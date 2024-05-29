Усик и Фьюри проведут реванш 21 декабря
Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут реванш 21 декабря.
«Реванш между абсолютным чемпионом мира Александром Усиком и Тайсоном Фьюри запланирован на 21 декабря 2024 года.
Бой пройдет в Эр-Рияде. Мир снова увидит исторический поединок. Мы продолжаем выполнять наши обязательства перед фанатами бокса», − написал в соцсетях Турки Аль эш-Шейх.
Напомним, что 19 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.
Уайлдер − о реванше Усика и Фьюри: «Зависит от того, кто пробудит в себе пса в этот вечер»