«Краснодар» и Мусаев продлили контракт до 2026-го

Мурад Мусаев продлил контракт с «Краснодаром».

Новое соглашение 40-летнего специалиста с кубанским клубом рассчитано до 31 мая 2026 года.

вернулся в « » в марте этого года – после увольнения Владимира Ивича. По итогам сезона Мир РПЛ-2023/24 «быки» заняли второе место в турнирной таблице, набрав 56 очков.