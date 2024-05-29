«Краснодар» и Мусаев продлили контракт до 2026-го
Мурад Мусаев продлил контракт с «Краснодаром».
Новое соглашение 40-летнего специалиста с кубанским клубом рассчитано до 31 мая 2026 года.
Мусаев вернулся в «Краснодар» в марте этого года – после увольнения Владимира Ивича. По итогам сезона Мир РПЛ-2023/24 «быки» заняли второе место в турнирной таблице, набрав 56 очков.
Какие вопросы?
Но решение не понятное
К чему этот комментарий вообще?
Всех фанатов Краснодара поздравляю
Это не компания по производству зубной пасты, условно. Сегодня есть, завтра нет и никому от этого не страшно. Никто и не вспомнит.
А спортивные клубы обрастают самыми непосредственными стейкхолдерами - болельщиками. И с этим тоже нельзя не считаться.
У поэтов нет ответов - А вопросов тьма при этом.
Краснодар не хочет рисковать своим званием бестрофейника