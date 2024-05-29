Усик и Фьюри проведут реванш 21 декабря

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Турки Аль эш-Шейх Бокс/MMA/UFC

Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут реванш 21 декабря.

«Реванш между абсолютным чемпионом мира Александром Усиком и Тайсоном Фьюри запланирован на 21 декабря 2024 года.

Бой пройдет в Эр-Рияде. Мир снова увидит исторический поединок. Мы продолжаем выполнять наши обязательства перед фанатами бокса», − написал в соцсетях Турки Аль эш-Шейх.

Напомним, что 19 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.

Уайлдер − о реванше Усика и Фьюри: «Зависит от того, кто пробудит в себе пса в этот вечер»

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18 комментариев
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Ответ Тарас Гладушин
Опять у арабов. Снова будет мертвая публика
Скажите спасибо, что они начали реанимировать бокс, и за год сделали больше, чем жадные американцы и европейцы. Лучше слабая публика и интересные бои, чем Фьюри-Чисора и Уайлдер-Хелениус
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На самом деле арабы своими деньгами подарили нам кучу отличных боёв.
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Я подумал про Турков
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Усик же раз в год бьётся, а тут интервал всего 7 месяцев)
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Почему туркам всегда все известно?
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Турки и арабы - братья навек!
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Ответ Almaz KENZHEBEKOV
Я подумал про Турков
Я, тоже. Подумал: а при чем здесь они?
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Ответ Вадим Сидоров
Усик же раз в год бьётся, а тут интервал всего 7 месяцев)
Взяли запас, если Фьюри бегать опять начнёт
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Ответ Вадим Сидоров
Усик же раз в год бьётся, а тут интервал всего 7 месяцев)
Торопится: чем больше проходит времени, тем прохладнее отношение Запада к его нэзалэжной. Думаю, даже через 7 месяцев судьи не будут к нему особо благосклонны. А уж через год-то наверняка. Может, даже будут Фьюрику подсуживать, и мы увидим его фирменные клинчи, которыми он, почему-то, совсем не пользовался в первом поединке.
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Ответ Wings of Freedom
У гусика есть семь месяцев красоваться в напашнике в виде украинского флага))) позорище.
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