комментария
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Не были чемпионами, нечего и начинать
+167
-3
+164
Как же Галицкий хочет, чтобы тренером был человек из своей же системы, для него это важнее, чем борьба за трофеи и развитие команды
+73
0
+73
Ответ tony
Как же Галицкий хочет, чтобы тренером был человек из своей же системы, для него это важнее, чем борьба за трофеи и развитие команды
Хозяин - барин.
Какие вопросы?
+47
-9
+38
Ответ Aleksey Yashin
Не были чемпионами, нечего и начинать
Поиграли в борьбу за титул и хватит
+40
-2
+38
Ответ tony
Как же Галицкий хочет, чтобы тренером был человек из своей же системы, для него это важнее, чем борьба за трофеи и развитие команды
Справедливости ради это его клуб, что хочет, то и делает.
+30
-4
+26
Надо было торжественно в последнем матче сезона прямо на стадионе подписывать.
+13
0
+13
Получили, хейтеры?
+14
-2
+12
Ответ Balt
Галицкий по ходу сошёл с ума.
Вы вообще Галицкого видели, в каком он состоянии? Ему уже не до футбола. Клубом давно руководит Хашиг и это не секрет
+14
-2
+12
Руководство Краснодара явно троллит своих фанатов
+7
-1
+6
Ответ SlanselaP
Справедливости ради это его клуб, что хочет, то и делает.
Да, это правда, это его игрушка. Но тогда не нужно рекламироваться, приглашать болельщиков на матчи, да и вообще продавать билеты. Зачем все это? У клуба есть Галицкий и ребята из академии, остальные люди клубу, получается, не нужны, игрушка то только его, вертит как хочет и плевать, что за 15 лет команда обросла поклонниками, которые хотели бы адекватных решений, а не подобных приколов.
+10
-4
+6
Ответ arspurs9
Руководство Краснодара явно троллит своих фанатов
Я не думаю, что у Краснодара есть прям фанаты. И это подтверждают выездные игры команды. Болельщики - да, есть. Но фанатов нет.
+5
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+5
Здоровья Сергею Николаевичу
Но решение не понятное
+4
0
+4
Учитывая трансферные слухи, уход лидеров стартового состава и продление Мусаева, который вообще не должен быть главным по ощущениям Краснодар скатиться серьезно
+3
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Ответ KKKKKKK7
Хозяин - барин. Какие вопросы?
Кто-то ставил под вопрос, что Галицкий – хозяин ФК Краснодар?

К чему этот комментарий вообще?
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Ответ Adjusted
В отличие от команды без особых достижений, титулованная команда это такой трамплин, который позволит запрыгнуть повыше, глупо отрицать.
но ПСЖ почему-то покупает игрока Краснодара. В условиях чемпионата без еврокубков не имеет сильно значения чемпион это или нет.
+1
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Странно, что кто-то еще не понимает концепцию Галицкого. У команды титулы на втором-третьем месте. Главное показывать своим воспитанникам, что при должной мотивации Краснодар для них трамплин в любой клуб. Все что хочет Галицкий, чтобы его воспитанники вырастали в топовых футболистов и уезжали в топовые клубы.
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Этот человек сделает опять все возможное для чемпионства зенита
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Ну все ,Краснодар отвалился на след сезон
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Эти контракты вообще ни о чем не говорят, уволить могут когда-угодно
+2
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Необучаемые
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Ответ Aleksey Yashin
Не были чемпионами, нечего и начинать
«А большего мне и не надо» )
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чемпионство все ближе!
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«Стиль»>трофеи, официально
Всех фанатов Краснодара поздравляю
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Ответ Подкат Мальдини
Ты уж точно знаешь что важно Галицкому , перед тем как говорить о развитии приедешь в Краснодар покатайся по районам увидишь как много он делает для развития , он для футбола делает больше чем все рфс кавазашвили мостовые и другие «специалистов»
"Он много делает для развития футбола" = "он не может ошибаться" ?
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Ответ SlanselaP
Справедливости ради это его клуб, что хочет, то и делает.
Применительно к спортивным клубам - это не совсем так.
Это не компания по производству зубной пасты, условно. Сегодня есть, завтра нет и никому от этого не страшно. Никто и не вспомнит.
А спортивные клубы обрастают самыми непосредственными стейкхолдерами - болельщиками. И с этим тоже нельзя не считаться.
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Ответ KKKKKKK7
Хозяин - барин. Какие вопросы?
У матросов нет вопросов- Все понятно для матросов!
У поэтов нет ответов - А вопросов тьма при этом.
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Ответ Michael Scott
"Он много делает для развития футбола" = "он не может ошибаться" ?
Ошибаться могут все , но там человек пишет что галицкому плевать на развитие клуба , вот и делай выводы :)
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Сначала Смолова вернуть хотят, теперь ещё и Мусаева продлили)
Краснодар не хочет рисковать своим званием бестрофейника
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Ответ Balt
Галицкий по ходу сошёл с ума.
Ты походу тронулся сам
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Надо было торжественно в последнем матче сезона прямо на стадионе подписывать.
И что? Отличный матч с Динамо, полностью переиграли
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